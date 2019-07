Cổ phiếu ngành nào sẽ dẫn sóng kết quả kinh doanh bán niên?

Báo cáo về Chiến lược đầu tư tháng 7/2019 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, cung tiền nửa cuối năm khó có thể tăng mạnh, gián tiếp ảnh hưởng đến dòng tiền trong nước dành cho kênh chứng khoán.



Chứng khoán tháng 7 khó thu hút mạnh dòng tiền

Cụ thể, VDSC đánh giá mặc dù áp lực lạm phát chung và tỷ giá không lớn, nhưng lạm phát cơ bản đã tiến sát về mốc 2%, ngưỡng mục tiêu Chính phủ đặt ra từ đầu năm. Do đó, cung tiền nửa cuối năm khó có thể tăng mạnh, gián tiếp ảnh hưởng đến dòng tiền trong nước dành cho kênh chứng khoán. Ngoài ra, sự thu hút từ các kênh đầu tư như trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, và vàng có thể khiến dòng tiền bị phân tán.

Trong khi đó, dòng tiền từ nước ngoài sẽ phụ thuộc từ những yếu tố vĩ mô cả trong và ngoài nước. Chỉ báo vĩ mô ổn định nhưng đã qua đỉnh. Kinh tế Việt Nam tăng trưởng chậm lại là điều đã được dự báo từ trước, tuy nhiên vẫn đang tăng trưởng sát với mục tiêu mà Chính phủ đề ra. Các thước đo như chỉ số PMI hay chỉ số sản xuất công nghiệp đều cho tín hiệu nền kinh tế tiếp tục ổn định.

Tuy nhiên rủi ro bất ổn từ bên ngoài chưa được loại bỏ. Mặc dù rủi ro chiến tranh thương mại đã giảm sau khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý "đình chiến" và nối lại đàm phán, dấu hiệu về một thỏa thuận được ký kết vẫn chưa rõ ràng.

Nhà đầu tư cũng cần lưu ý rằng kết quả từ cuộc họp của FED cuối tháng 7 sẽ tác động trực tiếp đến dòng tiền ngoại và thị trường toàn cầu. Thị trường chứng khoán toàn cầu nói chung và Mỹ nói đã phản ánh kỳ vọng về một đợt cắt giảm lãi suất sẽ được đưa ra trong cuộc họp cuối tháng 7.

Do vậy, nếu Fed không hành động như thị trường kỳ vọng, thị trường Mỹ có thể sẽ điều chỉnh và kéo theo tâm lý các thị trường khác. Trường hợp Fed cắt giảm lãi suất cuối tháng 7 này, VN-Index có thể sẽ phản ứng tích cực và dòng tiền có thể duy trì vào Việt Nam.

Do vậy mặc dù dòng tiền ETF đã quay lại thị trường chứng khoán Việt Nam từ giữa tháng 5, VDSC cho rằng dòng tiền khó có thể cao như giai đoạn đầu năm. Các yếu tố ở trên cho thấy bối cảnh thị trường chứng khoán hiện tại chưa đủ hấp dẫn để có thể thu hút dòng tiền mạnh mẽ trong tháng Bảy.

Tìm cổ phiếu ngành dẫn dắt sóng kết quả kinh doanh

Mặc dù còn những lo âu, song các chuyên gia phân tích đánh giá triển vọng chứng khoán tháng 7 sẽ sáng sủa hơn so với tháng 6. Một trong những yếu tố chi phối đó là mùa công bố kết quả kinh doanh quý 2 của các doanh nghiệp niêm yết đang dần bắt đầu.

Tổng hợp quan điểm từ các chuyên viên ngành, VDSC đánh giá bức tranh lợi nhuận trong quý 2 và nửa đầu năm 2019 sẽ có sự phân hóa. Một số ngành mà dự kiến sẽ có những doanh nghiệp trong ngành có triển vọng tích cực bao gồm Bán lẻ và công nghệ, thủy sản (cá tra), ngân hàng và ô tô.

Trong khi cổ phiếu ngành thủy sản tìm kiếm động lực tăng từ các hiệp định tự do thương mại, ngành ô tô chứng kiến doanh số toàn thị trường tăng trưởng cao trong 5 tháng đầu năm (20%) thì nhóm ngân hàng cũng được dự báo tích cực do tốc độ giải ngân cho vay khá đều, do đó NIM và các dịch vụ bán chép dự báo sẽ tiếp tục cải thiện, tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ, các nguồn thu nhập chính gồm lãi, dịch vụ và ngoại hối dự báo vẫn khả quan.