Cổ phiếu Boeing lao dốc chóng mặt sau vụ rơi máy bay Ethiopia

Giá cổ phiếu Boeing sụt hơn 5% khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Hai, một ngày sau khi chiếc máy bay Boeing 737 MAX 8 còn mới của hãng hàng không Ethiopian Airlines rơi xuống vài phút sau khi cất cánh khiến toàn bộ 157 người trên máy bay thiệt mạng.

Thảm họa nói trên là vụ rơi máy bay 737 MAX 8 thứ hai chỉ trong vòng khoảng 5 tháng, làm gia tăng mối lo ngại về mức độ an toàn của loại máy bay bán chạy này của Boeing.

Cơ quan hàng không dân sự Trung Quốc ngày 11/3 đã yêu cầu các hãng hàng không trong nước tạm đình bay đối với 737 MAX 8. Tiếp đó, Indonesia cũng có động thái tương tự. Hai hãng hàng không Cayman Airlines và Ethiopian Airlines cũng tuyên bố tạm đình bay đối với loại máy bay này.

Tuy nhiên, Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) cùng ngày nói không có lý do gì để đình bay đối với 737 MAX 8 và nói rằng loại máy bay này là an toàn để bay. Các hãng hàng không Mỹ sử dụng 737 MAX 8 thì ra sức trấn an hành khách vốn trở nên lo ngại sau hai vụ rơi máy bay loại này ở Ethiopia vào cuối tuần và ở Indonesia hồi năm ngoái.

"Các báo cáo bên ngoài đưa ra sự tương đồng giữa vụ tai nạn lần này và vụ tai nạn của chuyến bay 610 thuộc Lion Air hôm 29/10/2018", một thông báo của FAA gửi các hãng hàng không quốc tế có đoạn viết. "Tuy nhiên, công tác điều tra mới chỉ bắt đầu và cho tới thời điểm này, chúng tôi chưa được cung cấp đầy đủ dữ liệu để rút ra kết luận hay có bất kỳ hành động nào".

Trong phiên giao dịch, có lúc cổ phiếu Boeing sụt hơn 13%. Chốt phiên, cổ phiếu này giảm 5,3%, khiến giá trị vốn hóa Boeing sụt 12,7 tỷ USD. Tuy nhiên, tính từ đầu năm, cổ phiếu Boeing vẫn tăng 24%, trở thành cổ phiếu tăng giá mạnh nhất trong chỉ số công nghiệp Dow Jones.

Các nhà điều tra ngày 11/3 đã bắt đầu đi tìm nguyên nhân khiến máy bay của Ethiopian Airlines bị rơi chỉ sau 4 tháng đưa vào sử dụng. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy, hãng hàng không này cho biết.

Boeing cho biết đã liên lạc với khách hàng và cơ quan chức năng các nước, nhưng chưa có lý do gì để đưa ra hướng dẫn mới đối với các hãng hàng không về 737 MAX 8.

"An toàn là ưu tiên số 1 của chúng tôi, và chúng tôi đang áp dụng mọi biện pháp để hiểu cặn kẽ mọi khía cạnh của vụ tai nạn này, hợp tác chặt chẽ với nhóm điều tra và các cơ quan hữu quan", tuyên bố của Boeing có đoạn viết.

Dòng máy bay Boeing 737 MAX mới bắt đầu bay chưa được hai năm và là dòng sản phẩm bán chạy nhất của hãng chế tạo máy bay có trụ sở ở Chicago. Boeing cho biết hãng đã giao hàng hơn 350 chiếc máy bay loại này từ tháng 5/2017, và hiện đang có đơn đặt hàng 4.660 chiếc nữa.