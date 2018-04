Chuyển dịch lớn của Viettel cùng nhiệm kỳ công đoàn mới

Nhiệm kỳ công đoàn 2013-2017 cũng trùng với thời gian Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) thực hiện bước chuyển mình từ một nhà mạng viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ - bắt đầu một chặng đường hoàn toàn mới.

Những dấu ấn của nhiệm kỳ công đoàn mới

Năm 2018 là khởi đầu của một nhiệm kỳ công đoàn mới tại Viettel. Nhìn lại chặng đường 5 năm trước đó, tại Đại hội Công đoàn lần thứ V của Viettel mới được tổ chức, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng giám đốc nhận xét: "Nhờ có tinh thần lao động quên mình, quả cảm và sáng tạo, 5 năm qua, 30.000 người lao động ở Viettel đã tạo ra những điều lớn lao".

Những thành quả dễ thấy nhất là nhiều năm liên tiếp, Viettel là doanh nghiệp có lợi nhuận và nộp thuế lớn nhất Việt Nam. 5 năm; giữ vững vị thế số 1, và thực sự dẫn dắt ngành công nghệ thông tin và viễn thông Việt Nam.

Bằng sự sáng tạo, quyết tâm, Viettel phổ cập cáp quang đến từng hộ gia đình, đưa 4G đến tận tay mỗi người ở khắp đất nước trong thời gian ngắn kỷ lục. Ông Hùng cũng chia sẻ niềm tự hào vì những người Viettel đã trực tiếp tạo ra nền tảng hạ tầng để Việt Nam sẵn sàng kết nối và gia nhập cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Trong lĩnh vực đầu tư ra nước ngoài, 5 năm, người Viettel đã mở rộng phạm vi kinh doanh của mình thêm 5 thị trường nữa, với vùng phủ dân số tăng gấp gần 3 lần so với 5 thị trường đã đầu tư suốt 7 năm trước đó. Viettel đã vào top 30 hãng viễn thông lớn nhất thế giới về số lượng người dùng.

Năm 2013, Bộ Quốc phòng mới chính thức giao nhiệm vụ cho Viettel sản xuất trang bị quân sự. Sau 5 năm, các kỹ sư Viettel đã nghiên cứu, sản xuất thành công và đưa vào hoạt động hàng loạt sản phẩm quân sự và dân sự.

Viettel đã sản xuất và đưa vào trang bị trong Quân đội hàng chục ngàn thiết bị thông tin liên lạc; hàng chục radar (trong đó có nhiều sản phẩm với tính năng ngang tầm top đầu thế giới); máy bay không người lái; hệ thống tự động hóa chỉ huy tác chiến điện tử, ...

Về sản xuất dân sự, Viettel đã sản xuất thành công thiết bị báo hiệu cứu hộ trên biển, góp phần đưa Việt Nam vào top 5 các nước Châu Á sản xuất được thiết bị này. Trong khi đó, với việc sản xuất và đưa vào vận hành hệ thống trạm BTS 4G, Viettel chính thức tham gia vào lĩnh vực sản xuất và cung cấp thiết bị mạng viễn thông - một lĩnh vực mà hiện trên thế giới chỉ còn có 5 nhà cung cấp.

Đặc biệt, những kỹ sư của Viettel còn tự nghiên cứu và phát triển thành công hệ thống tính cước thời gian thực vOCS 3.0, đưa Việt Nam trở thành một trong những quốc gia sản xuất OCS lớn nhất thế giới.

Năm 2013, lần đầu tiên Viettel tuyên bố thay đổi khái niệm nhà mạng viễn thông thành nhà cung cấp dịch vụ. Viettel chính thức bắt đầu một chặng đường kinh doanh viễn thông mới khác hoàn toàn với 13 năm trước đó (từ khi Viettel bắt đầu kinh doanh dịch vụ viễn thông).

Sau 5 năm, không những chuyển đổi thành công, Viettel còn trở thành đơn vị đầu ngành về an toàn thông tin, về an ninh mạng, về không gian mạng tại Việt Nam; Chính phủ công nhận Viettel là doanh nghiệp quốc phòng an ninh; Bộ Quốc phòng chính thức giao cho nhiệm vụ trở thành Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.

Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: "Viettel giờ đây không chỉ là một công ty dịch vụ mà còn là một công ty công nghệ cao".

"Chúng ta không thể dừng lại!"

Người đứng đầu Tập đoàn Viettel chia sẻ: "Cùng nhau, chúng ta xây dựng sự tự tin cho đội ngũ của mình. Cùng nhau, bằng trí tuệ và bàn tay lao động, người Viettel đã góp phần rất lớn xua tan mối nghi ngờ: liệu người Việt Nam có thể làm được những điều phi thường, ngang tầm thế giới. Cùng nhau, người Viettel đang làm Tập đoàn mạnh lên từng ngày".

Tuy nhiên, CEO này khuyến cáo: "Nhưng chúng ta sẽ không thể dừng lại ở đó".

Bởi "sự vận động của thị trường, của dòng chảy công nghệ không cho chúng ta dừng lại".

Tổng giám đốc Nguyễn Mạnh Hùng bổ sung: "Dừng lại, chúng ta có thể hưởng thụ thành quả mà ngày hôm qua đã tạo ra, nhưng thực chất là đang tự đào hố chôn chính mình. Dừng lại là thế hệ lãnh đạo Viettel hôm nay được nghỉ ngơi nhưng các thế hệ Viettel 8x, 9x mới bước chân vào ngôi nhà này sẽ không còn tương lai".

Và người đứng đầu Viettel thúc giục: "Chúng ta có thể tiến về phía trước hay không là nhờ vào chính chúng ta. Và bởi chúng ta là một gia đình, do đó, chúng ta sẽ thành công hay thất bại cùng nhau. Từng người thất bại sẽ khiến Viettel thất bại. Viettel thất bại cũng sẽ khiến mỗi người chúng ta thất bại.

Và ngược lại, từng người thành công sẽ khiến Viettel thành công. Viettel thành công cũng sẽ giúp mỗi người Viettel thành công. Đó là những gì chúng ta cần ghi nhớ trên con đường bước đi cùng nhau".