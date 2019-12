Cơ hội cuối cùng sở hữu biệt thự An Vượng Villa trước khi tăng giá

Tiến độ thi công được đẩy nhanh bởi nhà thầu chuyên nghiệp; nhiều tiện ích đẳng cấp được đưa vào hoạt động nâng cao chất lượng cuộc sống của cư dân; quỹ đất nền không còn nhiều… là những lý do khiến biệt thự An Vượng Villa tăng giá trong thời gian tới.

Được chính thức chào bán trên thị trường cách đây tầm 5 tháng, biệt thự An Vượng Villa thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng nhờ khả năng đầu tư sinh lời bền vững.



Theo đại diện đơn vị phân phối chính thức của dự án, khách hàng đánh giá cao giá trị của An Vượng Villa nhờ dự án nằm ngay trên mặt đường Ngô Thì Nhậm rộng 40m. Ngô Thì Nhậm là tuyến đường chính dẫn vào Aeon Mall Hà Đông, do đó đây là lợi thế thương mại có được cho là "có một không hai" cho An Vượng Villa.

Aeon Mall Hà Đông chính thức khai trương vào ngày 5/12 vừa qua đã trở thành địa điểm vui chơi mua sắm thu hút lượng khách lớn không chỉ tại quận Hà Đông mà còn tại quận lận cận. Lượng người qua lại nhộn nhịp trên tuyến đường Ngô Thì Nhậm vào cả ban ngày và buổi tối sẽ là nguồn khách hàng tiềm năng cho An Vượng Villa.

Hiện nay, đa phần các biệt thự tại An Vượng Villa đã được xây hoàn thành phần thô và đang trong quá trình hoàn thiện. Như vậy, khu phố thương mại An Vượng Villa sẽ được hình thành trong tương lai không xa.

Cùng với Aeon Mall Hà Đông đi vào hoạt động, Công viên Thiên Văn học đầu tiên tại Việt Nam rộng 12ha nằm ngay cạnh dự án đang được đẩy mạnh thi công và hoàn thiện tạo ra hệ thống tiện ích nâng tầm cuộc sống của người dân tại An Vượng Villa.

Cũng theo chia sẻ của đại diện đơn vị phân phối dự án, hiện tại An Vượng Villa đã hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh trong giai đoạn 1. Giai đoạn 2 sẽ được bắt đầu từ tháng 1/2020. Theo quy luật bán hàng, sau thời gian thăm dò thị trường ở giai đoạn 1, bước sang giai đoạn 2, sản phẩm của các dự án sẽ tăng giá.

Đối với An Vượng Villa, trong giai đoạn tới đây, giá biệt thự chắc chắn sẽ tăng không chỉ bởi theo quy luật bán hàng mà dự án còn sở hữu lợi thế kinh doanh và ở hiếm có. Do đó, đây là thời điểm cuối cùng để khách hàng có thể sở hữu biệt thự An Vượng với mức giá ưu đãi trước khi tăng, đại diện đơn vị phân phối nhấn mạnh.



Đặc biệt, vào ngày 15/12 tới đây, tại Khu đô thị Dương Nội (Tố Hữu – Hà Đông) sẽ diễn ra sự kiện trải nghiệm biệt thự An Vượng Villa và An Phú Shop-villa. Theo đó khách hàng tham dự sự kiện sẽ có cơ hội trải nghiệm không gian và giá trị đỉnh cao của những biệt thự triệu đô tại Khu đô thị Dương Nội.

Không dừng ở đó, các tư vấn viên của đơn vị phân phối sẽ giúp khách hàng nắm rõ được chính sách ưu đãi có một không hai. Cụ thể, đặt cọc thành công biệt thự An Vượng Villa, khách hàng có cơ hội sở hữu ưu đãi lên đến 1 tỷ 400 triệu đồng; đặt cọc thành công tại sự kiện An Phú Shop-villa được tặng gói nội thất trị giá tới 900 triệu đồng. Chưa hết, tại sự kiện, 5 khách đặt cọc đầu tiên tại mỗi dự án sẽ được nhận quà tặng trị giá 150 triệu đồng/căn/dự án.

Biệt thự An Vượng Villa có diện tích từ 157m2 - 394m2 gồm 3 tầng với không gian hiện đại thân thiện với thiên nhiên. Các tuyến đường lớn như Tố Hữu – Lê Văn Lương, Ngô Thì Nhậm – Lê Quang Đạo, Lê Trọng Tấn – Quang Trung… giúp An Vượng Villa kết nối thuận tiện và dễ dàng đến các khu vực trung tâm như: Thanh Xuân, Hoàng Mai, Đống Đa, Cầu Giấy, Mỹ Đình… Đơn cử như thay vì phải di chuyển quãng đường khoảng 10km đến Mỹ Đình và Cầu Giấy, thì nay có thể rút ngắn khoảng 3km nhờ tuyến đường Lê Quang Đạo mở rộng.

Cư dân tại An Vượng Villa được hưởng tiện ích giáo dục và y tế đa dạng với hệ thống trường học liên cấp Lê Quý Đôn, trường liên cấp quốc tế Nhật Bản, trường quốc tế VIS…; hệ thống y tế như Bệnh viện đa khoa Hà Đông, Bệnh viện quân y 103, Bệnh viện Bỏng Lê Hữu Trác, Bệnh viện K cơ sở 2….

Thông tin tham khảo:

http://bietthu.namcuong.com.vn

Đơn vị phân phối chính thức: