Chứng khoán sáng 6/11: Thanh khoản sụt mạnh, VHM tiếp tục sứ mệnh kéo chỉ số

VN-Index vẫn có phiên tăng điểm thứ 4 liên tiếp, hầu hết là nhờ VHM. Thị trường giao dịch trong lặng lẽ khi thanh khoản suy giảm đáng kể.

Số giảm giá trong nhóm VN30 đã chiếm ưu thế khiến chỉ số của rổ lúc xanh lúc đỏ. Tuy có 14 mã giảm/10 mã tăng nhưng số tăng chỉ tụ lại mình VHM. Cổ phiếu này tiếp tục lên cao thêm 2,04% nữa, đem lại 2 điểm cho VN-Index dù mức tăng của chỉ số chỉ là 1,87 điểm. Có thể nói VHM đang đóng vai "trụ chống trời" duy trì màu xanh cho VN-Index bất chấp đà thoái lui của nhiều blue-chips khác.

VCB và VNM là hai trụ lớn duy nhất có ảnh hưởng phần nào lên chỉ số khi tăng 0,33% và 0,46%. VIC tăng quá yếu 0,16%, SAB, BID, MSN đang cố trụ ở tham chiếu. VN30-Index chỉ tăng 0,04 điểm, quá nhỏ để tính theo phần trăm.

Nhóm giảm giá hôm nay tuy nhiều về số lượng nhưng mức giảm cũng chưa mạnh. Duy nhất GAS đáng kể với mức giảm 0,84%, còn lại TCB giảm 0,2%, MWG giảm 0,72%, VRE giảm 0,42%, VPB giảm 0,22%. Vì vậy việc thị trường tăng không rõ ràng là do các mã tăng cũng rất kém.

VHM tiếp tục là cổ phiếu đáng chú ý nhất sáng nay không chỉ vì mức tăng liên tục, mà còn vì thu hút được lượng tiền rất lớn tham gia giao dịch. Sau ROS thì VHM thanh khoản lớn nhất với gần 1,09 triệu cổ khớp lệnh trị giá 108,3 tỷ đồng. VHM tăng sang phiên thứ 7 liên tiếp và đã đem lại lợi nhuận gần 16,2%.

Cũng giống hai phiên trước, VHM vẫn đang bị chốt lời dần dù giá vẫn tăng. Cổ phiếu này trong 30 phút đầu tiên còn tăng vọt lên 101.000 đồng, tương đương tăng 3,17%. Toàn bộ thời gian còn lại là người bán xả hàng và đẩy dần giá xuống, chốt phiên sáng chỉ còn tăng 2,04%.

VCB ban đầu cũng tăng khá tốt sau phiên giảm mạnh 1,3% hôm qua. Cùng thời điểm với VHM, VCB nhảy vọt lên 92.300 đồng, tăng 1,65% nhưng sau đó tụt xuống và để mất gần hết. VNM cũng có thời điểm tăng 1,01%... Các trụ tăng mạnh cùng lúc đã đưa VN-Index đầu phiên vọt lên 1.028,97 điểm, tăng 0,45% so với tham chiếu.

Độ rộng của HSX vẫn khá tốt sáng nay với 161 mã tăng/144 mã giảm, nhưng đa số tăng rất nhẹ. Chỉ hơn 60 mã tăng quá 1%, phần lớn thanh khoản lèo tèo. Giao dịch sôi động chỉ có MCG, NBB, DRH, D2D, TDH, LCG. FLC tiếp tục giảm 1,7% nữa sau phiên đánh úp ATC chiều qua, thanh khoản hơn 11,8 triệu cổ.

Sàn HNX cũng có trụ tăng: ACB tăng 0,41%, SHB tăng 1,49%, VCG tăng 1,11%. VCS và PVS đang giảm tương ứng 0,33% và 0,52%. HNX-Index tăng 0,33% với 47 mã tăng/44 mã giảm. HNX30 tăng 0,16% với 9 mã tăng/14 mã giảm.

Ngoài giao dịch của VHM đáng chú ý nhất sáng nay, nhìn chung thị trường vận động chậm và nguội lạnh. Số cổ phiếu tăng giá tập trung trong nhóm vốn hóa nhỏ thì hầu hết thị giá dưới 10.000 đồng, giao dịch vài tỷ đồng giá trị, thậm chí thấp hơn.

Nguyên nhân chính khiến thị trường kém sôi động là blue-chips phân hóa tăng giảm dẫn đến các chỉ số trồi sụt. Giá blue-chips yếu lại là do thanh khoản rất tệ. Nhóm VN30 giảm giao dịch ới 27% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 992,2 tỷ đồng khớp lệnh, đồng thời tới 27,3% giá trị giao dịch tập trung vào ROS và VHM. Tổng giao dịch khớp hai sàn cũng giảm 20% so với phiên trước, đạt 1.818 tỷ đồng.

Khối ngoại quay sang bán ròng khá mạnh, với 237 tỷ đồng xả trên HSX mà mua đạt 140,8 tỷ đồng. VN30 bị bán tới 153,1 tỷ, mua 63,2 tỷ đồng. HNX giao dịch không đáng kể. Phía mua ròng duy nhất đáng kể là POW và HCM. Phía bán có STB, DXG, VNM, HPG, HNG, ROS, VHM, , VCB, VIC.