Chứng khoán sáng 20/9: Thanh khoản giảm mạnh

Sau những phiên giao dịch cực mạnh từ đầu tuần, sáng nay thanh khoản đột ngột giảm mạnh. Thị trường vẫn đang tăng nhưng chủ đạo là giao dịch giằng co.

Thay đổi về thanh khoản là điều đáng chú ý nhất. Hôm qua phiên sáng đột biến gần 3.000 tỷ đồng còn sáng nay hai sàn chỉ khớp 2.171,2 tỷ đồng, giảm khoảng 27%. Duy nhất HPG vẫn còn giao dịch được trên 100 tỷ đồng. Nhóm ngân hàng trừ TCB khá đột biến thanh khoản, còn lại đều giảm mạnh.

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,2%, chỉ hơn 2 điểm so với tham chiếu. Độ rộng cũng "bình bình" với 130 mã tăng/119 mã giảm. VN30-Index tăng 0,17% với 15 mã tăng/11 mã giảm.

Mức tăng cao nhất của VN-Index sáng nay cũng chỉ trên tham chiếu 0,4%, nghĩa là chỉ số này dao động rất hẹp và trượt nhẹ về cuối phiên. Độ rộng trong phiên cũng đang thu hẹp lại đáng kể. Đầu phiên số mã tăng ở HSX gấp đôi số giảm còn VN30 chỉ duy nhất 2 mã giảm, 1 mã tham chiếu, còn lại là tăng.

Thị trường chung yếu đi vẫn là do nhóm blue-chips lình xình không bứt phá. Hiện tượng đảo trụ chỉ giúp chỉ số duy trì cân bằng. Sáng nay đến lượt TCB bùng nổ trong nhóm ngân hàng, cùng với GAS đỡ VN-Index là chủ đạo.

TCB bật tăng 4,32% là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu tháng 8. Vốn hóa của TCB cũng không quá lớn nhưng nằm trong Top10 của VN-Index. Hơn 4.000 tỷ đồng vốn hóa tăng lên ở mã này, mạnh nhất trong nhóm ngân hàng. VPB chỉ còn tăng 0,8%, VCB tăng rất nhẹ 0,32%, CTG tăng 0,19%, HDB tăng 0,26%, TPB tăng 0,19%, còn lại BID giảm 0,99%.

Trụ mạnh nhất vẫn là GAS, tăng 2,23% lên sát đỉnh cao nhất kể từ đầu tháng 5. Gần 4.800 tỷ đồng vốn hóa tăng thêm tại GAS. Trong khi đó PLX vẫn giảm 0,14% sau phiên giảm gần 1% hôm qua. Tổng hợp GAS và TCB giúp VN-Index có được khoảng 0,28% trong khi chỉ số này tăng có 0,2%.

Các blue-chips giảm giá cũng không nhiều, nhưng có một số mã lớn: VHM giảm 0,57%, VNM giảm 0,73%, VIC giảm 0,3%, BID giảm 0,99%, NVL giảm 1,52%, BVH giảm 1,03%. Nhóm này thừa triệt tiêu hết sức mạnh của GAS.

Như vậy VN-Index vẫn đang bị tác động giằng co lẫn nhau giữa các mã blue-chips lớn và điều này ngăn cản chỉ số biến động mạnh hơn. Nhóm trụ cũng không có cổ phiếu nào tăng bền bỉ trừ GAS. Các mã ngân hàng luân phiên tăng giảm còn nhóm VIC, VNM, VHM trồi sụt không ổn định.

Sàn HNX sáng nay không còn trụ dầu khí, ngân hàng đủ mạnh nữa, HNX-Index chỉ tăng 0,1% với 58 mã tăng/64 mã giảm. HNX30 tăng 0,34% với 10 mã tăng/8 mã giảm. ACB và SHB dừng ở tham chiếu, PVS tăng rất nhẹ 0,43%, VCS tăng 0,53%. Chỉ có VGC tăng 1,06% và VCG tăng 1,66% là đáng kể.

Các blue-chips giao dịch không mạnh một phần do thanh khoản đã suy giảm nhiều so với phiên trước. Thiếu sức cầu, chỉ còn một số cổ phiếu trọng điểm là tăng rõ rệt. Như rổ VN30, đột ngột thanh khoản giảm tới một phần ba so với sáng hôm qua. Nếu không có HPG, có lẽ thanh khoản của nhóm blue-chips này còn thấp nữa vì HPG đã chiếm gần 16% tổng giao dịch.

Khối ngoại bắt đầu giao dịch lớn trong sáng nay, có thể là các quỹ ETF hành động. Tuy nhiên vẫn chưa thấy bán ròng lớn và VHM cũng không giao dịch gì đặc biệt. Trên HSX, tổng giá trị mua đạt 619,4 tỷ đồng, bán ra 613,9 tỷ đồng. VN30 được mua 542,9 tỷ đồng, bán ra 538,7 tỷ đồng. HNX mua 8,7 tỷ, bán 17,5 tỷ.

Vì giao dịch cân bằng nên cũng không có cổ phiếu nào được mua ròng đặc biệt. SSI, KBC, HDB, SBT, GAS đang được mua ròng nhỉnh hơn các mã khác. Trong khi đó phía bán ròng cũng chỉ có VNS, PAN, VRE và chứng chỉ quỹ là đáng kể.