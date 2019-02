Cổ phiếu nông nghiệp lên ngôi ở "Thung lũng Silicon Trung Quốc"

Những cổ phiếu đang lên ngôi tại trung tâm công nghệ Trung Quốc tại Thâm Quyến không phải là của các công ty thiết bị bán dẫn hay trí tuệ nhân tạo, mà là các công ty chăn nuôi.

Theo dữ liệu từ Bloomberg, tính từ đầu năm 2019 đến phiên giao dịch ngày 12/2, cổ phiếu các công ty chăn nuôi gà Shandong Xiantan Co. và Shandong Minhe Animal Husbandry Co. trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến đã tăng giá khoảng 40%. Trong khi đó, giá cổ phiếu công ty chăn nuôi lợn Muyuan Foodstuff Co. tăng 34%.

Chỉ số chứng khoán ngành nông nghiệp tăng mạnh nhất trong số các nhóm ngành trên Sàn giao dịch chứng khoán Thâm Quyến từ đầu năm 2019. Đây cũng là nhóm ngành duy nhất tăng điểm trong 3 năm qua, trong khi chỉ số Shenzhen Composite Index của sàn này giảm 22%.

Các cổ phiếu liên quan tới nông nghiệp tăng vượt chỉ số Shenzhen Composite Index của sàn Thẩm Quyến - Nguồn: Bloomberg.

Theo các nhà phân tích, nguyên nhân các cổ phiếu nông nghiệp đi lên thời gian gần đây có thể là nhờ giá thịt lợn tăng do dịch tả lợn châu Phi làm ảnh hưởng tới nguồn cung. Đồng thời, căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ cũng ảnh hưởng tới giá đậu tương - nguyên liệu dùng làm thức ăn chăn nuôi.

Trong tiến trình đàm phán thương mại giữa hai, Trung Quốc có thể nhập thêm nhiều đậu tương từ Mỹ. Điều này sẽ giúp giảm chi phí cho các công ty chăn nuôi, Dai Ming, quản lý quỹ tại Hengsheng Asset Management Co. ở Thượng Hải, nhận định.

Bên cạnh đó, chính phủ Trung Quốc cũng cam kết hỗ trợ việc niêm yết cổ phiếu và gọi vốn của các công ty nông nghiệp chất lượng. Đây là một trong những nguyên nhân giúp thúc đẩy đà tăng của các cổ phiếu nông nghiệp.

"Trong vài năm qua, ngành nông nghiệp đi theo hướng hoàn toàn khác biệt so với ngành công nghệ", Sun Jianbo, chủ tịch China Vision Capital Management Co. tại Bắc Kinh (Trung Quốc), nhận định. "Trung Quốc vẫn đang trong gia đoạn đầu phát triển nông nghiệp quy mô lớn, và nhờ bắt kịp xu hướng, doanh thu của ngành này đang tăng đều đặn".

Kể từ năm 2014, lợi nhuận của 2 nhà sản xuất thịt Muyuan Foods và Wens Foodstuffs Group Co đã tăng gấp đôi (hiện chưa công bố kết quả kinh doanh năm 2018). Tính từ đầu năm đến phiên giao dịch ngày 12/2, giá cổ phiếu Muyuan Foods và Wens Foodstuffs tăng lần lượt 33% và 16% trên sàn chứng khoán Thâm Quyến. Giá cổ phiếu của nhà sản xuất thịt lợn WH Group Ltd., niêm yết tại Hồng Kông, cũng tăng hơn 8% trong vòng 3 ngày qua.

Trong khi đó, các công ty công nghệ "đang chứng kiến môi trường kinh doanh xấu đi", Dai Ming của Hengsheng Asset Management Co. cho biết. "Ví dụ, chuỗi cung ứng smartphone đang chịu áp lực cạnh tranh ngày càng lớn và biên lợi nhuận giảm".

Sau nhiều năm bùng nổ, tăng trưởng doanh thu của các nhà sản xuất smartphone đang có xu hướng giảm. Trong quý 4/2018, doanh số iPhone tại Trung Quốc của Apple Inc. đã giảm khoảng 20%, tình hình của Xiaomi Corp. thậm chí còn tệ hơn, theo hãng nghiên cứu IDC.

"Các cổ phiếu công nghệ rơi vào chu kỳ bùng nổ trong 3 - 5 năm qua", Sun nói. "Trong dài hạn, cổ phiếu nông nghiệp vẫn duy trì sức hấp dẫn. Trung Quốc có rất nhiều trang trại gia đình nhỏ đang hoạt động kém hiệu quả và sẽ chuyển sang quy mô trang trại lớn hơn trong tương lai.