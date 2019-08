Cổ phiếu Berkshire Hathaway có giá đắt cỡ nào?

Cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A tiếp tục là cổ phiếu đắt đỏ nhất tại Mỹ, hiện giao dịch ở mức gần 300.000 USD. Mức giá "khủng" này xuất phát một phần từ quyết định không phân tách cổ phiếu của Warren Buffett, chủ tịch kiêm CEO của công ty.

Buffett từng nói rằng việc phân tách cổ phiếu Berkshire hạng A sẽ mở ra cánh cửa cho những nhà đầu tư "lướt sóng" mà bỏ qua chiến lược "mua và giữ cổ phiếu" của CEO này.

"Tôi không muốn bất kỳ ai mua cổ phiếu Berkshire nghĩ rằng họ có thể kiếm tiền nhanh chóng", Buffett cho biết. "Tôi không làm vậy ngay từ đầu".

Từ đầu năm đến nay, cổ phiếu hạng A của đế chế đầu tư này đã giảm khoảng 1%. Dưới đây là những gì mà một cổ phiếu này có thể mua được, theo tính toán của Business Insider.

151.000 vé xổ số Mega Millions

Giá: 302.000 USD

Một cổ phiếu Berkshire có thể mua được 151.000 vé xổ số Mega Millions - giá 2 USD/vé.

1.400 cổ phiếu Apple

Giá: 300.230 USD

Hiện tại, danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway có khoảng 4% - tương đương 51 tỷ USD - là cổ phiếu Apple, theo báo cáo gần nhất của công ty. Buffett đã nhiều lần khen ngợi gã công nghệ khổng lồ này và hồi tháng 2 cho biết ông sẽ mua thêm cổ phiếu Apple nếu giá "rẻ hơn". Cổ phiếu Apple đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Sáu (2/8) ở mức 204,02 USD/cổ phiếu. Từ tháng 2 đến nay, cổ phiếu Apple đã tăng giá 25%, nhưng 1.400 cổ phiếu này chỉ có giá trị tương đương 1 cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A.

3 đồng hồ Audemars Piguet

Giá: 287.100 USD (95.700 USD/chiếc)

Một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A có thể mua được 3 chiếc đồng hồ xa xỉ Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar. Mẫu đồng hồ mạ vàng này có giá bán lẻ là 95.700 USD và phải chỉnh lại giây mỗi 125 năm 317 ngày.

Một chiếc McLaren 720S

Giá: Từ 284.745 USD

720S, biến thể mui cứng của mẫu "Super Series" từ thương hiệu McLaren, được ngưỡng mộ bởi ngoại hình độc đáo, tính ứng dụng và sức mạnh vượt xa mức giá của nó. Siêu xe này có công suất 710 mã lực và có thiết kế cánh cửa theo kiểu Dihedral (mở sang một bên, sau đó lật lên trên một góc nhất định). Siêu xe này có giá hơn 284.000 USD, chưa bằng giá trị một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A.

Một du thuyền Pershing dài gần 16m

Giá: 250.000 USD

Với một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A hiện tại, nhà đầu tư có thể mua được một du thuyền Pershing với chiều dài gần 16m. Hãng du thuyền có trụ sở tại Miami quảng cáo đây là mẫu du thuyền "tuyệt vời dành cho người độc thân hoặc gia đình".

5 năm học tại Đại học Chicago

Học phí: 57.642 USD/năm

Một nghiên cứu mới đây của Ngân hàng Dự trữ New York cho thấy giáo dục đại học là một khoản đầu tư thông minh bất chấp việc học phí ngày càng tăng. Và dù giá cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A đã giảm nhẹ từ mức kỷ lục còn học phí của các trường đại học ngày càng tăng, một cổ phiếu này vẫn trang trải được 5 năm học phí tại nhiều trường. Trong đó, Đại học Chicago là một trong những nơi có học phí đắt nhất với 57.642 USD/năm, chưa tính tiền ăn ở, sách vở và các chi phí khác. Một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A có giá trị tương đương 5 năm học phí tại trường này.

Khoảng 51 tháng thuê nhà tại Tribeca, thành phố New York (Mỹ)

Giá: Trung bình 5.899 USD/tháng, theo RENTCafe.com

Chỉ với một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A, một người có thể thuê nhà tại khu vực Tribeca của thành phố New York trong hơn 4 năm. Đây là một trong những khu vực giàu có nhất tại Mỹ với thu nhập trung bình hàng năm của cư dân là 879.000 USD, theo dữ liệu của Bloomberg. Theo Cục Phân tích Kinh tế Mỹ, New York là nơi đắt đỏ thứ 7 tại Mỹ với chi phí sinh hoạt cao hơn 22,3% so với mức trung bình toàn quốc.

2 căn nhà tại West Virginia (Mỹ)

Giá: 166.488 USD một căn nhà trung bình, theo Zillow

Một cổ phiếu Berkshire Hathaway hạng A cũng có thể mua được 2 căn nhà trung bình ở West Virginia - cách New York vài trăm km. Đây là bang có mức giá nhà trung bình thấp nhất tại Mỹ - 1.065 USD/m2.