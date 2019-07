Công ty mẹ Highlands thâu tóm The Coffee Bean & Tea Leaf với giá 350 triệu USD

Tập đoàn Jollibee Foods Corp (JFC) của Philippines cho biết sẽ chi 350 triệu USD để mua lại chuỗi cà phê The Coffee Bean and Tea Leaf của Mỹ và là thương vụ thâu tóm lớn nhất trong lịch sử công ty này, theo tờ Financial Times.

Theo báo cáo nộp lên Sở Giao dịch Chứng khoán Mỹ, Jollibee cho biết sẽ mua lại The Coffee Bean & Tea Leaf thông qua một công ty mới có trụ sở tại Singapore. Trong đó, Jollibee sẽ trả 100 triệu USD giá trị cổ phần và 250 triệu USD còn lại bằng các khoản ứng trước tiền mặt. Jollibee có kế hoạch niêm yết công ty này trong vòng 3 - 5 năm tới.

Ông Tony Tan Caktiong, Chủ tịch của Jollibee cho biết, đây là thương vụ thâu tóm lớn nhất từ trước đến nay của JFC và mở rộng sự hiện diện tại 27 quốc gia.

"Chúng tôi ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng thương hiệu The Coffee Bean and Tea Leaf ở Châu Á, thông qua thúc đẩy phát triển thương hiệu, marketing và nhượng quyền thương hiệu", vị lãnh đạo trên nói.



Jollibee hiện sở hữu chuỗi ăn nhanh Smashburger của Mỹ, đồng sở hữu chuỗi cà phê Highlands Coffee và chuỗi hàng ăn Pho 24 tại Việt Nam. Công ty này cũng vận hành chuỗi ăn nhanh Dunkin' tại một số vùng ở Trung Quốc và Burger King tại Philippines.

Trong khi, The Coffee Bean & Tea Leaf, thuộc công ty International Coffee and Tea, có trụ sở tại Los Angeles, Mỹ, nhưng có nhiều chi nhánh tại châu Á. Tính tới cuối năm 2018, chuỗi này có 1.189 cửa hàng, trong đó 447 cửa hàng tại Đông Nam Á và 336 cửa hàng tại các nước châu Á khác.

Đây sẽ là thương hiệu lớn nhất của Jollibee, sau chuỗi hàng ăn nhanh Jollibee tại Philippines với hơn 3.000 điểm. Giá cổ phiếu Jollibee giảm 8% trong phiên giao dịch ngày 24/7 khi nhiều nhà phân tích quan ngại về ảnh hưởng của thương vụ này tới lợi nhuận của công ty.

Năm 2017, Jollibee đã tìm cách mua lại chuỗi cafe của Anh Pret A Manger, nhưng cuối cùng thương hiệu này được mua bởi JAB Holdings với giá 2 tỷ USD.