Cổ phiếu công ty "thịt thực vật" Mỹ tăng hơn 600% sau IPO

Sau khi tăng giá gần 40% trong phiên giao dịch hôm thứ Sáu tuần trước, cổ phiếu của công ty Beyond Meat Inc. tiếp tục tăng thêm 34% trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, đạt mức giá kỷ lục 186,43 USD/cổ phiếu. Theo đó, tính từ mức giá IPO (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng) hôm 1/5, giá cổ phiếu này đã tăng 646%.

Theo Bloomberg, đà tăng liên tục của cổ phiếu Beyond Meat là cú sốc với các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu này. Theo dữ liệu của hãng phân tích tài chính S3 Partners, các nhà đầu tư bán khống cổ phiếu này đã lỗ 229 triệu USD trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tuần trước và 398 triệu USD từ khi cổ phiếu này lên sàn.

Trước đó, Beyond Meat, có trụ sở tại California (Mỹ), công bố báo cáo tài chính đầu tiên sau IPO, cho biết công ty lỗ ròng 6,6 triệu USD trong quý 1, tương đương lỗ 0,95 USD/cổ phiếu, so với mức lỗ 5,7 triệu USD cùng kỳ năm ngoái. Năm 2018, Beyond Meat lỗ ròng 4,75 USD/cổ phiếu, trên doanh thu 87,9 triệu USD.

Doanh thu ròng quý 1 của công ty tăng 215%, đạt 40,2 triệu USD, vượt dự báo của giới phân tích. Trong đó, tăng mạnh nhất là doanh thu của sản phẩm bánh kẹp "thịt thực vật" mang tên Beyond Burger. Công ty dự báo doanh thu cả năm 2019 sẽ đạt trên 210 triệu USD, so với mức dự báo 205 triệu USD mà giới phân tích ở Phố Wall đưa ra.

Beyond Meat trở thành cổ phiếu IPO thành công nhất từ đầu năm 2019 đến nay. Với mục tiêu tạo ra "tương lai của protein", công ty này đã phát triển các loại bánh kẹp, xúc xích cùng nhiều thực phẩm khác làm từ thực vật với hương vị giống như thịt. Beyond Meat cho biết sản phẩm của công ty không chỉ dành cho người ăn chay và ăn kiêng, mà còn dành cho những người tiêu dùng muốn giảm nạp thịt truyền thống vì lý do sức khỏe hoặc mong muốn bảo vệ môi trường.

Sức hút mãnh liệt của cổ phiếu Beyond Meat đối với giới đầu tư đến từ nhu cầu tiềm năng của người tiêu dùng đối với các sản phẩm thịt thay thế - một lĩnh vực đang tăng trưởng nhanh chóng và ngày càng có nhiều công ty nhập cuộc.

Beyond Meat không phải là công ty duy nhất đang cố gắng giành thị phần từ các hãng thực phẩm truyền thống. Impossible Foods, cũng đang nhắm tới giành thị phần từ tay các hãng thực phẩm khổng lồ như Tyson Foods và Nestle. Xu hướng manh mẽ này buộc các ông lớn không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc. Thương hiệu Sweet Earth của Nestle dự kiến tung ra sản phẩm bánh kẹp "thịt thực vật" vào quý 3 năm nay. Tyson Foods cũng đang chuẩn bị tung ra một sản phẩm tương tự.

Theo ước tính của Euromonitor, thị trường toàn cầu các sản phẩm làm từ thực vật thay thế cho thịt đạt doanh thu 1,44 tỷ USD trong năm ngoái và dự báo đạt 2,5 tỷ USD vào năm 2023.