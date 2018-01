Công ty Giza Việt Nam tổ chức thành công hội nghị khách hàng

Sáng ngày 19/1/2018 tại khách sạn Sheraton Hà Nội, Công ty Cổ phần Thiết kế và xây dựng Giza Việt Nam (Giza E&C) đã tổ chức hội nghị khách hàng 2018 - sự kiện quy mô được tổ chức 2 năm một lần.

Tham dự hội nghị có sự hiện diện của ông Giang Thanh Tùng - Cục phó Cục đầu tư nước ngoài, Bộ kế hoạch và Đầu tư, ông Đoàn Duy Khương - Phó chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), đại diện các sở ban ngành trung ương và địa phương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tại các tỉnh thành, đại diện các Hiệp hội và rất nhiều đối tác, khách hàng, nhà đầu tư FDI tại Việt Nam.



Hiện nay công ty có gần 300 kiến trúc sư, kỹ sư, cán bộ quản lý dày dạn kinh nghiệm, chuyên môn cao, nhiệt tình với công việc. Với tăng trưởng doanh thu hàng năm liên tiếp đạt gần 30%, công ty đã tạo công ăn việc làm cho hàng ngàn người lao động, đóng thuế cho nhà nước trên 100 tỷ đồng/năm.

Với chiến lược đột phá "Design & Build - Thiết kế và xây dựng", Công ty Giza cung cấp cho các chủ đầu tư một dịch vụ tổng thể, giúp tối ưu hóa phương án thiết kế và thi công, giảm chi phí, nâng cao chất lượng và hiệu quả công trình.



Ông Ngô Hữu Tiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Giza cho biết "Mô hình tổng thầu thiết kế và thi công là mô hình phát triển tiên tiến của các nhà thầu trên thế giới. Bởi với mô hình này, chủ đầu tư giảm được chi phí, giảm thời gian từ khi lên ý tưởng cho dự án đến khi hoàn thành."

Phát biểu tại buổi lễ, Đại diện các chủ đầu tư của Giza, ông Zhang Jian Hua, Phó chủ tịch Tập đoàn EVA đánh giá cao về chất lượng cũng như phong cách làm việc của Giza cởi mở, thẳng thắn, luôn quan tâm và đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng, hoàn thiện công trình đảm bảo chất lượng và tiến độ.

Ngay tại buổi lễ, Công ty Giza đã ký hai hợp đồng tổng thầu thiết kế và thi công (Design & Build) Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng và sản xuất các sản phẩm ngành giày cao cấp Ning An tại Ninh Bình, có diện tích 43,415m2 do công ty Wonderful Ocean Inc - Đài Loan làm chủ đầu tư, với tổng vốn đầu tư 15 triệu đô la Mỹ và Nhà máy sản xuất dây thép tinh phẩm công ty TNHH Sợi thép tinh phẩm Tengyuan Việt Nam tại Tiền Giang có diện tích 20,000m2 do công ty TNHH Tanzhi - Hồng Kông làm chủ đầu tư với tổng vốn đầu tư 10 triệu đô la Mỹ.

Ông Tiệp cũng khẳng định chính sự hợp tác, ủng hộ và tin tưởng của các nhà đầu tư nước ngoài, sự hỗ trợ, giúp đỡ của các cơ quan quản lý nhà nước cùng với sự cố gắng phấn đấu nỗ lực hết mình của Ban giám đốc và tập thể cán bộ nhân viên Giza đã giúp công ty ngày càng phát triển mạnh mẽ và bền vững.