Công ty mẹ Cotecland muốn bán 54,799% vốn tại Cotecland

COTEC GROUP thông báo giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất COTEC (Cotecland).

Theo đó, Công ty Cổ phần Kỹ thuật xây dựng và vật liệu xây dựng (Cotec) vừa thông báo đăng ký bán toàn bộ 11,59 triệu cổ phiếu CLG, tương ứng 54,799% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của Cotecland. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/11 đến 24/12/2019 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Được biết, công ty này là công ty mẹ của Cotecland, ông Nguyễn Thế Thanh - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc của Cotecland cũng là Ủy viên Hội đồng Quản trị của công ty mẹ Cotec. Hiện ông Thanh sở hữu 33.690 cổ phần tại Cotecland, chiếm 0,159%.

Cùng thời gian trên, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Xây dựng An Pha do ông Nguyễn Thế Thanh cũng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty Xây dựng An Pha đăng ký bán 102.070 cổ phiếu CLG, chiếm 0,483% vốn điều lệ, nhằm cơ cấu danh mục đầu tư.

Trước đó, CLG bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ngọc Anh làm nhân viên kiêm nhiệm chức danh Người phục trách quản trị công ty từ 18/10/2019. Còn trước đó từ 15/7/2019 Cotecland đã miễn nhiệm chức vụ phó Tổng Giám đốc phụ trách vật tư, sản xuất công nghiệp và nội chính của công ty đối với ông Đào Đức Cương – tuy nhiên công ty đã bị HOSE nhắc nhở do chậm công bố thông tin này.

Theo dữ liệu trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu CLG từ đầu năm đến nay có sự tăng mạnh tới 118,40% từ vùng giá 2.500 đồng/cổ phiếu lên 4.500 đồng/cổ phiếu và đáng chú ý là cổ phiếu CLG bất ngờ tăng trần với chuỗi 21 phiên liên tiếp, lên mức giá 5.870 đồng/cổ phiếu.

Ngay sau thông tin Công ty mẹ Cotec muốn thoái vốn, cổ phiếu CLG phiên ngày 19/11 cổ phiếu này đã quay đầu giảm còn 5.460 đồng/cổ phiếu.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2019, doanh thu thuần quý 3 của CLG giảm mạnh từ 72,5 tỷ đồng hồi quý 3/2018 nay chỉ còn xấp xỉ 2 tỷ đồng, lũy kế 9 tháng cũng giảm mạnh từ hơn 200 tỷ hồi 30/9/2018 còn gần 35 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế quý 3 công ty báo lỗ 6,33 tỷ đồng – cùng kỳ lãi hơn 133 triệu. Lũy kế 9 tháng lỗ 116,78 tỷ đồng – cùng kỳ công ty báo lãi hơn 4 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/9/2019, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của công ty lỗ 107,88 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức lỗ 12,5 tỷ đồng, có gần 20 tỷ đồng Quỹ đầu tư phát triển.