Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm hơn 4.000 tỷ mỗi năm

Khi cổng dịch vụ công quốc gia đi vào hoạt động có thể tiết kiệm hơn 4.222 tỷ đồng mỗi năm, trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng



Ông Ngô Hải Phan, Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính (Văn phòng Chính phủ) đã cho biết thông tin trên tại cuộc họp báo thông tin về khai trương cổng dịch vụ công quốc gia, sáng 7/12.

Theo nhấn mạnh của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, việc đưa cổng dịch vụ công quốc gia vào hoạt động là dấu ấn quan trọng trong mục tiêu Chính phủ hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công quốc gia có vai trò quan trọng trong xây dựng Chính phủ điện tử, đây là hệ thống kết nối Chính phủ với người dân và doanh nghiệp qua phương thức điện tử, ông Dũng nói.

Ông Ngô Hải Phan cho biết, sau 9 tháng tích cực triển khai, việc thiết lập Cổng dịch vụ công quốc gia về cơ bản đã hoàn thành.

Cổng dịch vụ công quốc gia bao gồm: cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính và bộ câu hỏi/trả lời liên quan đến thủ tục hành chính. Nền tảng xác thực, đăng nhập một lần kết nối với các Cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh. Nền tảng thanh toán trực tuyến. hệ thống phản ánh, kiến nghị cho người dân, doanh nghiệp. Tích hợp các dịch vụ công trực tuyến của các bộ, ngành, địa phương. Hệ thống hỗ trợ trực tuyến và tổng đài hỗ trợ.

Cổng dịch vụ công cung cấp chức năng đăng nhập một lần, sử dụng 1 tài khoản của Cổng dịch vụ công quốc gia để đăng nhập cổng dịch vụ công của bộ, của địa phương.

Tra cứu về thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công của tất cả các ngành, lĩnh vực, các địa phương trên toàn quốc .

Theo dõi chi tiết toàn bộ quá trình giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công;

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo hướng cá nhân hóa thông tin người dùng, cung cấp các tiện ích liên quan đến việc thực hiện dịch vụ công.

Tiếp nhận phản ánh kiến nghị liên quan đến việc giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công, các quy định về cơ chế, chính sách, thủ tục hành chính, các sáng kiến cải cách; chuyển xử lý và theo dõi chi tiết tình trạng xử lý của bộ, ngành, địa phương.

Thanh toán trực tuyến phí, lệ phí thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công sử dụng tài khoản của các ngân hàng, trung gian thanh toán;

Đánh giá sự hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công.

Ông Phan khẳng định, Văn phòng Chính phủ đã phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông đánh giá mức độ an ninh, an toàn thông tin của Cổng dịch vụ công quốc gia và đã sẵn sàng các giải pháp bảo vệ, đối phó, ứng cứu bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Về lợi ích mang lại cho người dân, doanh nghiệp và cơ quan nhà nước, ông Phan nói Cổng dịch vụ công quốc gia là đầu mối giúp công khai, minh bạch các thông tin liên quan về thủ tục hành chính và cung cấp, hỗ trợ thực hiện dịch vụ công theo nhu cầu sử dụng, phù hợp với từng đối tượng; bảo đảm khả năng giám sát, kiểm tra, đánh giá của cá nhân, tổ chức và trách nhiệm giải trình của cơ quan nhà nước trong thực hiện dịch vụ công.

Chỉ cần truy cập một địa chỉ duy nhất (dichvucong.gov.vn), bằng một tài khoản duy nhất, người dân, doanh nghiệp có thể đăng nhập được đến tất cả các cổng dịch vụ công cấp bộ, cấp tỉnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến; theo dõi tình trạng giải quyết, đánh giá chất lượng giải quyết và gửi phản ánh, kiến nghị không phụ thuộc vào thời gian, địa giới hành chính.

Đồng thời, với vai trò đầu mối kết nối với các cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu, việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến qua Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ giúp người dân, doanh nghiệp thuận lợi hơn nhiều do có thể tái sử dụng các thông tin đã có và tiết kiệm thời gian chuẩn bị hồ sơ, từ đó giảm đáng kể chi phí xã hội trong thực hiện thủ tục hành chính, đặc biệt là những thủ tục hành chính có liên quan đến nhiều cơ quan.

Theo tính toán chi phí xã hội thực hiện các nhóm dịch vụ công, giả định với số lượng giao dịch như năm 2018, việc chuyển từ phương thức trực tiếp sang trực tuyến tại Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ tiết kiệm được 4.222 tỷ đồng/năm, trong đó, tính riêng chi phí tiết kiệm được do thực hiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia mang lại khoảng 1.736 tỷ đồng. Con số này sẽ tiếp tục tăng lên, tỷ lệ thuận với số lượng dịch vụ công trực tuyến được tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Tại thời điểm khai trương, Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ cung cấp 5 dịch vụ công thực hiện tại 63 tỉnh, thành: đổi giấy phép lái xe, thông báo hoạt động khuyến mại, cấp lại thẻ bảo hiểm y tế do mất, hỏng; dịch vụ cấp điện hạ áp (phục vụ người dân, hộ gia đình), dịch vụ cấp điện trung áp (phục vụ doanh nghiệp) và tích hợp tiện ích thanh toán tiền điện.

4 dịch vụ công thực hiện tại cấp bộ: cấp giấy phép lái xe quốc tế, đăng ký khuyến mãi, nhóm dịch vụ về cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nộp thuế điện tử đối với doanh nghiệp;

Ngoài ra, đối với 4 địa phương đã tích hợp trong năm 2019 cung cấp thêm một số dịch vụ công, ví dụ tại Tp.HCM là đăng ký hộ kinh doanh và đăng ký thuế, Hà Nội, Quảng Ninh, Hải phòng là đăng ký khai sinh…

Trong quý 1/2020 sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tích hợp lên Cổng dịch vụ công quốc gia 15 dịch vụ công thuộc các lĩnh vực thuế, hải quan, đăng ký kinh doanh, y tế, lao động, khai sinh, giao dịch bảo đảm và thu phạt vi phạm giao thông đường bộ, ông Phan cho biết.

Tại cuộc họp báo, hồi âm những băn khoăn liên quan đến việc bảo đảm an ninh an toàn thông tin, vị chuyên gia Pháp trực tiếp tham gia đề án Cổng dịch vụ công quốc gia đánh giá, giải pháp được VNPT sử dụng hiện nay đã đủ mạnh với mức an toàn cao và chắc chắn.

Đại diện Tập đoàn VNPT cũng cho biết, hệ thống hạ tầng Cổng dịch vụ công quốc gia được triển khai trên hạ tầng VNPT-IDC: Trung tâm dữ liệu đạt tiêu chuẩn quốc tế Tier3 kết nối 63/63 Tỉnh thành trên toàn quốc và kết nối với quốc tế với tổng dung lượng chiếm 70% băng thông quốc tế tại Việt Nam.

VNPT cũng đã bố trí hệ thống hiện đại thực hiện công tác giám sát 24/7, cùng huy động nguồn lực là các chuyên gia về an toàn thông tin ứng trực trong việc giám sát đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống.

Cổng dịch vụ công quốc gia sẽ được chính thức khai trương vào chiều 9/12.