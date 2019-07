Công an khuyến cáo hộ dân không nên vào ở toà nhà Hà Nội Aqua Central

Công an Thành phố Hà Nội cho biết, ngày 2/7, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn - Bộ Công an tổ chức kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy đối với toà nhà hỗn hợp văn phòng dịch vụ, thương mại, khách sạn và căn hộ thương mại số 44 Yên Phụ, quận Ba Đình - tên thương mại Hà Nội Aqua Central.



Kết quả kiểm tra cho thấy công trình còn một số nội dung không đảm bảo an toàn về phòng cháy chữa cháy, chưa đủ điều kiện để cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định.

Cụ thể, về giao thông đang thi công hoàn thiện, chưa đảm bảo việc tiếp cận cho xe thang, xe chữa cháy đối với công trình. Cửa thoát nạn tại các tầng chưa có tay nắm đảm bảo mở được bên trong. Thang bộ thoát nạn từ hầm 3 lên hầm 1 không đảm bảo chiều cao thông thủy theo quy định.

Dự án chưa thi công hoàn thiện cửa thang bộ thoát nạn khu vực thương mại từ tầng hầm 1 lên tầng 1 trục (L,M-14); Khoảng thông thoáng thang bộ loại N1 trục (2-C) chưa đảm bảo theo quy định; Chưa thi công hoàn thiện giải pháp ngăn cháy khu vực thang máy ôtô từ tầng hầm 2 xuống hầm 3.

Đối với hệ thống phòng cháy chữa cháy, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, buồng đệm thang máy chữa cháy chưa có đèn chiếu sáng sự cố, chưa có hệ thống thông tin liên lạc tại phòng đệm thang máy chữa cháy.

Phòng chữa cháy khí FM200 của công trình chưa đảm bảo kín khi hệ thống hoạt động, chưa có tín hiệu cảnh báo xả khí, bình chữa cháy khí đặt trực tiếp trong phòng, cửa phòng chưa có tay co tự động đóng.

Hơn nữa, miệng xả khói của hệ thống hút khói và miệng lấy không khí của hệ thống tăng áp không đảm bảo khoảng cách theo quy định. Bố trí đèn chỉ dẫn thoát nạn tại tầng hầm chưa đảm bảo chỉ hướng thoát nạn; Một số gian phòng kỹ thuật chưa được lắp đầu phun chữa cháy.

Công an Thành phố Hà Nội khẳng định việc chủ đầu tư đưa một số hộ dân vào ở, công trình vào hoạt động đã vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy. Do đó, khuyến cáo các cá nhân, hộ gia đình, tổ chức không vào ở, làm việc và kinh doanh tại các công trình chưa đảm bảo các điều kiện về phòng cháy chữa cháy, tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra.

Tại buổi kiểm tra, Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm nói trên, yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương khắc phục các tồn tại về phòng cháy chữa cháy cho đến khi được cấp văn bản nghiệm thu theo quy định.

Công an thành phố Hà Nội cũng đã có văn bản đề nghị Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội, Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội không cấp điện, nước sử dụng cho công trình khi chưa được cấp văn bản nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy.

Hà Nội Aqua Central được giới thiệu là tòa nhà hỗn hợp khách sạn 5 sao, căn hộ thương mại, văn phòng và trung tâm thương mại được xây dựng trên lô đất 6.800m2 tại địa chỉ 44 Yên Phụ. Một vị trí rất đắc địa, ngay sát khu phổ cổ Hà Nội, được xem là "đất vàng" ở Thủ đô. Các căn hộ ở đây được quảng cáo là căn hộ cao cấp có giá cả chục tỷ đồng mỗi căn.

Chủ đầu tư dự án là Công ty Cổ phần Tháp nước Hà Nội được thành lập tháng 2/2009, do ông Trần Văn Phòng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc.

Hiện, công ty có 3 cổ đông sáng lập gồm Công ty Cổ phần Picenza Việt Nam nắm giữ 11,5% vốn điều lệ, Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Hà Nội nắm 48,5% và Công ty TNHH một thành viên nước sạch Hà Nội nắm 30%.

Trước đó, Công ty Cổ phần bất động sản Anh Bình cũng nắm giữ khoảng 10% tỷ lệ vốn nhưng sau đã chuyển nhượng hết cổ phần. Thông tin đơn vị được nhận chuyển nhượng đến nay vẫn là một ẩn số.