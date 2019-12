Cổ phiếu công ty Thái Lan tăng gần 2.000% trong 10 năm

Công ty trang trí nội thất Siam Global House Plc của Thái Lan mang lại lợi nhuận lớn cho các cổ đông khi giá cổ phiếu tăng tới 1.965% trong 10 năm qua. Đây là cổ phiếu tăng mạnh thứ hai tại Thái Lan trong thập kỷ qua.

Theo các nhà phân tích, cổ phiếu này sẽ tăng giá hơn nữa trong năm 2020 với mức giá mục tiêu 12 tháng là 17,5 Baht, cao hơn khoảng 10% so với mức giá hiện tại. SCB Securities Co. và BNP Paribas Equity Research mới đây đều xếp hạng "mua vào" cho cổ phiếu này.

Năm vừa qua, lợi nhuận hoạt động của Siam Global House Plc giảm đáng kể do "liên tục mở rộng ra gần 70 cửa hàng, dù hãng này được dự báo sẽ bắt đầu gặt hái thành quả vào năm 2020", Bualuang Securities cho biết trong một báo cáo gần đây.

Dù tăng "khủng" trong trong thập kỷ qua, chỉ sau hãng tín dụng quốc doanh Krungthai Card Pcl, giá cổ phiếu Siam Global giảm 11% trong 12 tháng qua. Theo thống kê của Bloomberg, đây là cổ phiếu hoạt động tệ nhất trong số 30 hãng sản phẩm gia dụng lớn nhất thế giới tính theo vốn hoá (mức tăng trung bình 29% tính tới 23/12).



Các hãng Bed Bath & Beyond Inc., Home Depot Inc., Dunelm Group Plc của Anh và Wilcon Depot Inc.của Philippines nằm trong nhóm nhà cung cấp sản phẩm làm vườn, trang trí và cải tạo nhà có giá cổ phiếu tăng vượt mức trung bình của ngành.

Trong 10 năm qua, cổ phiếu Siam Global có hai đợt tăng giá mạnh. Lần đầu tiên là vào năm 2012, khi công ty Siam Cement Pcl mua lại 1/3 chuỗi cửa hàng này. Khoản đầu tư này được đưa ra không lâu sau trận lũ lớn nhất 16 năm nhấn chìm nhiều vùng của miền Trung Thái Lan trong nhiều tháng.



Hiện số cổ phần 28,6% của Siam Cement tại Siam Global trị giá 19,1 tỷ Baht (630 triệu USD), theo dữ liệu của Bloomberg.



Siam Global đặt trụ sở tại Roi Et province, nằm ở vùng tập trung vào nông nghiệp được gọi là Esarn ở đông bắc Thái Lan. Trong số 603 công ty thuộc chỉ số SET Index của chứng khoán Thái Lan có chưa đầy 10 công ty đặt trụ sở ở khu vực này.