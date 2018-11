Công ty May Hữu Nghị bị ấn định thuế hơn 3,5 tỷ đồng

Cục Hải quan Tp.HCM vừa ra quyết định về việc ấn định thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của Công ty Cổ phần May Hữu Nghị (mã chứng khoán HNI).



Theo đó, do May Hữu Nghị chưa thực hiện đúng trong việc quản lý, kê khai nguyên phụ liệu để sản xuất, gia công hàng xuất khẩu dẫn đến chênh lệch giữa lượng nguyên liệu nhập khẩu tồn kho tại doanh nghiệp với lượng tồn trên hồ sơ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu nên bị ấn định thuế.

Tổng số tiền thuế bị ấn định lên tới hơn 3,5 tỷ đồng gồm 1,9 tỷ đồng thuế nhập khẩu và 1,6 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng.

HNI có trách nhiệm nộp đủ số tiền thuế nêu trên cùng tiền chậm nộp (nếu có) theo quy định vào Kho bạc Nhà nước quận Tân Bình, Tp.HCM.

Công ty Cổ phần May Hữu Nghị tiền thân là Công ty May và In Hữu Nghị trực thuộc Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam, được thành lập từ năm 1993.

Lĩnh vực hoạt động chính gồm sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng may mặc cao cấp; cho thuê nhà xưởng, văn phòng, nhà ở, máy móc, thiết bị ngành may, phương tiện vận tải đường bộ; kinh doanh bất động sản, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.

Năm 2017, doanh thu và lợi nhuận của HNI đều tăng nhẹ so với năm trước, lần lượt đạt 1.068 tỷ đồng và 88 tỷ đồng. Tổng cộng tài sản có 539 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, trong 1 tháng trở lại đây, mã cổ phiếu HNI liên tục mất thanh khoản. Hiện thị giá dừng ở mức 36.000 đồng/cổ phiếu, vốn hóa thị trường theo đó vào khoảng 338 tỷ đồng.