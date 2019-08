Cơ quan quản lý lên tiếng về vụ cấp phép Zalo

Zalo chỉ được cấp phép dịch vụ OTT nhưng lại hoạt động như một mạng xã hội. Mới đây cơ quan chức năng đã yêu cầu thu hồi hai tên miền Zalo.vn và Zalo.me nhưng sau đó lại tiếp tục gia hạn dù Zalo đã hoạt động không phép nhiều ngày nay. Đây có phải là sự ưu ái quá đà cho Zalo hay không?

Hiện Zalo có hơn 100 triệu tài khoản, chưa kể 26 tỉnh, thành trên cả nước đang sử dụng Zalo cho hoạt động hành chính công. Đây là một con số quá lớn đối với lượng dữ liệu khổng lồ. Nhiều nguồn tin cho rằng đơn vị sở hữu Zalo đang chịu ảnh hưởng của một nhà đầu tư Trung Quốc, nếu đây là sự thật thì có mối nguy. Ý kiến của cơ quan chức năng Việt Nam như thế nào?

Đó là một trong những câu hỏi được đặt ra tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ, chiều 1/8.

Trước câu hỏi trên, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng đề nghị ông Lê Quang Tự Do, Phó cục trưởng Cục phát thanh - truyền hình trả lời câu hỏi liên quan đến Zalo.

Ông Lê Quang Tự Do khẳng định, quan điểm chung của Bộ Thông tin và Truyền thông là các doanh nghiệp trong và ngoài nước khi hoạt động kinh doanh trên lãnh thổ Việt Nam phải tuân thủ theo quy định của pháp luật Việt Nam.

"Chúng tôi đang đấu tranh quyết liệt đối với các nền tảng cung cấp dịch vụ trên Internet xuyên biên giới khi vào Việt Nam, việc này cũng phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam", Phó cục trưởng nói.

Về trường hợp Zalo, ông Lê Quang Tự Do cho biết, Zalo ngay từ đầu khi phát triển là một ứng dụng tin nhắn OTT, không cần phải cấp phép. Theo một thời gian phát triển, Zalo phát triển thêm nhiều tính năng khác và trở thành một siêu ứng dụng, trong đó có tính năng mạng xã hội.

Tính năng mạng xã hội này của Zalo mới đầu chỉ thử nghiệm và giới hạn trong phạm vi những người sử dụng Zalo. Thời gian gần đây, qua theo dõi, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng với Sở Thông tin và Truyền thông Tp.HCM phát hiện Zalo đã cung cấp tính năng mạng xã hội mở rộng và đúng nghĩa là một mạng xã hội. Chúng tôi đã lập biên bản, xử phạt hành chính và yêu cầu Zalo phải xin cấp phép, Phó cục trưởng cho biết.

Vị này cũng nêu rõ, quan điểm của Bộ Thông tin và Truyền thông là thực hiện xử phạt nghiêm minh nhưng cũng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam có cơ hội để phát triển. Với sự cạnh tranh của các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ trong nước với các doanh nghiệp nước ngoài đang gặp nhiều khó khăn. Bộ đã cho Zalo một khoảng thời gian để Zalo hoàn tất các thủ tục nộp hồ sơ xin cấp phép. Hiện Zalo đã nộp hồ sơ xin cấp phép.

"Về câu hỏi có yếu tố Trung Quốc đứng sau không, theo chúng tôi được biết, theo báo cáo của công ty VNG (đơn vị sở hữu Zalo), công ty này có cổ phần nước ngoài. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và họ công bố công khai trong báo cáo tài chính. Nếu sở hữu nước ngoài đó có yếu tố nhạy cảm, Bộ Thông tin và Truyền thông luôn phối hợp cùng Bộ Công an để theo dõi, nếu có vi phạm sẽ xử lý theo quy định của pháp luật", ông Lê Quang Tự Do trả lời.

Nếu có sai phạm sẽ làm rõ

Trả lời câu hỏi có yếu tố Trung Quốc can thiệp vào báo chí trong nước Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an, nói: "Nếu các bạn có thông tin thì các bạn cứ cung cấp cho chúng tôi, còn hiện chúng tôi chưa có thông tin nào về yếu tố Trung Quốc can thiệp vào báo chí trong nước cả, và chúng tôi cũng không hiểu sẽ can thiệp như thế nào?".

Về việc Công ty điều hành Zalo có cổ phần của nước ngoài, theo ông Quang, quan trọng là các doanh nghiệp này hoạt động trên đất nước Việt Nam phải tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam. "Nếu có sai phạm thì chúng tôi sẽ xác minh, làm rõ và xử lý", ông Quang khẳng định.

"Đến nay, qua theo dõi của chúng tôi thì chưa có tài liệu, chứng cứ chứng minh về ảnh hưởng của hoạt động này. Còn các bạn nếu có thông tin về sai phạm của những hoạt động này thì đề nghị cung cấp cho chúng tôi để chúng tôi xử lý theo quy định", người phát ngôn Bộ Công an nói.