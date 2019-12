Chứng khoán sáng 6/12: MSN đảo chiều, VN-Index trụ vững trước ngưỡng 960

Diễn biến sáng nay là một phiên bản ngược của ngày hôm qua, đà giảm chỉ kéo dài thêm ít phút đầu tiên đưa VN-Index chạm sát 960 điểm. Từ đáy này, các blue-chips đã giúp thị trường phục hồi.

VN-Index giảm sâu nhất cũng chỉ dưới tham chiếu 0,24%, xuống 960,99 điểm trước khi quay đầu đi lên. Vẫn là nhóm blue-chips giữ nhịp chung, độ rộng của rổ này cải thiện cùng với nhịp phục hồi của các chỉ số.

Chốt phiên sáng VN-Index đã tăng 0,19% so với tham chiếu và lên 965,1 điểm. Độ rộng ghi nhận 129 mã tăng/136 mã giảm. Vn30 tốt hơn, đang tăng 0,28% và có 15 mã tăng/7 mã giảm.

Sự đảo chiều của các blue-chips là đáng chú ý nhất khi đầu phiên VN30-Index giảm 0,38% và chỉ có duy nhất HPG tham chiếu, còn lại toàn giảm. Độ rộng của rổ này tốt lên đáng kể trong phiên dù mức độ cải thiện còn chậm, thiếu cổ phiếu dẫn dắt nổi bật.

Mặc dù vậy vẫn có khá nhiều cổ phiếu đã quay đầu đảo chiều với biên độ lớn như CTG tăng 1%, DPM tăng 1,17% EIB tăng 1,19%, HPG tăng 2,6%, SAB tăng 1,68%, MSN tăng 2,26%.

Trong số này đáng chú ý nhất là diễn biến tại MSN. Cổ phiếu này vẫn đang trong đà bán tháo mạnh, đầu phiên giảm tiếp 1,13% nhưng sau 10h bắt đầu cải thiện dần và đến 10h30 bắt đầu bùng nổ qua tham chiếu. MSN vẫn tiếp tục bị bán khá mạnh, đã khớp 1,12 triệu cổ trị giá gần 70 tỷ đồng, gần bằng cả phiên hôm qua.

Khối ngoại vẫn xả hơn 582.000 MSN, chiếm 52% thanh khoản phiên sáng, nhưng với dao động tăng mạnh mẽ chứng tỏ lực mua của nhà đầu tư trong nước đã thắng thế. Khối ngoại chỉ mua 20% thanh khoản của MSN, còn lại 80% là nhà đầu tư trong nước. Trước đó hai phiên MSN cũng chủ yếu là giao dịch một chiều, khối ngoại bán, khối nội mua.

MSN không phải là cổ phiếu quá lớn, vốn hóa chỉ đứng thứ 12 trong VN-Index nhưng đang là cổ phiếu tâm điểm bị bán tháo. Nhà đầu tư trong nước chống đỡ ở MSN trước áp lực bán ra mạnh của khối ngoại. Cổ phiếu này cũng nỗ lực đạt thanh khoản rất cao, phần nào thể hiện sức mạnh của dòng vốn trong nước.

Tính về điểm số, SAB và HPG mạnh hơn MSN. HPG cũng giao dịch sôi động, thanh khoản đang lớn thứ 3 thị trường. Giá tăng mạnh cũng thể hiện sức mua tốt tại mã này.

Đáng tiếc nhất là các trụ lớn chưa bật lên để thúc đẩy điểm số nhiều hơn. VIC, VCB, BID chỉ tham chiếu. VHM lại giảm 0,11%, VNM giảm 0,76%. GAS tăng nhẹ 0,51%, TCB tăng 0,22%. Ảnh hưởng chủ yếu tới VN-Index chỉ là VNM nhưng HPG đủ sức cân lại được.

Độ rộng cải thiện trước hết ở rổ VN30 cho thấy nhóm blue-chips vẫn đang có diễn biến nhanh hơn phần còn lại của thị trường. Midcap mới đảo chiều tăng 0,1%, Smallcap tăng 0,33%. Một số mã đầu cơ nhỏ giao dịch mạnh là FIT, PXI, HAI, TNI, TSC.

Sàn HNX có lợi thế ở nhóm HNX30, chỉ số của nhóm này đang tăng 0,89% dù có 13 mã tăng/13 mã giảm. DGC bùng nổ tăng 9,63% với thanh khoản lớn nhất sàn này, đạt gần 16,3 tỷ đồng giá trị. Đây là phiên tăng mạnh nhất của DGC kể từ đầu năm. ACB cũng tăng nhẹ 0,43%, SHB tăng 1,64%, PVS tăng 0,58%. Số giảm có VCG giảm 0,74%, VCS giảm 0,51%. HNX-Index tăng 0,21% với 47 mã tăng/59 mã giảm.

Thanh khoản là điều khá bất ngờ trong phiên sáng, khi giao dịch giảm đột biến gần 20% so với sáng hôm qua, chỉ đạt 1.324,8 tỷ đồng. Tuy nhiên đó phần nào là do ROS đột nhiên giao dịch rất hiền. Nếu không tính mã này, giao dịch chỉ giảm 16%. Nhóm VN30 giao dịch giảm 19% và nếu không tính ROS giảm 10% so với sáng hôm qua.

Cổ phiếu giao dịch lớn nhất thị trường đang là VHM với 2,18 triệu cổ tương đương 200,5 tỷ đồng giá trị. VHM chịu sức ép mạnh và giá giảm 0,11% có thể xem là thành công. Ngân hàng giảm giao dịch đáng kể, cổ phiếu thanh khoản nhất là CTG cũng mới đạt 20,5 tỷ đồng giá trị.

Nhà đầu tư nước ngoài mua bán yếu, trên HSX mới giải ngân 132,7 tỷ đồng, bán ra 149,8 tỷ đồng. VN30 bị bán 113,9 tỷ, mua 74,9 tỷ đồng. HNX mua 5,7 tỷ, bán 2,8 tỷ đồng. Mức bán ròng tập trung chủ yếu vào MSN, VNM và STB. Phía mua ròng có ROS, HVN, CTG, HPG.