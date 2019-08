Chứng khoán sáng 6/8: Bắt đáy mạnh, thanh khoản tăng vọt

Tỷ giá giữa đồng Nhân dân tệ và USD hạ nhiệt, hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán Mỹ đảo chiều tăng là những yếu tố kịp thời "cứu" thị trường sáng nay. Dòng tiền bắt đáy đang nhảy vào, đẩy cổ phiếu và chỉ số phục hồi.

VN-Index sập mạnh nhất những phút đầu phiên xuống 958,39 điểm, giảm 1,52% so với tham chiếu. Đó là lúc Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại đặt giá tham chiếu trung tâm của tỷ giá USD/CNY cao hơn hôm qua và đồng Nhân dân tệ tiếp tục giảm thêm. Chứng khoán châu Á có những phút đầu phiên giảm cực mạnh. Hợp đồng tương lại các chỉ số chứng khoán Mỹ giảm gần 1%.

Đầu phiên sáng nay là thời điểm thị trường tiếp tục trượt giảm theo quán tính và tình hình chưa có dấu hiệu cải thiện. Tuy nhiên nửa sau của phiên sáng, tỷ giá USDCNY bớt tiêu cực, các thị trường có dấu hiệu phục hồi dần. Trong nước, lực cầu bắt đáy bắt đầu đẩy dần giá lên giúp nhiều cổ phiếu lớn phục hồi nhất định.

VN-Index kết phiên sáng còn giảm 0,94% so với tham chiếu và có mức phục hồi khá tốt so với đáy. VN30-Index giảm 0,98%, cũng mạnh lên so với mức giảm sâu nhất 1,65%.

Trong bối cảnh thị trường chịu quá nhiều áp lực giảm giá, độ rộng thị trường không thể tốt được. Toàn sàn HSX chỉ có 80 mã tăng/210 mã giảm, trong đó 126 mã giảm vượt chỉ số. VN30 chỉ có 5 mã tăng/23 mã giảm và cũng có 18 mã giảm vượt chỉ số.

Điều quan trọng hơn trong sáng nay là khả năng phục hồi giá. Ngoài SAB là cổ phiếu dễ tạo giá tăng, VRE cũng đã phục hồi tăng 0,29%, PNJ tăng 3,22%, GMD tăng 1,15%, DPM tăng 0,37%. Đây là các cổ phiếu đảo chiều rất ấn tượng. Chẳng hạn VRE giảm sâu nhất tới 1,57%, DPM giảm 1,83%, PNJ giảm 1,49%.

Số giảm giá vẫn còn rất áp đảo trên toàn thị trường lẫn trong nhón blue-chips. VNM giảm 1,64%, VHM giảm 1,53%, VCB giảm 1,16%, TCB giảm 1,47%, NVL giảm 1,51%, MSN giảm 1,82%, HPG giảm 1,35%, GAS giảm 2,02%, CTG giảm 1,23%, BVH giảm 1,4%...

Thực ra nên nhìn diễn biến giá nhóm blue-chips từ góc độ phục hồi. Thị trường quá xấu và nhà đầu tư hoảng sợ bán tháo thì việc lao dốc nặng là đương nhiên. Sau đó lực cầu bắt đáy xuất hiện đã đỡ giá và nhiều mã đang phục hồi. Kể cả các cổ phiếu vẫn đang giảm sâu thì cũng đã bớt xấu đáng kể. Ví dụ VIC có đáy giảm 2,12% giờ chỉ còn giảm 0,17% thậm chí có lúc tăng 0,42% so với tham chiếu. VHM đầu phiên cũng giảm tới 2,58%, VNM giảm 2,3%, GAS giảm 2,69%...

Lực cầu bắt đáy cũng giúp thanh khoản sáng nay khá lớn. Hai sàn khớp lệnh 2.134,4 tỷ đồng, tăng gần 23% so với sáng hôm qua. PNJ là cổ phiếu ấn tượng nhất sáng nay khi bùng nổ theo diễn biến giá vàng. Cổ phiếu này tăng ngược thị trường và vượt đỉnh 2019, lên đỉnh cao nhất 13 tháng. Thanh khoản cũng đứng đầu thị trường với hơn 80,3 tỷ đồng khớp lệnh.

Điều bất lợi lúc này là nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng. HSX bị xả 276,7 tỷ đồng và chỉ mua vào 117,2 tỷ đồng. Vn30 bị bán 186,5 tỷ đồng, mua vào 85,5 tỷ đồng. HNX mua 5 tỷ, bán 15,5 tỷ đồng. Phía mua ròng chỉ duy nhất BID và GEX là đáng kể. Phía bán có HPG, MSN bị "dội bom" cực mạnh. Chứng chỉ quỹ ETF nội cũng tiếp tục bị rút lớn. POW, DXG, VRE, VHM VCB cũng bị bán ròng nhiều.