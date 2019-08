Chứng khoán sáng 21/8: Tiền vào ào ạt, cổ dầu khí, ngân hàng bùng nổ

Không chỉ kéo mạnh điểm số, cổ phiếu dầu khí, ngân hàng sáng nay chiếm vị trí đầu thị trường về thanh khoản.

12 phiên giao dịch để mất mốc 990 điểm, sáng nay VN-Index đã chinh phục thành công ngưỡng này nhờ lực kéo mạnh mẽ của các blue-chips. Thị trường đã có nhóm dẫn dắt, gọi tên dầu khí và ngân hàng.

Ấn tượng nhất về giá và thanh khoản trong nhóm dầu khí lại là PVD, một mã khá nhỏ. PVD không đáng để dẫn chỉ số, nhưng mức tăng 6,73% là kịch trần và là phiên trần đầu tiên của năm 2019. Thêm nữa PVD giao dịch đột biến gần 6,9 triệu cổ, tương đương 118,1 tỷ đồng, dẫn đầu cả hai sàn.

PVD không có thông tin gì đặc biệt hôm nay nhưng giá bùng nổ mạnh mẽ. Thậm chí giá dầu thế giới cũng chỉ lình sình tăng nhẹ. Yếu tố chính là PVD thu hút dòng tiền cực lớn. Đến cuối phiên sáng vẫn còn hơn 800.000 cổ phiếu đang chặn mua giá trần sau khi phải hứng chịu gần 2,6 triệu cổ xả ở mức này.

Cổ phiếu dầu khí nhìn chung là mạnh sáng nay và GAS tăng 1,55% có ảnh hưởng lớn nhất tới VN-Index. Tuy nhiên giao dịch của GAS kém hấp dẫn vì thanh khoản khá nhỏ. Bù lại GAS đang ở mức giá cao nhất 13 phiên. PLX tăng khá yếu 0,32% và thanh khoản cũng rất thấp. Một blue-chips dầu khí khác là PVS bên sàn HNX cũng đột biến thanh khoản và giá tăng 3,32%.

Nhóm ngân hàng tăng khá đều dưới sự dẫn dắt của VCB và BID. VCB khỏe nhất, tăng 1,82%, tạo ra gần 1,6 điểm chi VN-Index. Tuy nhiên ấn tượng hơn thì lại là BID, tăng 2,72% và giá vượt đỉnh 2019 và lên mức cao nhất 15 tháng. BID đem lại hơn 1 điểm cho chỉ số.

Các mã ngân hàng khác tăng vừa phải: VPB tăng 0,51%, TCB tăng 0,7%, MBB tăng 1,35%, EIB tăng 0,29%, CTG tăng 0,24%. Số giảm có TPB giảm 1,34%, STB giảm 0,49%.

Hỗ trợ nhóm dầu khí, ngân hàng là nhóm Vin: VIC tăng 0,83%, VHM tăng 0,81% và VRE tăng 1,12%.

Như vậy cả ba nhóm cổ phiếu quan trọng nhất, lớn nhất sàn HSX sáng nay đều rất tích cực. VN-Index chốt phiên sáng tăng 0,63% hay 6,22 điểm thì tới 5,5 điểm là do VCB, BID, GAS, VIC, VHM và VRE tạo ra. Toàn bộ các cổ phiếu còn lại tăng giảm bù trừ cho nhau và chỉ "dôi" thêm khoảng 0,7 điểm. Thực trạng này cho thấy sức mạnh và vai trò áp đảo của nhóm trụ trong phiên tăng này.

VN-Index đạt đỉnh 991,83 điểm khoảng 10h15 và sau đó dập dình đi ngang. Đến cuối phiên điểm số còn 990,89 điểm. Nửa sau của phiên sang thị trường không bứt lên cao hơn được là do các trụ cũng chững đà lại: VCB, BID tụt dần, mất tương ứng 300 đồng và 450 đồng so với giá đỉnh. GAS cũng tụt nhẹ 200 đồng. VIC đi ngang không tăng thêm được, VHM tụt 400 đồng, VRE mất 300 đồng...

VN30-Index tăng 0,4% so với tham chiếu với 17 mã tăng/10 mã giảm cũng do sự suy yếu của nhiều mã. Lúc đạt đỉnh VN30 có tới 26 mã tăng và duy nhất VNM giảm giá. Độ rộng co hẹp lại do có thêm HPG giảm 0,22%, VJC giảm 0,08% cùng với VNM giảm 0,48%.

Một điểm khá bất ngờ là nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại không còn duy trì được sức mạnh. Midcap chỉ tăng 0,16%, Smallcap tăng 0,07%. Độ rộng chung của HSX là 136 mã tăng/145 mã giảm. Biến thiên độ rộng của sàn này trong phiên cũng không có thấy sự áp đảo từ phía tăng. Chốt phiên sáng HSX cũng chỉ có hơn 60 mã tăng quá 1%, đa phần giao dịch nhỏ. Số mã còn duy trì được đà tăng tốt bó hẹp lại còn JVC, BCG, PVD, ASM, FCN, TDC, DLG, IDI, những mã còn tăng trên 3% với thanh khoản chấp nhận được.

Sàn HNX đã đỏ ở cả hai chỉ số chính dù PVS đang tăng rất khá. Thật ra sàn này trụ cũng chỉ có mỗi PVS. ACB tham chiếu, SHB giảm 1,61%, VCS giảm 1%, PVI giảm 0,51%, VCG giảm 0,76%, NTP giảm 3,78%. HNX30 đang giảm 0,08% với 9 mã tăng/17 mã giảm. HNX-Index giảm 0,16% với 58 mã tăng/65 mã giảm.

Độ rộng hai sàn cho thấy thị trường lại quay về nương tựa vào nhóm trụ. Điểm khác biệt là thanh khoản gia tăng cao tới 24% trong sáng nay, mức khớp hai sàn đạt 1.844,7 tỷ đồng. PVD, PVS, BID, MBB, VCB là nhóm 5 mã chiếm vị trí dẫn đầu về thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài quay lại mua ròng khá lớn. HSX được giải ngân 490,6 tỷ đồng, bán ra 277,2 tỷ đồng. Vn30 được mua 174,5 tỷ đồng, bán ra 198,7 tỷ dồng. HNX mua 2,3 tỷ, bán 10,6 tỷ đồng. Khối ngoại ghi nhận mua ròng lớn trên HSX nhưng lại bán ròng VN30 vì các mã mua đều là nhỏ như CMG, CTI, KBC, PVD. Phía bán ròng lại có STB, HPG, VRE, SSI, POW, DCM, DXG và chứng chỉ quỹ E1.