Có gì ở Sơn Kim Land - nhà phát triển dự án Sóng Việt tại Thủ Thiêm?

Thành lập tháng 12/2007 với vốn điều lệ ban đầu là 390 tỷ đồng, Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) là một trong 3 nhánh quan trọng của Sơn Kim Group.

Liệu còn thua lỗ?

Sự xuất phát mảng bất động sản của Sơn Kim Group bắt nguồn từ những năm 1990, khi bà Nguyễn Thị Sơn - người sáng lập thương hiệu Sơn Kim - liên doanh với tập đoàn Hồng Kông xây dựng căn hộ cao cho thuê tại Tp.HCM vào năm 1996.



Hiện vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Bất động sản Sơn Kim (Sơn Kim Land) đang ở mức 680,5 tỷ đồng.

Hiện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sơn Kim đang nắm giữ 19,29% cổ phần của Sơn Kim Land. Ngoài ra, hai cá nhân là bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh và ông Nguyễn Hoàng Tuấn đang nắm giữ lần lượt 0,46% và 29,3% công ty bất động sản này.

Ông Nguyễn Hoàng Tuấn hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị Sơn Kim Land, ngoài ra ông cũng đang là Chủ tịch Hội đồng thành viên của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Sơn Kim.

Chưa có nhiều thông tin về tình hình tài chính của doanh nghiệp bất động sản này, tuy nhiên trong giai đoạn 2015 - 2016, dù doanh nghiệp nhận được nhiều giải thưởng lớn, sánh vai cùng các tập đoàn bất động sản lớn khác trong Top 10 nhà phát triển châu Á tại BCI Awards 2016 tuy nhiên tình hình kinh doanh của Sơn Kim Land giai đoạn này không thực sự khả quan.

Theo báo cáo tài chính năm 2016 của Sơn Kim Land, tính đến cuối năm 2016, công ty này lỗ lũy kế hơn 86,8 tỷ đồng.

Trong đó, năm 2016 đóng góp khoản lỗ hơn 46,7 tỷ đồng, năm 2015 công ty có lãi hơn 4,1 tỷ, do đó, Sơn Kim vẫn trong tình trạng thua lỗ từ trước đó.

Tổng nguồn vốn của Sơn Kim Land tăng mạnh trong năm này (từ 1.644 tỷ đồng đầu năm lên 3.280 tỷ đồng cuối năm) tuy nhiên chủ yếu tăng do nợ vay. Tính đến 31/12/2016, nợ phải trả của Sơn Kim Land ở mức 2.687 tỷ đồng, gấp 4,5 lần vốn chủ sở hữu doanh nghiệp, tăng 167% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ phải trả/vốn chủ sở hữu ở mức khá cao so với mặt bằng chung trong ngành bất động sản.

Trong đó, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm 154,1 tỷ đồng, dài hạn chiếm 1.556 tỷ đồng.

Giai đoạn này tài sản của Sơn Kim Land tập trung chủ yếu ở tài sản ngắn hạn, tiền và các khoản tương đương tiền tăng mạnh lên 679,9 tỷ đồng, ngoài ra tài sản chủ yếu nằm trong hàng tồn kho (1.274 tỷ đồng).

Vướng nhiều lùm xùm trong phát triển dự án

Tính tới nay Sơn Kim Land đang có các dự án như Gateway Thảo Điền, The Nassim, Serenity Sky Villas, The Albany, The Metropole Thủ Thiêm, The Galleria Residence, The Crest Residence.

Tuy ghi nhận nhiều giải thưởng cũng như được biết tới qua nhiều dự án bất động sản lớn song các dự án của Sơn Kim Land cũng dính phải không ít lùm xùm.

Lớn nhất phải kể đến dự án Gateway Thảo Điền khi dính tới tranh chấp trong công tác thu hồi đất giải tỏa mặt bằng dự án năm 2015, thậm chí còn dính kiện tụng trong một thời gian dài. Dự án The Nassim bị người dân phản ánh việc xe chở vật liệu quá tải phá nát đường số 11, phường Thảo Điền, quận 2. Dự án Serenity Sky Villas cũng vướng lùm xùm về việc môi giới rao bán căn hộ trái phép.

Dự án The Metropole Thủ Thiêm (dự án Khu phức hợp Sóng Việt - Thủ Thiêm), nơi Sơn Kim Land nhận vai trò là nhà phát triển dự án cũng không yên bình khi năm 2018 đã có nơi chào bán sản phẩm này dưới tên My Paradise Thủ Thiêm cùng thông tin Sonkim Land là chủ đầu tư dự án. Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát và Sơn Kim Land là phải ra văn bản đính chính thông tin này.

Chưa dừng ở đó, thông báo kết luận của Thanh tra Chính phủ về công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Tp.HCM cho biết Khu phức hợp Sóng Việt có sai phạm khi Ủy ban Nhân dân Tp.HCM chỉ định nhà đầu tư nhưng không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ cho biết: "Ủy ban Nhân dân Thành phố đã tính và đã thu tiền sử dụng đất của chủ đầu tư, trong đó, có việc xác định tiền sử dụng đất tại một số lô đất với đơn giá 26 triệu đồng/m2 (bằng chi phí đầu tư bình quân) là không đúng quy định, cần phải được xem xét, xác định lại giá đất để truy thu, tránh thiệt hại cho ngân sách nhà nước".