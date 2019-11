Chứng khoán sáng 28/11: Thủng đáy!

Sự kiên nhẫn đang dần mất hết, nhà đầu tư lại bán ra mạnh hơn đẩy cổ phiếu giảm hàng loạt. Chốt phiên sáng, VN-Index đã xuống 970,47 điểm, thủng đáy ngắn hạn hồi đầu tuần.

Chỉ số đang giảm 7,7 điểm tương đương 0,79% so với tham chiếu. Tín hiệu xấu là đáy ngắn hạn cuối tuần trước và đầu tuần này đang bị vi phạm. Diễn biến này có khả năng thúc đẩy áp lực cắt lỗ mạnh hơn đối với các nhà đầu tư theo trường phái phân tích kỹ thuật.

HSX hiện chỉ có 73 mã tăng/223 mã giảm với gần 120 mã giảm quá 1%. Đặc biệt VN30-Index giảm tới 0,98% với 3 mã tăng/23 mã giảm. Các blue-chips đang kéo chỉ số xuống rất mạnh.

VHM và VCB tiếp tục là hai cổ phiếu tệ nhất khi giảm 1,4% và 1,16%. Thực ra hai cổ phiếu này vẫn còn tốt hơn VN-Index khi chưa giảm thủng đáy 22 và 25/11, tương ứng với đáy của chỉ số. Hai mã này đã lấy đi khoảng 2,5 điểm.

Nhìn chung nhóm trụ rất xấu, không có khả năng nâng đỡ mà còn gây hại lớn. SAB tăng 0,65% không ăn nhằm gì vì ngoài VHM và VCB, cả tá trụ khác lao dốc nặng: VNM giảm 1,06%, GAS giảm 0,98%, TCB giảm 1,07%, VRE giảm 1,33%, MSN giảm 2,82%, MWG giảm 2,92%...

Một điều khá thú vị là nhiều blue-chips cùng tạo đáy với VN-Index trong phiên ngày 22/11, nhưng đến sáng nay chỉ số đã thủng đáy, cũng không nhiều cổ phiếu xuống thấp hơn mức giá của ngày 22/11. GAS, MSN, HDB, MWG, REE là số ít thủng đáy ngắn hạn.

Với độ rộng quá hẹp, phần lớn cổ phiếu đang chịu ảnh hưởng chung từ chỉ số. Midcap đang giảm 0,53%, Smallcap giảm 0,47%. Nhóm đang tăng ngược dòng là FTM, DCL, FIT, TSC kịch trần, HCD, TNI, HVH, TCH vẫn tăng trên 2% với thanh khoản khá tốt.

Sàn Hà Nội cũng mất hết trụ. ACB giảm 0,86%, VCS giảm 3,59%, PVS giảm 1,13%, NVB giảm 1,11%, VCG giảm 0,37%... HNX-Index giảm 0,64% với 40 mã tăng/54 mã giảm. HNX30 giảm 0,79% với 3 mã tăng/19 mã giảm.

Thị trường tiếp tục xấu đi chủ yếu do nhà đầu tư quay lại cắt lỗ tiếp sau vài phiên tạm ngưng. Thanh khoản tăng 30% so với sáng hôm qua kể cả khi không tính giao dịch của ROS. Tổng giá trị khớp hai sàn đạt 1.532,9%, trong đó ROS chiếm 14,3% và nhờ đó tăng 34,3% so với sáng hôm qua. Nhóm thanh khoản nhất thị trường đều đang giảm giá mạnh như VRE, VNM, MWG, VHM, FPT.

Nhà đầu tư nước ngoài giao dịch khá ít nhưng mua ròng. HSX được giải ngân 152,5 tỷ đồng, bán ra 102,5 tỷ đồng. Vn30 mua 103,8 tỷ đồng, bán 64,1 tỷ đồng. HNX mua 3,4 tỷ, bán 1,5 tỷ đồng. Giao dịch mua ròng chủ yếu tập trung vào HPG và ROS, trong khi bán ròng là STB, HCM, NT2, CLG.