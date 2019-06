Cơ hội để trải nghiệm cuộc sống sang tại Sunshine Center

Tới đây, khi Sunshine Center chính thức đi vào hoạt động, khách hàng sẽ được trải nghiệm không gian sống hoàng gia với nội thất đắt giá tại dự án được mệnh danh là "Tòa nhà của ánh sáng và công nghệ hiện đại bậc nhất phía Tây thành phố". Đặc biệt, đây cũng là dịp người mua nhà được hưởng những chính sách ưu đãi từ Sunshine Group.

Tâm điểm sống sang tại Mỹ Đình

Sắp chính thức đi vào hoạt động tại vị trí đắt giá bậc nhất Thủ đô - "đất vàng" số 16 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Sunshine Center - một trong những đại diện tiêu biểu cho dòng căn hộ cao cấp Sunshine Apartment của chủ đầu tư Sunshine Group là dự án hội tụ về kiến trúc hiện đại, kỹ thuật xây dựng tiên tiến cũng như những ứng dụng công nghệ 4.0.

Dự án cũng xứng đáng là tâm điểm sống sang khi mang đến những trải nghiệm sống sang trọng đến từ nhiều thương hiệu nội thất nổi tiếng thế giới được Sunshine Group lựa chọn.

Được biết, mỗi mặt sàn Sunshine Center chỉ có 6-7 căn hộ, được bố trí tới 3 cửa thang máy, tách bạch giữa 2 hệ thống thang riêng dành cho khối cư dân và thang riêng cho khối văn phòng, thang riêng cho khu thương mại cao cấp.

Ngoài không gian chính dành cho việc sinh hoạt, các căn hộ còn được thiết kế thêm phòng đọc sách, phòng làm việc hay thậm chí là phòng riêng để quần áo, trang sức hay phòng tập thể thao tại nhà. Cư dân sẽ được tận hưởng mọi tiện ích trong chính căn hộ của mình.

Với lối thiết kế đặc trưng, tối ưu công năng này, Sunshine Center đã thu hút được đông đảo giới thượng lưu, tiêu biểu là cộng đồng người Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại khu vực phía Tây Hà Nội.

Mật độ cư dân thấp, hệ thống thang máy riêng giúp tiêu chuẩn an ninh tại Sunshine Center được nâng cao. Đây cũng là tòa nhà hiếm hoi sử dụng hệ thống bảo vệ 5 lớp, bao gồm: Cổng an ninh ra vào, An ninh xuống tầng hầm (bãi gửi xe), Check in home, Check in service, Check in thang máy đảm bảo an toàn, an ninh hoàn hảo cho cư dân.

Cùng với hệ thống tiện ích 4.0 từ Sunshine Group, chuỗi tiện ích ở Sunshine Center như showroom nội thất chuẩn Ý, nhà hàng 5 sao… cũng mang đến nhịp sống thượng lưu tại phía Tây thành phố.

Với những lợi điểm nói trên, Sunshine Center kỳ vọng trở thành "tâm điểm sống sang" mới tại Mỹ Đình. Đáng nói hơn cả, đây cũng chính là nơi Sunshine Group lựa chọn làm "Đại bản doanh" chính thức của Tập đoàn.

Ngập tràn ưu đãi khi mua căn hộ Sunshine Center

Theo chủ đầu tư, nhân dịp Sunshine Center chuẩn bị đi vào hoạt động, Sunshine Group dành rất nhiều chính sách hấp dẫn cho khách hàng.

Theo đó, khi mua căn hộ tại Sunshine Center, khách hàng sẽ được hưởng gói hỗ trợ vay lên tới 70% giá trị căn hộ lãi suất 0% cùng ân hạn nợ gốc trong vòng 1 năm, kể từ thời điểm giải ngân. Kèm theo đó người mua căn hộ sẽ được nhận ngay chuyến du lịch Mỹ - "Du lịch Mỹ cùng Sunshine Center" và quà tặng là 5 cây vàng SJC (với tổng trị giá lên tới 300 triệu đồng).

Đối với những khách hàng không vay sẽ được chiết khấu ngay 6% giá trị căn hộ. Khách hàng là người nước ngoài, Sunshine Group cam kết thuê lại với mức lợi nhuận lên tới 8% giá trị căn hộ /năm trong thời gian 2 năm kèm theo quà tặng là gói nội thất cao cấp trị giá 250 triệu đồng.

Với khách hàng thân thiết (từng sở hữu 1 căn hộ bất kỳ của Sunshine Group) sẽ được chiết khấu 2% khi mua căn hộ Sunshine Center, người thân của đối tượng này hưởng mức chiết khấu là 1%.

Đặc biệt, đối với những khách hàng đặt cọc và hoàn thiện ký hợp đồng mua bán trong tháng 6/2019, sẽ có cơ hội sở hữu 1 trong 5 bộ trang sức kim cương trị giá 200 triệu đồng tại Sự kiện giới thiệu Dự án diễn ra vào cuối tháng 6/2019.

