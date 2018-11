Chứng khoán sáng 29/11: Thuận đà thế giới, VN-Index vượt xa đỉnh

Diễn biến tăng cực mạnh của thị trường chứng khoán Mỹ đêm qua đã kích thích tâm lý mạnh mẽ. Sáng nay thị trường trong nước vọt tăng và VN-Index nhảy lên 934,1 điểm, hoàn toàn vượt đỉnh đầu tháng 11.

Thanh khoản gia tăng khá mạnh cũng cho thấy nhà đầu tư bắt đầu đổ tiền vào mua sau khi có tín hiệu vượt đỉnh. Tổng giá trị khớp lệnh phiên sáng nay đạt 1.608,9 tỷ đồng, tăng 32% so với sáng hôm qua. Đây là mức giao dịch mạnh nhất trong 7 phiên vừa qua.

Điều có thể gây hụt hẫng một chút là mức tăng không thật sự mạnh mẽ. VN-Index ban đầu tăng 0,81% nhưng lại tụt dần về cuối phiên và chốt buổi sáng chỉ còn tăng 0,42%. Độ rộng cũng thay đổi hẹp dần, hiện chỉ còn 138 mã tăng/109 mã giảm.

Chỉ số VN30-Index cũng từ chỗ tăng 1,01% hiện chỉ còn 0,54%. Tuy nhiên độ rộng của rổ này khá ổn với 20 mã tăng/9 mã giảm. Mới có số ít cổ phiếu điều chỉnh xuống dưới tham chiếu, đa số chỉ là thu hẹp mức giảm.

GAS và VNM là hai trụ suy yếu đáng kể sáng nay. GAS đã giảm 0,66% so với tham chiếu và thất bại khá nặng so với mức tăng 0,77% đầu phiên. VNM đang giảm 0,08% do áp lực chốt lời ngắn hạn mạnh lên sau chuỗi 3 phiên tăng liên tiếp. Ngoài ra HPG giảm 0,71%, PLX giảm 0,17%, HSG giảm 1%, BVH giảm 1,85%.

Nhìn chung cổ phiếu blue-chips giảm giá chỉ ở mức độ nhẹ. Điều đáng quan tâm hơn là diễn biến tụt giá ở nhóm còn lại. Mặc dù thanh khoản đã gia tăng đáng kể nhờ người mua đổ tiền vào tốt hơn nhưng có lẽ người bán cũng đang chốt lời mạnh. Diễn biến tụt dốc của các chỉ số phản ánh diễn biến chung ở nhóm còn tăng giá.

Những trụ khỏe nhất hiện tại cũng phải trải qua áp lực tương tự các mã khác, chỉ có điều lực mua vẫn nâng đỡ được. VCB chốt phiên sáng tăng 1,63% đang là trụ khỏe nhất nhưng đỉnh đầu phiên cũng đã tăng 2,36%. CTG tăng 1,54% nhưng gần như là dậm chân tại chỗ suốt nửa sau của phiên. VJC cũng đã trả lại gần 1% điểm tăng, chốt phiên còn 2,7%...

Các nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ lại là những mã chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ diễn biến suy yếu dần này. Chỉ số của nhóm Midcap chỉ tăng 0,23% còn Smallcap tăng 0,08%.

Sàn HNX cũng lình xình cân bằng ở những phút cuối. HNX-Index đang tăng nhẹ 0,36% với 58 mã tăng/55 mã giảm. HNX30 tăng 0,31% với 14 mã tăng/4 mã giảm. ACB tăng 1,02%, PVI tăng 2,21%, VCG tăng 0,54% trong khi PVS giảm 1,04%.

Thanh khoản tăng sáng nay tập trung vào nhóm VN30, giá trị khớp lệnh của nhóm này tăng 53% so với sáng hôm qua. VJC nổi lên là cổ phiếu thanh khoản nhất với 111,4 tỷ đồng giá trị giao dịch. VNM tụt xuống do khối ngoại giảm mua. Cổ phiếu ngân hàng mạnh lên là VCB, ACB và CTG, cả ba đều tăng giá và tăng thanh khoản.

Khối ngoại vẫn mua ròng nhẹ. Tại HSX tổng giá trị mua đạt 183,9 tỷ đồng, bán ra 143,5 tỷ đồng. Rổ VN30 mua 132,8 tỷ đồng, bán ra 93,5 tỷ đồng. Sàn HNX giao dịch nhỏ. Các mã được mua ròng tốt nhất là SSI, VCB, VNM, BID, SBT, GMD. Phía bán ròng có HPG, HSG, VRE, GAS, PVD.