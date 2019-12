CIC Group - Khát vọng người dẫn đầu ngành bất động sản Kiên Giang

Với 27 năm hình thành và phát triển, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang (CIC Group) là một trong những tập đoàn kinh tế hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn, thi công, đầu tư xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Kiên Giang.

CIC Group là doanh nghiệp được thành lập năm 1992, tiền thân là Công ty Tư vấn Xây dựng Kiên Giang, trên cơ sở hợp nhất Xí nghiệp Thiết kế Thủy lợi thuộc Sở Thủy lợi, Xí nghiệp Thiết kế dân dụng thuộc Sở Xây dựng và Đội Khảo sát Thiết kế giao thông thuộc Sở Giao thông.

Với chiến lược phù hợp và tư duy quản trị đúng đắn cùng tinh thần đoàn kết, nỗ lực của toàn Tập đoàn, thương hiệu CIC Group ngày càng được khẳng định vững chắc trên thị trường tỉnh Kiên Giang và không ngừng phát triển thành một Tập đoàn bất động sản vững mạnh.

Đến nay, CIC Group đã phát triển với đội ngũ gần 500 nhân sự, sở hữu 6 Công ty thành viên và 2 công ty liên kết, nhiều văn phòng đại diện cùng hệ thống sàn giao dịch quy mô và để lại dấu ấn đậm nét với nhiều dự án thuộc nhiều loại hình khác nhau. Các công ty thành viên hoạt động chuyên nghiệp, hiệu quả ở nhiều lĩnh vực đã giúp CIC Group tạo thành quy trình liên kết chặt chẽ trong chuỗi cung ứng bất động sản, từ đó mang đến cho Khách hàng những sản phẩm chất lượng với mức giá hợp lý.

CIC Group vinh dự nhiều năm liền được Nhà nước và tỉnh nhà trao nhiều giải thưởng và danh hiệu cao quý như Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương lao động Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba, giải thưởng sao vàng đất Việt, Chứng nhận giải vàng chất lượng quốc gia;…. Đặc biệt liên tục 3 năm (2016, 2017, 2018) CIC Group được UBND tỉnh bình chọn là đơn vị dẫn đầu cụm, khối thi đua và được tặng Cờ Thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Về hoạt động kinh doanh, CIC Group luôn ổn định và phát triển bền vững. Năm 2018, doanh thu thuần của CIC Group là 850 tỷ đồng, tăng trưởng 6,99% so với năm 2017. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 90 tỷ đồng tăng 47,56% so với cùng kỳ.

Trong 9 tháng đầu năm 2019, doanh thu thuần lũy kế từ đầu năm của Công ty đạt 910 tỷ đồng, tăng 445 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp lũy kế từ đầu năm là 250 tỷ đồng so với 134 tỷ đồng cùng kỳ năm 2018. Sau khi khấu trừ các loại chi phí, lợi nhuận trước thuế đạt 121 tỷ đồng. Xét tương quan, lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2019 của CIC Group là gần 90 tỷ đồng, tăng 86,77% so với cùng kỳ năm ngoái. Tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu luôn ở mức cao giao động từ 18% - 25% qua các năm. Đồng thời, CIC Group luôn duy trì mức cổ tức cao trên 12% mỗi năm.

Ngoài ra, mỗi năm CIC Group đóng góp vào ngân sách gần trăm tỷ đồng, tạo công việc cho hàng ngàn lao động trên địa bàn tỉnh. Để có được tốc độ tăng trưởng ổn định và bền vững, thời gian qua, CIC Group đã kịp thời nắm bắt nhiều cơ hội, mạnh dạn đầu tư vào các dự án dài hạn, có tính hiệu quả cao.

Những năm qua, hầu hết những dự của CIC Group đều gây được tiếng vang lớn, mở bán đều được khách hàng đón nhận, điển hình là Dự án Khu đô thị lấn biển Tây bắc thành phố Rạch Giá; Khu dân cư Dân cư bến xe và Trung tâm thương mại Rạch Sỏi; Dự án khu dân cư Nam An Hòa; Dự án Khu dân cư Phường An Bình; Hoa viên nghĩa trang nhân dân Kiên Giang,…

Dự án Khu đô thị lấn biển Tây bắc Thành phố Rạch Giá là một trong những dự án quy mô lớn nhất khu vực đồng bằng sông Cửu Long với quy mô gần 100 ha với tổng vốn đầu tư gần 3.500 tỷ đồng. Dự án với cơ sở hạ tầng hiện đại, giao thông kết nối với nhiều chuỗi dịch vụ tiện tích nên được nhiều khách hàng quan tâm. Hiện nay, dự án đã hoàn thiện trên 70% và dự kiến hoàn thành vào năm 2020.

Dự án Khu dân cư Nam An Hòa, thành phố Rạch giá có quy mô 14,52 ha với tổng vốn đầu tư 845,761 tỷ đồng. Hiện tại, giai đoạn 1 của dự án đã hoàn thành trên 50%, dự kiến trong năm 2019 công ty sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án và hoàn thiện trong năm 2020.

Dự án Khu dân cư Phường An Bình, thành phố Rạch giá có quy mô 22,6 ha với tổng vốn đầu tư 673,111 tỷ đồng được xây dựng hệ thống hạ tầng đồng bộ, hoàn chỉnh, đảm bảo mỹ quan, dự án được khởi công vào năm 2015 và đã hoàn thành gần 90%, dự kiến hoàn thiện trong quý 2 năm 2020.

Dự án Hoa viên Vĩnh Hằng có quy mô 42,6 ha với tổng vốn đầu tư gần 400 tỷ đồng, được quy hoạch theo văn hóa tâm linh của người Á Đông bao gồm Vĩnh Hằng môn, đồi tâm linh, đài hỏa táng, nhà tưởng niệm, nhà điều hành… Dự án được khởi công vào năm 2014 và đã hoàn thành 75% tiến độ xây dựng.

Ngoài các dự án lớn đang triển khai tại thành phố Rạch Giá, CIC Group còn đang mở rộng đầu tư tại Phú Quốc với các dự án du lịch nghỉ dưỡng như Khu biệt thư cao cấp Dreamy Hill, Dự án Khu nghỉ dưỡng Riverside Villas,…

Với sự quyết tâm và nỗ lực không ngừng CIC Group khát vọng sẽ luôn đem đến cho thị trường những dự án đầy tiềm năng và trở thành cánh chim đầu ngành bất đông sản tại tỉnh Kiên Giang. Và một trong những định hướng cơ bản của CIC Group trong năm 2019 là đưa cổ phiếu của Tập đoàn niêm yết lên Sàn Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Việc được Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM chấp thuận niêm yết cổ phiếu sẽ nâng tầm thương hiệu CIC Group trở thành thương hiệu quốc gia, tạo tính thanh khoản cho cổ phiếu của công ty và đặc biệt là minh bạch hóa các thông tin đến cổ đông và nhà đầu tư.

Liệu cổ phiếu CKG của CIC Group có đủ sức hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước, khi mà hàng loạt dự án sắp triển khai của CIC Group đều được sự quan tâm của rất nhiều khách hàng, nhà đầu tư bất động sản cũng như cơ quan chính quyền và các đơn vị báo chí. Những dự án hứa hẹn sẽ đem lại sự thành công và thương hiệu CIC Group trong những năm sắp tới như: Dự án Đô thị thông minh Lạc Hồng, Dự án CIC Mall, Dự án khu nghỉ dưỡng Bãi Vòng, Dự án Khu nghỉ dưỡng Riverside Resort,…

Đặc biệt, ngày 29/7/2019 vừa qua tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang năm 2019 với chủ đề: "Kiên Giang - Tiềm năng, cơ hội đầu tư và phát triển bền vững", CIC Group được UBND tỉnh trao giấy chứng nhận đầu tư 2 dự án: Khu phức hợp thương mại, căn hộ cao cấp Resident Hill huyện Phú Quốc, vốn đầu tư 2.000 tỷ đồng và dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Bãi Cây Mến xã Nam Du huyện Kiên Hải với vốn đầu tư 800 tỷ đồng.