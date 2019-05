Chứng khoán sáng 27/5: Thanh khoản tụt dốc thảm hại

Thị trường tăng nhẹ sáng nay nhờ một số mã trụ quay đầu tăng. Tuy nhiên cả độ rộng lẫn thanh khoản vẫn đang cho thấy sự thận trọng rất cao.

VN-Index chốt phiên sáng có được hơn 3 điểm tương đương 0,31% so với tham chiếu nhưng chỉ có 113 mã tăng/140 mã giảm. VN30-Index tăng 0,38% với 13 mã tăng/11 mã giảm. Mặt bằng cổ phiếu thực chất là giằng co, còn điểm số phần lớn là do GAS, VNM, VIC, MSN tạo ra.

VNM tăng 1,38%, GAS tăng 1,22% là hai mã mạnh nhất trong nhóm blue-chips. Đây cũng là hai cổ phiếu lao dốc nặng nhất tuần trước: VNM giảm 3,8%, GAS giảm 3,4%. Do đó mức phục hồi sáng nay mang tính kỹ thuật khá rõ. Thêm nữa cả hai cổ phiếu này đều có thanh khoản rất nhỏ, VNM mới khớp bằng 17% phiên cuối tuần trước, GAS xấp xỉ 19%.

VIC tăng nhẹ 0,61% nhưng nhờ vốn hóa lớn nên ảnh hưởng cũng khá nổi bật tới VN-Index. VIC tuần trước cũng giảm 1,6%. MSN tăng 1,15% nhưng lại là mã tác động ít nhất trong "tứ trụ" nói trên. MSN chỉ trong 4 phiên cuối tuần trước giảm tới gần 4,5%.

Độ rộng của nhóm VN30 có khá nhiều mã tăng nhưng phần lớn là yếu: VCB tăng 0,6%, VRE tăng 0,57%, TCB tăng 0,43%, VJC tăng 0,58% là các mã còn lại tương đối đáng kể.

Điểm tích cực của nhóm blue-chips là mức giảm rất nhẹ và không có trụ giảm. VHM, SAB, HPG đều đang cố gắng trụ lại ở tham chiếu dù tình hình cũng không mấy khả quan vì lượng chặn mua quá ít. CTG giảm 0,24%, VPB giảm 0,27% là các mã lớn nhất nhóm giảm.

Sàn HSX giao dịch chủ đạo là giằng co và cổ phiếu cũng rất ít nổi bật, kể cả nhóm đầu cơ. Cả sàn có chưa tới 60 mã tăng được hơn 1%, chủ yếu là nhóm thanh khoản kém. Smallcap còn đang giảm 0,24%, Midcap giảm 0,02%.

HNX chỉ có rổ HNX30 là tăng nhẹ 0,05% nhờ bớt được ảnh hưởng của ACB. Cổ phiếu này đang giảm 0,68% trong khi cũng chỉ có PVS tăng 0,84% là đáng kể. VCG giảm 0,37%, SHB tham chiếu. HNX30 có 9 mã tăng/12 mã giảm, tình thế khá cân bằng. Trong khi đó toàn sàn có 45 mã tăng/62 mã giảm cộng với ACB khiến HNX-Index giảm 0,26% so với tham chiếu.

Giao dịch sáng nay tạo cảm giác buồn tẻ vì thị trường không có điểm nổ cần thiết và dòng tiền suy yếu quá nhiều. HSX trừ ROS thì cổ phiếu thanh khoản nhất là FPT cũng chỉ khớp hơn 44 tỷ đồng, giá giảm 1%. Blue-chips thuộc nhóm VN30 giao dịch nhiều nhất sau FPT là HPG thậm chí còn có 28 tỷ đồng. Cả rổ VN30 giao dịch phiên sáng 422,3 tỷ đồng, giảm 38% so với sáng phiên cuối tuần trước và ở mức thấp kỷ lục kể từ đầu tháng 2/2019. ROS chiếm 19,4% giá trị rổ chứng tỏ các mã còn lại giao dịch cực nhỏ.

Cả hai sàn khớp sáng nay đạt 1.119,6 tỷ đồng, giảm 36% so với phiên trước. HSX khớp thậm chí chưa tới 1.000 tỷ đồng.

Khối ngoại mua ròng là tín hiệu vui trong bối cảnh giao dịch quá chán nản. Trên HSX, mức giải ngân đạt 116 tỷ đồng, bán ra 84,3 tỷ đồng. VN30 mua 83,1 tỷ, bán 37 tỷ đồng. HNX mua 2,1 tỷ, bán 1,1 tỷ đồng. Giao dịch quá nhỏ nên cũng không có cổ phiếu nào đáng chú ý. Phía mua ròng có HSG, PLX, CII, POW nhỉnh hơn mặt bằng chung. Phía bán ròng có PVD, DHC, HPG.