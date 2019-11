Công ty dầu lửa của tỷ phú giàu nhất châu Á vào top đầu thế giới về vốn hóa

Reliance Industries, công ty thuộc quyền kiểm soát của tỷ phú giàu nhất châu Á Mukesh Ambani, đã "qua mặt" hãng dầu lửa Anh BP, lọt vào top những công ty năng lượng có giá trị vốn hóa "khủng" nhất thế giới.

Theo tin từ Reuters, khi đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Ba, Reliance Industries đạt mức vốn hóa thị trường khoảng 133 tỷ USD, vượt qua BP - công ty có mức vốn hóa 132 tỷ USD.

Năm nay, cổ phiếu Reliance tăng nhanh gấp ba lần so với chỉ số chính của thị trường chứng khoán Ấn Độ, một phần nhờ tuyên bố của ông Ambani hòi tháng 8 rằng ông sẽ giảm nợ ròng của công ty về 0 trong vòng 18 tháng thông qua nhiều biện pháp bao gồm bán cổ phần trong mảng hóa dầu cho tập đoàn quốc doanh Saudi Aramco của Saudi Arabia.

Tốc độ tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ này đưa khối tài sản ròng cá nhân của ông Ambani lên mức 56 tỷ USD, giúp ông đạt vị trí người giàu nhất châu Á, dẫn trước ông Jack Ma, nhà sáng lập hãng thương mại điện tử Alibaba - theo dữ liệu từ xếp hạng tỷ phú Bloomberg Billionaires Index.

Tháng trước, vốn hóa của Reliance chớp nhoáng vượt qua vốn hóa của BP lần đầu tiên trong lịch sử. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, Reliance tạo thế dẫn trước khá vững chắc nhờ giá cổ phiếu công ty giao dịch tại thị trường Mumbai chốt phiên với mức cao kỷ lục.

Ngoài ra, Reliance cũng rút ngắn khoảng cách vốn hóa với PetroChina của Trung Quốc, công ty hiện là hãng dầu lửa lớn nhất châu Á về giá trị vốn hóa.

Giá cổ phiếu Reliance đã tăng 35% từ đầu năm, so với mức tăng chỉ 1,2% của cổ phiếu BP. Các công ty dầu lửa lớn của thế giới gặp nhiều khó khăn trong năm nay do biến động giá dầu và triển vọng nhu cầu tiêu thụ dầu trở nên bấp bênh do kinh tế toàn cầu giảm tốc. Trong khi đó, Reliance được giới đầu tư tin tưởng nhờ kế hoạch cắt giảm nợ nần.

Ngoài ra, thế mạnh của Reliance còn nằm ở việc công ty này vận hành tổ hợp lọc dầu lớn nhất thế giới đặt ở miền Tây của Ấn Độ. Tổ hợp này có thể chế biến dầu thô chất lượng thấp thành những sản phẩm chất lượng cao, nhờ đó giúp Reliance không chịu nhiều tác động từ biến động giá dầu.

2/3 doanh thu của Reliance đến từ mảng năng lượng, nhưng ông Ambani cũng có những khoản đầu tư khổng lồ vào lĩnh vực viễn thông và dịch vụ số. Mảng viễn thông giúp Reliance hưởng nhiều lợi ích từ sự tăng trưởng bùng nổ của số thuê bao di động tại quốc gia đông dân thứ nhì thế giới. Ngoài ra, tỷ phú này còn đẩy mạnh mảng bán lẻ để cạnh tranh với những "ông lớn" của phương Tây như Amazon.com và Walmart.

Công ty viễn thông Reliance Jio thuộc Reliance Industries tự xưng là mạng dữ liệu di động lớn nhất thế giới.

Với mức vốn hóa hiện tại, Reliance đang là công ty dầu lửa lớn thứ sáu trên thế giới. Tập đoàn Exxon Mobil của Mỹ đứng dầu danh sách này, với mức vốn hóa khoảng 290 tỷ USD.

Một khi lên sàn, Saudi Aramco sẽ dễ dàng chiếm vị trí số 1, bởi mức định giá của công ty này trước khi phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) là 1,6-1,7 nghìn tỷ USD.