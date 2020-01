Chứng khoán sáng 3/1: Thử thách 970, trụ lớn chưa "xuất chiêu"

Thị trường có phiên tăng nhẹ sáng nay nhưng VN-Index bước vào thời khắc quan trọng khi thử thách mốc 970 điểm, đang là vùng kháng cự của giai đoạn tích lũy hiện tại.

Chốt phiên sáng chỉ số đã đạt 970,11 điểm sau khi có thêm 3,44 điểm tăng, tương đương 0,36% so với tham chiếu. Đỉnh cao nhất VN-Index đạt được là 970,88.

VN30-Index đang tăng yếu hơn, chỉ có thêm 1,69 điểm tương đương 0,19%. Độ rộng của rổ này ghi nhận 14 mã tăng/8 mã giảm.

Hầu hết các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất của VN-Index đều đang tăng giá, nhưng chưa đủ mạnh để kéo bật chỉ số qua ngưỡng 970-972 điểm, tương đương vùng cao nhất của phiên ngày 13/12 vừa qua. Đây được xem là vùng kháng cự quan trọng vốn đã ngăn cản thị trường bùng nổ sớm ngay từ cuối năm ngoái. Sau khi thất bại tại mốc này, VN-Index đã sụt giảm trở lại để kiểm định đáy 950 điểm.

Trụ mạnh nhất phiên sáng đang là GAS, tăng 1,27%. Kế đó là BID tăng 0,85%, SAB tăng 1,07%, VNM tăng 0,68%. Có thể thấy ngay mức tăng ở nhóm trụ chưa rõ rệt nên VN-Index chưa thể có nhiều điểm số hơn. Đặc biệt các trụ "khủng" tăng rất nhẹ: VCB tăng 0,22%, VHM tăng 0,24% và VIC chỉ đang tham chiếu.

Nhóm giảm giá không có cổ phiếu nào đáng chú ý với VN-Index, nhưng với VN30-Index lại có tác động khá mạnh. Đó là MWG giảm 0,51%, VRE giảm 0,29%, NVL giảm 0,52%, BVH giảm 0,58%, EIB giảm 0,28%, HDB giảm 1,08%. Đây cũng là nguyên nhân khiến mức tăng của VN30-Index chậm hơn VN-Index.

Độ rộng chung của HSX đang có 150 mã tăng/133 mã giảm với gần 80 mã tăng trên 1% và 60 mã giảm trên 1%. Giao dịch tại nhóm đầu cơ cũng khá trầm lắng. Hiện HAI, GAB, FTM, HVH là các mã nóng duy nhất kịch trần.

ROS sáng nay đã được giải cứu và đang tăng 0,93%. Cổ phiếu này có lượng bán sàn khá yếu đầu phiên nhưng giao dịch chậm. ROS xuất hiện một đợt tăng khá tốt, cao nhất lên 16.800 đồng và trên tham chiếu 4,35%. Ở vùng giá cao sức mua ở ROS kém đi và lực bán tăng lên. Cổ phiếu này đã khớp 7,93 triệu cổ tương đương gần 121,8 tỷ đồng. Tuy nhiên thanh khoản vẫn kém xa sáng hôm qua với 20,3 triệu cổ trị giá 326,3 tỷ đồng.

Sàn HNX đang bị áp đảo bởi số lượng cổ phiếu giảm giá. HNX-Index giảm nhẹ 0,04% với 36 mã tăng/58 mã giảm. HNX30 giảm 0,09% với 7 mã tăng/12 mã giảm. Lợi thế giúp các chỉ số sàn này giảm nhẹ là do PVS tăng 3,41%, ACB tăng 0,43%, VCG tăng 0,38%. Phía giảm có SHB giảm 1,49%, VCS giảm 1,82%, NVB giảm 1,09%.

Thanh khoản đã có cải thiện nhẹ so với phiên trước và blue-chips tiếp tục hút tiền. Tổng giao dịch khớp lệnh hai sàn đạt 1.428,8 tỷ đồng, tăng gần 12% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên do ROS giảm mạnh giao dịch nên thanh khoản thực tế tăng tới 37%. Đặc biệt nhóm VN30 ngoài ROS tăng giao dịch 35%.

Giao dịch sôi động nhất thị trường đang là HPG với hơn 3,5 triệu cổ tương đương 84,9 tỷ đồng. Giá HPG tăng 0,83%. Cổ phiếu này đang quay lại đỉnh cao 7 tháng và lực mua của khối ngoại góp phần quan trọng. Khối này đã mua hơn 1,53 triệu HPG, chiếm 44% thanh khoản.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay mua không nhiều, nhưng đang mua ròng. HSX được giải ngân 123,7 tỷ đồng trong khi bán ra 90,1 tỷ đồng. VN30 chỉ bị bán 32,4 tỷ nhưng mua 88,2 tỷ đồng. HNX mua 3,1 tỷ, bán 3,5 tỷ đồng. Ngoài HPG, ROS, MSN, VRE, VNM đang được mua ròng khá tốt. Phía bán ròng có PVD, VCI, POW, NT2.