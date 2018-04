Chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát vụ đưa "cổ phiếu ma" MTM lên sàn

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa có thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự liên quan đến cổ phiếu của Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung (mã chứng khoán MTM).



Ủy ban Chứng khoán cho biết, trong thời gian qua, đơn vị này đã phối hợp chặt chẽ với Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an trong quá trình cơ quan công an điều tra, xác minh, làm rõ vụ án Trần Hữu Tiệp cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạn tài sản; giả mạo trong công tác làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; thao túng giá chứng khoán MTM.

Theo đó, kết quả điều tra xác định: Các bị can đã làm giả chứng từ, hồ sơ kế toán, hồ sơ công ty đại chúng của Công ty Cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản Miền Trung; lập khống hồ sơ đăng ký giao dịch; tạo cung cầu giả tạo để bán cổ phiếu MTM trên thị trường UpCoM, lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư cổ phiếu.

Ngày 27/10/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã kết luận điều tra và ngày 11/4/2018 đã kết luận điều tra bổ sung, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đề nghị truy tố các bị can theo quy định của pháp luật.

"Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an thông báo kết quả điều tra vụ án hình sự nêu trên để các nhà đầu tư cổ phiếu MTM biết và tiếp tục theo dõi quá trình xử lý vụ án, đồng thời cảnh báo các nhà đầu tư và nhân dân cảnh giác trước thủ đoạn lừa đảo của các loại tội phạm trên thị trường chứng khoán", kết luận vụ việc của Bộ công an.

Theo báo cáo tài chính tự công bố của MTM, năm 2017, công ty này có doanh thu 0 đồng do không có hoạt động kinh doanh. Trong khi đó chi phí hoạt động kinh doanh, đầu tư vào công ty liên kết khiến doanh nghiệp này lỗ tới 79 tỷ đồng.

Cổ phiếu MTM đã ngừng giao dịch trên sàn từ 20/6/2016, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng cả tỷ đồng.

Trước đó, cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C46) đã bắt tạm giam ông Trần Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty để phục vụ điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Theo tố cáo, Tiệp có dấu hiệu rút ruột vốn góp, chiếm đoạt tài sản, trước khi công ty giao dịch trên sàn UpCoM.

MTM từng là "cổ phiếu ma" khiến nhiều nhà đầu tư sợ hãi. Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) cuối tháng 6 đã buộc cổ phiếu này ngừng giao dịch chỉ sau hai tháng chào sàn.

Công ty cổ phần Mỏ và Xuất nhập khẩu Khoáng sản miền Trung thành lập năm 2007, hoạt động trong lĩnh vực khai thác, chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng... Giá khởi điểm khi lên sàn của 31 triệu cổ phiếu MTM là 14.700 đồng/cổ phiếu.

MTM khi ấy lập tức thu hút vốn với lượng thanh khoản nổi bật trên sàn HNX với giao dịch mỗi phiên lên vài triệu đơn vị. Tuy nhiên, ngay sau đó, thị giá MTM rơi tự do hơn 80% về mức 2.600 đồng khi ngừng giao dịch.

Những mập mờ trong giao dịch đã khiến nhà đầu tư thua lỗ hàng tỷ đồng và tìm đến chi nhánh Hà Nội của công ty trên phố Núi Trúc (quận Ba Đình), song tại đây lại là tòa nhà với một phòng khám tư nhân, một spa chăm sóc sắc đẹp và văn phòng của một công ty về y tế.

Trong khi đó, trở về trụ sở của công ty tại Tp.Vinh (Nghệ An) lại là một quán ăn. Cục Thuế Nghệ An cho biết, công ty này đã ngừng giao dịch chỉ sau vài ngày lên sàn. Đáng chú ý, dù công ty ngừng hoạt động song không thông báo cho cổ đông. Cổ phiếu trên sàn vẫn được giao dịch sôi động, tăng giá cao để lừa đảo nhà đầu tư.