“Có việc phân biệt đối xử với hàng hoá Việt trên lãnh thổ của mình không?”

Phát biểu tại phiên họp trực tuyến Chính phủ với các địa phương chiều 4/7, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đề cập đến vụ việc siêu thị Big C ngừng nhập hàng may mặc Việt Nam, gây băn khoăn và lo lắng cho các doanh nghiệp.



"Tôi đề nghị Bộ Công Thương kiểm tra, làm rõ xem có việc phân biệt đối xử với hàng hóa Việt Nam ngay trên lãnh thổ của mình không", Phó thủ tướng chỉ đạo.

Theo ông, đây là vấn đề đã được dư luận cảnh báo từ trước.

Cũng liên quan đến việc Big C ngừng nhập hàng dệt may của Việt Nam, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải khẳng định, Bộ Công Thương một mặt rất quan tâm đến hoạt động của doanh nghiệp ngoại tại Việt Nam nhưng Bộ này cũng kiên quyết bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp Việt Nam và người tiêu dùng trong nước.

"Tại buổi làm việc giữa Bộ Công Thương, doanh nghiệp và có sự chứng kiến của đại sứ quán Thái Lan tại việt Nam, Big C cho biết hệ thống siêu thị này đang cấu trúc lại ngành hàng may mặc nên mới có việc tạm dừng mua hàng dệt may tại Việt Nam trong thời gian 15 ngày. Hiện, Central Group đã gửi thư cho các đối tác về việc tạm dừng mua này, các đơn hàng trước đó vẫn được tiếp tục thực hiện", Thứ trưởng cho biết.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Bộ Công Thương cũng nêu quan điểm: Việc giải quyết của Big C với hơn 200 doanh nghiệp hàng dệt may là việc của doanh nghiệp, và phải giải quyết trên cơ sở hợp đồng đã ký với các nhà cung cấp Việt Nam và tuân thủ các quy định pháp luật khác của Việt Nam.

"Hướng giải quyết hiện tại, bước đầu, BigC đã cam kết ngay trong ngày hôm nay sẽ mở lại đơn hàng cho 50/200 nhà cung cấp sản phẩm dệt may, và sẽ mở lại toàn bộ trong 15 ngày tới", Thứ trưởng nói.