Chứng khoán sáng 29/12: VNM tăng mạnh, thị trường thăng hoa

Trụ lớn nhất thị trường là VNM sáng nay đã đột biến tăng rất mạnh sau khi đạt được đỉnh cao mới trong lịch sử trong phiên hôm qua.



VN-Index chốt phiên sáng nay đã bứt xa hẳn khỏi đỉnh cao cũ, lên tận 982,47 điểm, tăng 0,59% so với hôm qua. Chỉ số này vẫn đang được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu blue-chips và các cổ phiếu trụ truyền thống chính là những mã nổi bật.

VNM hôm qua đã thoát được ra khỏi vùng tích lũy kéo dài gần 1 tháng với đỉnh ở 204.000 đồng. Tuy nhiên phải đến sáng nay VNM mới thu hút chú ý của thị trường khi giá tăng vọt 2,34%. Thanh khoản của VNM cũng tăng 32% so với sáng hôm qua, giao dịch gần 96,9 tỷ đồng.

VNM đang là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường và sức mạnh của mã này không cần bàn cãi. VN-Index được cộng hơn 1,7 điểm, tương đương 0,27%. Đối với VN30-Index, VNM cũng làm tăng 0,26%.

Hỗ trợ VNM là nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt. VCB tăng 0,74%, BID tăng 1,62%, VPB tăng 1,23%. Tuy nhiên các mã ngân hàng cũng bị phân hóa: CTG giảm 0,62%, MBB giảm 0,19%, STB, EIB tham chiếu.

Đà tăng sáng nay của VN-Index hầu hết là do nhóm VN30 tạo ra. Rất may là SAB đã không chịu sức ép lớn đến mức giảm giá. Cổ phiếu này vẫn tăng nhẹ 0,32%. Chỉ số VN30-Index tăng 0,6%, mạnh hơn VN-Index một chút do GAS ảnh hưởng yếu trong rổ này. Độ rộng của rổ đang là 19 mã tăng/10 mã giảm.

Độ rộng chung của HSX cũng không quá thiên lệch, với 144 mã tăng/130 mã giảm. Điều này cho thấy trạng thái phân hóa tăng giảm diễn ra khá sâu sắc trên sàn, nhưng các blue-chips vẫn ổn định rất tốt.

Mặt khác rổ VN30 cũng đang thể hiện vai trò điều tiết thanh khoản. Sáng nay rổ này khớp lệnh 1.540,4 tỷ đồng, chiếm trên 59% sàn HSX. Đây là tỷ trọng cao nhất trong vòng 2 tháng.

Sàn HNX thậm chí phụ thuộc vào các mã lớn còn rõ rệt hơn. HNX-Index tăng 0,31% chỉ với 77 mã tăng/101 mã giảm. HNX30 tăng 0,39% với 11 mã tăng/14 mã giảm. ACB tăng 1,36%, VCG tăng 2,8%, SHB tăng 1,09% là 3 mã chi phối gần như toàn bộ mức tăng chỉ số.

Thanh khoản là điểm nhấn đáng chú ý nhất của phiên áp chót năm 2017. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn lên tới 3.041,2 tỷ đồng, tăng 29% so với sáng hôm qua. Ngoài các blue-chips quen thuộc trong rổ VN30 giao dịch lớn, thị trường xuất hiện gương mặt mới là DXG và MWG.



DXG giao dịch hơn 167 tỷ đồng, đứng vị trí thứ hai thị trường và MWG giao dịch riêng khớp lệnh đã là 293,6 tỷ đồng, dẫn đầu. MWG còn có thỏa thuận mua ròng 4,5 triệu cổ phiếu của khối ngoại trị giá gần 629,5 tỷ đồng.

Với đột biến của MWG, khối ngoại sáng nay đánh dấu phiên mua khổng lồ sáng nay với 966,8 tỷ đồng trong khi bán ra 263,8 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể.

Ngoài MWG được mua khủng, HPG, MSN, DXG, HSG, DPM, VJC, PLX, VRE, VCB, VNM cũng được mua ròng rất tốt. Phía bán chỉ xuất hiện duy nhất NVL bị bán 1,73 triệu cổ phiếu qua thỏa thuận.