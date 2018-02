Cổ phiếu CDO vào diện kiểm soát đặc biệt

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) vừa công bố quyết định về việc đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Phát triển đô thị (mã CDO-HOSE) vào diện kiểm soát đặt biệt, kể từ ngày 9/2 tới.

Nguyên nhân được HOSE đưa ra là công ty này tiếp tục vi phạm các quy định về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán sau khi đã bị đưa vào diện cảnh báo. Cổ phiếu CDO chỉ được giao dịch vào phiên chiều của ngày giao dịch theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận.

Được biết, từ đầu năm đến nay, HOSE cũng đã có nhiều lần nhắc nhở cũng như công ty này bị xử liên quan đến vi phạm công bố thông tin. Ngoài ra, hai thành viên là Hội đồng quản trị và Kế toán trưởng CDO còn bị Ủy ban Chứng khoán phạt 43 triệu đồng vì giao dịch chui, không báo cáo về việc dự kiến giao dịch.

Cũng liên quan đến cổ phiếu này, ngày 29/11/2017, SSC nhận được thông báo của Công an Thành phố Hà Nội về việc khởi tố vụ án hình sự thao túng giá chứng khoán đối với cổ phiếu CDO.

Theo đó, qua quá trình điều tra, căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được ngày 22/11/2017, Cơ quan An ninh điều tra - Công an Thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Giang, sinh năm 1981 tại Hà Nội - nguyên giám đốc Công ty TNHH MTV chứng khoán Ngân hàng Đông Á - chi nhánh Hà Nội về tội thao túng giá chứng khoán quy định tại Điều 181c Bộ Luật hình sự.

Hiện, giá cổ phiếu CDO đóng cửa ngày 2/2/2018 giảm còn 1.600 đồng/cổ phiếu.