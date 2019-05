Chứng khoán sáng 31/5: VN-Index hướng tới mốc 960

SAB, MSN là hai trụ duy nhất đang cố gắng đỡ VN-Index nhưng hiệu quả rất ít. Độ rộng quá hẹp sáng nay cộng với blue-chips rất đuối khiến cơ hội chỉ là hãm đà giảm.

Vài phút xanh duy nhất sau khi mở cửa chỉ đủ đưa VN-Index chạm sát ngưỡng 970 lần cuối - chỉ số đạt 969,94 điểm - và sau đó là tụt dốc. Đến giữa phiên, VN-Index rơi xuống 963,47 điểm giảm 0,61% so với tham chiếu. Những nỗ lực thu hẹp đà giảm đã đưa chỉ số quay lại 966,77 điểm chốt phiên, giảm nhẹ 0,27%.

VN30-Index vẫn đang giảm 0,13% với 8 mã tăng/19 mã giảm. Độ rộng của VN-Index là 96 mã tăng/165 mã giảm, trong đó gần 80 mã giảm trên 1%. Như vậy tốc độ giảm cũng không lớn ở cả chỉ số lẫn cổ phiếu. Tuy nhiên xu hướng giảm chung đang lan rộng.

SAB tăng 0,72%, MSN tăng 1,05% đang là hai cổ phiếu mạnh nhất trong nhóm blue-chips. MSN đang được bắt đáy khá mạnh sau 7 phiên lao dốc với mức giảm 6,35%. Trong khi đó SAB lại đang cố gắng vượt đỉnh cao 17 tháng ở mức 267.500 đồng. Chốt phiên sáng SAB đạt 265.400 đồng. Trong hai tuần gần nhất SAB duy trì sát mức đỉnh nhưng vẫn chưa thể vượt qua. SAB đang tăng với thanh khoản cực nhỏ, chỉ 3.280 cổ phiếu tương đương 826 triệu đồng giá trị.

VIC tăng nhẹ 0,09%, VJC tăng 0,16%, HPG tăng 0,31%, HDB tăng 0,18%, FPT tăng 0,34%, NVL tăng 0,67%. Có thể thấy nhóm còn tăng nói trên, hoặc mức tăng quá nhẹ, hoặc vốn hóa không đủ lớn.

Phía giảm, dầu khí đang chịu sức ép lớn. Giá dầu giảm mạnh liên tục kéo theo áp lực bán tăng lên ở nhóm này. GAS đang giảm 0,93%, PLX giảm 1,7%, PVD giảm 2,79%. Trong số này PLX dường như vẫn đang chống chọi tốt nhất. Sau khi đạt đỉnh cao 7 tháng, hôm nay mới là phiên giảm đầu tiên của PLX. Trong khi đó GAS đã thoái lui được hơn 5% kể từ đỉnh hai tuần trước. PVD thậm chí đã giảm gần 11%.

Cổ phiếu ngân hàng phần lớn là giảm: TCB giảm 0,87%, VPB giảm 0,54%, STB giảm 0,42%, MBB giảm 0,24%, CTG giảm 0,24%, EIB giảm 0,55%, TPB giảm 0,21%, VCB và BID tham chiếu, duy nhất HDB tăng.

Nhóm trụ còn lại có VNM giảm 0,38%, VHM giảm 0,85%.

Tổng thể sàn HSX không biến động quá mạnh nhưng cũng không có khả năng phục hồi rõ ràng vì nhóm dẫn dắt đang mất sức mạnh. Thậm chí cổ phiếu đầu cơ cũng ì ạch. Các mã còn tăng mạnh thì chỉ giao dịch vài chục hay vài trăm cổ. Nhóm khá nhất tập trung trong dải tăng từ 1-2% và thanh khoản cũng kém. Đối với các mã đầu cơ mức tăng này là không đáng kể. Chỉ số Midcap đang giảm 0,34%, Smallcap giảm 0,24%.

Sàn HNX sáng nay chịu tác động lớn từ hai nhóm dẫn dắt là dầu khí và ngân hàng. ACB giảm 1,03%, SHB giảm 1,39%, PVS giảm 2,53%, PVC giảm 2,74%... HNX30-Index lao dốc tới 0,85% với 7 mã tăng/16 mã giảm. HNX-Index giảm 0,66% với 43 mã tăng/67 mã giảm.

Thanh khoản phiên sáng tiếp tục giảm khoảng 3% so với sáng hôm qua, đạt 1.258 tỷ đồng. Tuy nhiên mức giảm này sẽ là cao hơn vì sáng nay ROS tăng thanh khoản 2,6 lần so với sáng hôm qua. Mặt khác, lực xả lớn ở cổ phiếu dầu khí cũng đẩy các mã này tăng thanh khoản đáng kể. PVS tăng thanh khoản 3,3 lần so với sáng hôm qua, PVD tăng 2,8 lần.

Lấy ví dụ nhóm Vn30, sáng nay giao dịch 518,8 tỷ đồng, tăng 1,2% so với sáng hôm qua. Tuy nhiên nếu không tính ROS thì thanh khoản lại giảm tới 11%.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhẹ trên HSX. Mức giải ngân đạt 162,3 tỷ đồng, bán ra 117,8 tỷ đồng. Vn30 được mua 105 tỷ, bán 84,1 tỷ đồng. HNX mua 1,4 tỷ, bán 2,6 tỷ đồng. Khối này đã quay lại mua HPG đồng thời tiếp tục mua ròng ITA, HVN, HSG, PLX, BVH, VCB. Phía bán ròng có SSI, DPM, VNM.