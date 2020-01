Chuỗi khách sạn thuộc Silverland Hospitality: Bộ sưu tập các tác phẩm nghệ thuật lưu trú

Silverland Hospitality có mặt trên thị trường từ năm 2011, được biết đến như một tập đoàn thuộc khối kinh tế tư nhân, chuyên đầu tư xây dựng, khai thác, và quản lý vận hành các khách sạn theo mô hình boutique hotel.

Trong thời gian chưa đầy 10 năm hoạt động, tính đến thời điểm này, Silverland Hospitality đã và đang phát triển hệ thống của mình bao gồm The Myst Dong Khoi Boutique Hotel, khách sạn đầu tiên trong chuỗi chuẩn 5 sao; và 8 khách sạn dưới thương hiệu Silverland chuẩn 3 và 4 sao.

Hệ thống khách sạn của Silverland Hospitality được đặt ở các vị trí trung tâm Quận 1, thuận tiện cho việc di chuyển, giao dịch, kết nối, và thưởng thức các tiện ích và di sản có giá trị của Tp.HCM, đối với cả khách lưu trú vì mục đích công tác hay khách du lịch tham quan, nghỉ dưỡng.

"The Myst Collection" - Bộ sưu tập khách sạn dưới thương hiệu "The Myst"

"Toạ lạc ngay giữa trung tâm tài chính và thương mại sầm uất và sôi động của thành phố, khách sạn The Myst Dong Khoi gồm 108 phòng với thiết kế độc đáo mang đậm phong cách Đông Dương tối giản và sang trọng; đã trở thành một "ốc đảo huyền bí" được nhiều du khách trong và ngoài nước tìm đến để lưu trú trong những chuyến du lịch và kỳ nghỉ dưỡng của mình" - đánh giá bởi The New York Times tháng 10/2019.

Đúng như tên gọi của nó, The Myst Dong Khoi Boutique Hotel mang dáng dấp mộc mạc, đơn sơ, nhưng quyến rũ, sang trọng và pha chút "huyền bí". Đến với The Myst, các du khách có cơ hội thưởng thức phong cách sống đặc trưng chỉ người Sài gòn xưa mới có. Nhìn từ phía ngoài, kiến trúc của The Myst tạo một cảm giác gợi mở và kết nối với sự tiết chế hoá mảng miếng bê tông xây dựng và tối đa hoá mảng xanh tự nhiên.

Nhưng khi bắt đầu đặt chân lên bậc thềm sảnh khách sạn, du khách như được dẫn dắt về với không gian của những bến thuyền nhuốm màu lịch sử, những con hẻm nhỏ nguyên sơ, bình dị, quen thuộc gắn bó với cả đời người. Mỗi chi tiết về hình khối, đường nét, hay vật liệu đều là một sự chọn lọc kỹ càng.

The Myst Dong Khoi Boutique Hotel còn để lại dấu ấn nơi du khách bằng sự thoải mái, được định nghĩa bởi cảm giác yên bình và riêng tư. Phong cách phục vụ tại khách sạn đơn giản, nhã nhặn, thư thái, pha lẫn chất nồng nhiệt, hào sảng đặc trưng của người Sài Gòn xưa. Được biết trong thời gian tới, The Myst Collection sẽ được nhân rộng phạm vi hoạt động trên cả nước bởi Tập đoàn Silverland Hospitality.

Sẽ có thêm những tác phẩm nghệ thuật lưu trú khác với những phong cách mỹ thuật độc đáo được đầu tư xây dựng ở các địa điểm du lịch nổi tiếng, nhưng vẫn cùng mô hình boutique hotel đạt chuẩn 5 sao như The Myst Dong Khoi tại Tp.HCM.

"The Silverland Collection" - Bộ sưu tập khách sạn dưới thương hiệu "Silverland"

Tinh đến thời điểm này đã có 8 khách sạn gắn dưới thương hiệu Silverland được Tập đoàn Silverland Hospitality xây dựng, phát triển, và vận hành tại Tp.HCM. Đó là Silverland Charner, Silverland Yen, Grand Silverland, Silverland Sakyo, Silverland Jolie, Silverland Central, Silverland Sil, và Silverland Min.

Các khách sạn trong chuỗi Silverland đều có vị trí tại những khu vực trọng điểm trên bản đồ du lịch thành phố như đường Lê Lai ngay sát chợ Bến Thành, đường Lê Thánh Tôn trong phạm vi "little Japan town" (thị trấn Nhật bản thu nhỏ), hay đường Hồ Tùng Mậu cách toà nhà Bitexco chỉ vài bước chân…

Cho dù theo chuẩn 3 sao hay 4 sao, các khách sạn đều cung cấp cho khách lưu trú dịch vụ trọn gói từ phòng nghỉ, bar, nhà hàng, gym & spa, hồ bơi lộ thiên với tầm nhìn đắt giá. Mỗi khách sạn cũng tạo ra cho khách lưu trú một trải nghiệm phong cách sống khác nhau bằng không gian được thiết kế với cấu trúc hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao, kết nối hợp lý với thiên nhiên, và tiện ích sang trọng.

Trong thời gian sắp tới, sẽ có thêm các khách sạn mới gắn với thương hiệu Silverland được Tập đoàn Silverland Hospitality phát triển và vận hành ngoài phạm vi Tp.HCM để phục vụ nhu cầu ngày càng tăng của khách du lịch trong và ngoài nước.

Tính đến thời điểm này, Tập đoàn Silverland Hospitality đang quản lý và vận hành tổng số khoảng 1.000 phòng thuộc các khách sạn thành viên theo chuẩn mực chuyên nghiệp của ngành dịch vụ khách hàng quốc tế, đón tiếp và phục vụ hàng trăm ngàn lượt khách lưu trú từ khắp mọi miền đất nước, cũng như từ các quốc gia tiên tiến như Anh, Pháp, Úc, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc…

Các khách sạn trong hệ thống cũng liên tục nhận được nhiều đánh giá, khen ngợi trực tiếp từ các khách lưu trú, cũng như những ghi nhận có giá trị từ các tổ chức liên quan đến ngành kinh doanh dịch vụ du lịch và lưu trú như Tổng cục Du lịch Việt nam, các cơ quan quản lý văn hoá cấp thành phố, hay các đơn vị trung gian như Trip Advisor, Agoda, Booking.com.

Tập đoàn Silverland Hospitality đã thực hiện vai trò của mình là người kết nối các khách lưu trú với các cảm xúc và trải nghiệm mang giá trị cao về văn hoá, lịch sử, nghệ thuật, thiên nhiên, và phong cách sống.

Với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao của mình, Tập đoàn Silverland Hospitality đã nâng tầm ngành kinh doanh dịch vụ khách lưu trú trong khối tư nhân lên một chuẩn mực mới, đồng thời đóng góp cho ngành dịch vụ khách hàng nước nhà bằng việc nâng cao chất lượng nguồn nhân sự, xây dựng hình ảnh một Việt nam văn minh, hiện đại, nhưng giàu tính nhân văn và hướng tới phát triển du lịch bền vững.

* Thông tin chi tiết:

Website: http://themystdongkhoihotel.com/ và http://silverlandhotels.com