Chứng khoán sáng 24/12: Tiền vào blue-chips thấp đột biến

Sức mua tại các blue-chips sáng nay đột nhiên bốc hơi, khiến đa số cổ phiếu quay đầu giảm. Nhóm dẫn dắt đánh mất vai trò khi giảm mạnh nhất, kéo VN-Index một lần nữa quay về sát 950.

Nhóm Vn30 kết thúc phiên sáng chỉ có 9 mã tăng/16 mã giảm. Độ rộng quá hẹp khác hẳn phiên hôm qua, nhất là nhóm dẫn dắt gồm ngân hàng và nhóm Vin giảm rất mạnh. Hôm qua các cổ phiếu hàng tăng tốt đã bù đắp lại giao dịch của nhóm VHM, VIC. Sáng nay cả hai nhóm cùng giảm khiến sức ép lên các chỉ số nặng hơn.

VCB giảm 1,1%, VIC giảm 1,04%, VHM giảm 1,19% là 3 trụ yếu nhất, khiến VN-Index bốc hơi hơn 3 điểm trong khi tổng giảm của chỉ số là -3,73 điểm. VN-Index gần như bị chi phối tuyệt đối bởi các cổ phiếu này.

Ngoài ra các mã khác giảm khá mạnh là BVH giảm 2,08%, ROS giảm 1,91%, GMD giảm 1,65%, CTD giảm 3,95% ảnh hưởng rất ít. Ngân hàng cũng có thêm TCB giảm 0,65%, BID giảm 0,34%, MBB giảm 0,71%, VPB giảm 0,78%.

Trụ tăng không có mã nào mạnh ngoài MSN tăng 2,71%. Cổ phiếu này vốn hóa teo tóp quá nhiều nên đã tụt xuống vị trí thứ 14 trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn nhất. MSN chỉ giúp VN-Index có chưa tới 0,5 điểm. VNM tăng 0,68%, GAS tăng 0,31% là khá thất vọng và không nâng đỡ được bao nhiêu.

VN30-Index chốt phiên sáng giảm 0,12% so với tham chiếu và giao dịch đặc biệt thấp. Tổng giá trị khớp ở rổ này đạt 844,1 tỷ đồng giảm 16% so với sáng hôm qua thì ROS đã chiếm tới 45,2%. 29 cổ phiếu còn lại giao dịch giảm 29% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 464,6 tỷ đồng, là mức thấp nhất 19 phiên.

MSN và VNM là hai cổ phiếu thanh khoản nhất trong nhóm VN29 nhưng cũng chỉ đạt tương ứng 43,9 tỷ và 40,8 tỷ đồng khớp lệnh. Cổ phiếu đứng thứ 3 về thanh khoản là HPG chỉ giao dịch 35,3 tỷ đồng. Mức giao dịch này là thấp đột biến so với bình thường của các cổ phiếu nói trên. Hay như nhóm ngân hàng, VCB thanh khoản nhất cũng chưa tới 26 tỷ đồng giá trị, BID thậm chí chưa tới 18 tỷ đồng, giao dịch ngang với các mã vốn hóa vừa và nhỏ.

Sức mua đối với các blue-chips quá thấp là nguyên nhân khiến giá quay đầu giảm. Tuy nhiên hiện cũng chỉ mới có một số trụ ảnh hưởng nhất tới chỉ số là giảm mạnh, còn lại đa số giảm dưới 1% và thanh khoản thấp cũng cho thấy lực bán không mạnh.

Độ rộng của HSX cũng kém với 116 mã tăng/183 mã giảm trong đó gần 80 mã giảm quá 1%. Nhóm đầu cơ đã hạ nhiệt khi chỉ sót lại TTB, NHH, SCR và GAB là tăng trần với thanh khoản khá. Chỉ số Midcap cũng đang giảm 0,24%, Smallcap tăng không đáng kể 0,02%.

Sàn HNX cũng đang đỏ cả hai chỉ số vì không có trụ. Duy nhất VCS tăng 1,94% là đáng kể. ACB lại giảm 0,44%, VCG giảm 0,37%, PVI giảm 0,32%... HNX-Index giảm 0,2% với 40 mã tăng/52 mã giảm. HNX30 giảm 0,09% với 6 mã tăng/12 mã giảm. Thanh khoản của HNX sáng nay cũng giảm 29% so với sáng hôm qua, duy nhất MBG giao dịch được 10 tỷ đồng giá trị.

Khối ngoại mua ròng là điểm sáng le lói trong phiên. HSX được giải ngân 241,3 tỷ đồng, bán ra 156 tỷ đồng. VN30 được mua 147,7 tỷ, bán 90,5 tỷ đồng. HNX mua 1 tỷ, bán 2,4 tỷ đồng. Các mã được mua ròng tốt là chứng chỉ quỹ E1, ROS, HPG, VRE, VNM. Phía bán ròng có NKG, PHR, FIT, HDB.