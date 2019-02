Chứng khoán sáng 27/2: Thanh khoản xuống dốc, VN-Index chật vật giữ 990

Sáng nay cả VIC lẫn VHM đã bật tăng trở lại nhưng vẫn không đủ để đẩy thị trường tăng rực rỡ hơn. Hai nhịp trồi sụt khá mạnh nhưng rồi VN-Index vẫn chỉ loanh quanh ngưỡng 990 điểm.

Chỉ số tăng 0,3% so với tham chiếu ngay cả khi có 153 mã tăng/117 mã giảm. Vn30-Index tăng 0,2% cũng với 18 mã tăng/8 mã giảm. Mức tăng trên chỉ số rất nhẹ là do sự trì trệ đáng kể của nhóm cổ phiếu ngân hàng cũng như mức tăng không rõ rệt của nhiều blue-chips khác.

VIC tăng 1,39% và có màn trở lại khá hoành tráng sáng nay. Cổ phiếu này vọt lên 117.900 đồng, ngay sát đỉnh cao cũ lịch sử vài ngày trước nhưng sau đó tụt nhẹ xuống 117.100 đồng. VHM cũng vọt tăng 1,41% lên 93.300 đồng ngay đầu phiên nhưng đến cuối phiên đã lui xuống 92.500 đồng, chỉ còn tăng 0,54%. Cả VIC và VHM đã hợp sức tạo đỉnh cho VN-Index lên mốc 994,46 điểm, tương đương tăng 0,75% ở những phút đầu tiên.

Toàn bộ thời gian còn lại không lúc nào các trụ lớn đạt đỉnh cao cũ và các chỉ số cũng vậy. Trong khi đó đà tăng ở blue-chips tuy rộng, nhưng lại yếu dần đi. Cổ phiếu ngân hàng đang dẫn đầu nhóm giảm và có sức ảnh hưởng lớn.

VCB đang giảm 1,9% và cả phiên chỉ có một chiều giảm. Mức giảm quá mạnh này "thủ tiêu" luôn cả VHM và VNM, dù VNM cũng tăng tới 1,16%. Các mã ngân hàng khác giảm là TCB giảm 0,36%, VPB giảm 0,23%, CTG giảm 0,47%, TPB giảm 0,95%.

Nhóm trụ lẻ có VJC giảm 1,21%, SAB giảm 0,24%. Như vậy số giảm cũng không nhiều và không quá mạnh. Lý do khiến VN-Index lẫn VN30-Index tăng quá nhẹ là do các cổ phiếu khác tăng không đáng kể. Thực vậy, khi cả VNM lẫn VHM không tạo được hiệu quả tăng giá (do ảnh hưởng của VCB) thì chỉ còn lại VIC tăng 1,39%, GAS tăng 0,82% là còn kéo chỉ số rõ rệt. HPG, MSN, VRE đều tạo được quá ít điểm số.

Nhóm cổ phiếu Midcap vẫn tiếp tục toả sáng và đang mạnh nhất khi chỉ số tăng 0,71%. GTN tăng 6,5%, BMP tăng 4%, DXG tăng 2,88%, HDG tăng 5,28%, HSG tăng 2,13%, AAA tăng 2,33% là những mã nổi nhất.

Sàn HNX có nhóm blue-chips khá tốt. HNX30-Index đang tăng 0,41% với 14 mã tăng/11 mã giảm. ACB giảm 0,32% là lực cản duy nhất đáng kể, còn lại PVS tăng 0,97%, VCG tăng 1,43%, VGC tăng 0,93%, SHB tăng 1,32%... HNX-Index tăng nhẹ 0,17% với 79 mã tăng/53 mã giảm.

Phiên sáng nay cũng ghi nhận mức thanh khoản giảm gần 14% so với sáng hôm qua. Hai sàn chỉ khớp 2.286,1 tỷ đồng, thấp nhất trong 4 phiên. Nguyên nhân chủ yếu đến từ suy giảm thanh khoản của các blue-chips. Rổ VN30 giảm giao dịch 18% và chỉ đạt 933,3 tỷ đồng, lần đầu tiên sau 6 phiên đã tụt xuống dưới ngưỡng 1.000 tỷ đồng.

Cả hai sàn không có bất kỳ cổ phiếu nào khớp đạt 100 tỷ đồng trong sáng nay. Cao nhất là ROS với 91,2 tỷ đồng. Nhóm tạo thanh khoản truyền thống là HPG, VNM hay các mã ngân hàng đều giảm mạnh.

Nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục mua ròng nhẹ. HSX được giải ngân 328,9 tỷ đồng, bán ra 262 tỷ đồng. Vn30 mua 169,7 tỷ, bán 167,2 tỷ đồng. HNX tiếp tục ghi nhận đợt bán ròng 16,9 triệu cổ phiếu VGC trị giá 338,6 tỷ đồng.

Trên HSX rất ít blue-chips được mua ròng tốt. Nổi bật vẫn là chứng chỉ quỹ E1, còn lại là CTG, SSI, MSN, BWE, HSG, PVD. Phía bán ròng là VHM, VIC, DHG, VJC.