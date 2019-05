Chứng khoán sáng 30/5: Lại đi ngược thế giới, cổ phiếu ngân hàng đảo chiều

Thị trường giao dịch chậm chạp trong phiên sáng và thanh khoản rất kém, nhưng lại tăng về điểm số. Diễn biến này lại giúp Việt Nam đi ngược thế giới.

VN-Index kết thúc phiên sáng với mức tăng nhẹ 2,74 điểm tương đương 0,28%. Đây vẫn là một kết quả khích lệ trong bối cảnh chứng khoán thế giới lao dốc mạnh. Đêm qua S&P 500 của Mỹ giảm 0,69%. DJA giảm 0,87%, chứng khoán châu Âu đồng loạt giảm trên 1%. Sáng nay thị trường châu Á cũng rớt sâu với Trung Quốc giảm 0,83%.

Thị trường chứng khoán quốc tế giảm về đêm đã không còn ảnh hưởng nhiều đến thị trường trong nước. Đầu phiên VN-Index chỉ có một nhịp giảm ngắn với mức sâu nhất là -0,45%. Đến gần 10h thị trường đã phục hồi thành công lên trên tham chiếu. Toàn bộ thời gian còn lại của phiên sáng VN-Index dao động nhẹ và hầu như chỉ đi ngang.

Độ rộng của sàn HSX không được tốt với 131 mã tăng/133 mã giảm. Tuy nhiên VN30 lại rất mạnh với 23 mã tăng/4 mã giảm và chỉ số này tăng tới 0,55%, gần gấp đôi VN-Index. Không có trụ lớn nào thật sự nổi bật ngoài SAB tăng 1,38%, VRE tăng 1,01%. Tuy nhiên mức tăng lại rộng và không có mã lớn nào giảm quá nhiều.

4 cổ phiếu giảm giá trong nhóm VN30 là VHM giảm 0,24%, GAS giảm 0,09%, HPG giảm 0,62% và SBT giảm 0,84%. Cổ phiếu càng lớn giảm càng ít nên ảnh hưởng không rõ ràng.

Phía tăng, ngoài SAB và VRE mạnh hơn hẳn, số còn lại cũng chỉ tăng bình thường, nhưng đáng chú ý là có sự trở lại từ nhóm ngân hàng: VCB tăng 0,44%, TCB tăng 1,1%, VPB tăng 0,55%, STB tăng 1,28%, MBB tăng 0,24%, HDB tăng 1,11%, EIB tăng 1,69%, CTG tăng 0,97%, BID tăng 0,47%. Nhóm VIC tăng 0,52%, MSN tăng 0,46% ảnh hưởng nhẹ.

Nhóm VN30 vẫn đang là các mã ổn định thị trường rất tốt và chính nhóm này điều hướng VN-Index phục hồi khỏi đáy đầu phiên. VN30-Index cũng tạo đáy cùng lúc với VN-Index, giảm 0,45% so với tham chiếu. Như thế trong phiên sáng VN-Index dao động đi lên khoảng 0,73% thì VN30-Index đi lên 1%. Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ yếu, Smallcap giảm 0,16%, Midcap giảm 0,07%. Chỉ có lác đác vài mã sôi động ở 2 nhóm này như TVT, LMH, CCL, TDH là tăng được trên 3%.

Sàn HNX hưởng lợi không rõ rệt từ sự trở lại của cổ phiếu ngân hàng bên HSX. Chỉ có SHB là tăng 1,41%, còn ACB giảm 0,34%, NVB giảm 1,16%. PVS tăng 0,42% ảnh hưởng rất nhẹ. HNX-Index chỉ tăng 0,01% với 46 mã tăng/60 mã giảm. HNX30 tăng 0,16% với 9 mã tăng/11 mã giảm.

Thị trường phiên sáng không xấu nhưng giao dịch chậm và uể oải. Các cổ phiếu lớn chỉ tạo lực đẩy ở nhịp phục hồi thoát đáy giữa phiên, sau đó hầu như chỉ đi ngang. Do vậy các chỉ số cũng bò ngang mà không có diễn biến nào đáng chú ý.

Thanh khoản hơi đuối ở nhóm VN30 cũng là một yếu tố khiến lực tăng giá không mạnh. HPG giao dịch lớn nhất với 51,6 tỷ đồng thì giá giảm do bị bán mạnh. ROS giảm giao dịch, chỉ khớp 35,8 tỷ đồng. Cổ phiếu đứng thứ 3 trong rổ là FPT giao dịch chưa tới 32 tỷ đồng giá trị. Tổng VN30 khớp giảm 9% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 512,5 tỷ đồng. Hai sàn khớp lệnh cũng giảm 17% so với sáng hôm qua, đạt 1.287,3 tỷ đồng.

Khối ngoại sáng nay cũng giao dịch yếu nhưng không bán ròng rõ rệt. HSX bị bán 125,7 tỷ đồng, mua vòa 123,7 tỷ đồng. VN30 mua 68 tỷ, bán 66 tỷ. HNX mua 2,5 tỷ, bán 3,4 tỷ đồng. Không có nhiều giao dịch mua ròng đáng chú ý. HDB, PLX, HVN, STB, KBC, BVH nổi bật hơn cả. Phía bán ròng có HBC, DLG, HPG, PVD, DIG VHM, SSI, HSG là lớn.