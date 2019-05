Chứng khoán sáng 23/5: Hồi là chốt

Áp lực chốt lời ngắn hạn tiếp tục mạnh lên khiến cả phiên sáng chỉ có vài phút VN-Index le lói xanh. Chốt phiên chỉ số mất thêm gần điểm, còn 980,13 điểm.

Gần như không còn cổ phiếu trụ nào tăng giá để nâng đỡ chỉ số. Từ ngân hàng tới dầu khí hay bất động sản, thậm chí là cả các cổ phiếu lẻ cũng giảm. VCB là điểm tựa duy nhất thì cũng chỉ tăng 0,45%. VN-Index giảm 0,37% và VN30-Index giảm 0,36%.

Mức giảm ở chỉ số không lớn nhưng độ rộng HSX rất kém. Cả sàn chỉ có 89 mã tăng/173 mã giảm, VN30 chỉ có 6 mã tăng/20 mã giảm. Các mã tăng ngoài VCB hầu như không có ảnh hưởng như CII, CTD, DPM...

VN-Index sụt giảm sang phiên thứ 3 liên tục và mức giảm rất nhẹ, chủ đạo do dòng vốn mua co hẹp dần. Thanh khoản phiên sáng tụt gần 15% so với sáng hôm qua, chỉ còn 1.429,3 tỷ đồng, mức thấp nhất 9 phiên.

Đặc biệt giao dịch tại nhóm VN30 giảm nghiêm trọng tới 28%, chỉ đạt 510,9 tỷ đồng. Cổ phiếu thanh khoản nhất là HPG giao dịch chỉ hơn 48 tỷ đồng.

Cổ phiếu ngân hàng tụt thanh khoản cực mạnh và giá cũng chủ đạo giảm. Ngoài VCB, chỉ có MBB và STB tham chiếu, tất cả còn lại là giảm: VPB giảm 1,31%, HDB giảm 1,11%, CTG giảm 0,7%, EIB giảm 0,56%, BID giảm 0,9%, TPB giảm 1,26%.

Nhóm cổ phiếu Vin may mắn không tác động quá nhiều: VIC chỉ giảm nhẹ 0,26%, VHM giảm 0,12%, VRE giảm 0,42%. Dầu khí có GAS giảm 1,36%, PLX giảm 1,36%. Các trụ khác không đáng kể: VNM giảm 0,15%, SAB giảm 0,27%.

Như vậy mức giảm giá là khá nhẹ đối với blue-chips và nguyên nhân chủ đạo là cầu yếu. May mắn là nhà đầu tư bán ra cũng không nhiều mới dẫn tới thanh khoản kém. Hoạt động chốt lời ở nhóm này kéo sang phiên thứ 3 và VN30-Index giảm tổng cộng 0,77% trong khi VN-Index giảm 0,62%. Mức giảm này vẫn chỉ mang tính điều chỉnh thuần túy.

Sàn HNX giao dịch có phần cân bằng hơn: HNX-Index giảm nhẹ 0,29% nhưng có 51 mã tăng/63 mã giảm. HNX30 giảm 0,2% với 9 mã tăng/11 mã giảm. Độ rộng sàn này tốt hơn HSX và các trụ cũng không tác động lớn. PVS giảm 0,82% và ACB giảm 0,68% là đáng kể nhất.

Kể từ khi VN-Index quay đầu tăng cách đây 10 phiên, đây là nhịp điều chỉnh kéo dài nhất. Tuy nhiên nếu nhìn vào các cổ phiếu vốn hóa lớn, ảnh hưởng chủ đạo đến từ VNM và GAS. VNM đã điều chỉnh giảm 4,07% còn GAS giảm 3,54%. Đây cũng là hai mã có khả năng điều nhịp chỉ số đáng kể.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay lại bán ròng tiếp. HSX bị xả 866,6 tỷ đồng và mua 805,7 tỷ đồng. VN30 bán 784 tỷ đồng, mua 761,9 tỷ. HNX mua chưa tới 1 tỷ nhưng bán 28,5 tỷ đồng.

VRE xuất hiện thỏa thuận nội khối tới 19,6 triệu cổ phiếu và trên sàn khớp lệnh cũng bị bán ròng khá nhiều. HPG, HDB, VNM, HBC, PVD là các mã khác bị xả mạnh. Phía mua ròng chỉ hai mã là STB và HSG tương đối tốt.