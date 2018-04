Công ty tài chính của Alibaba có thể được định giá 150 tỷ USD

Ant Financial Services Group - công ty tài chính của Tập đoàn Alibaba đang nhắm tới huy động 9 tỷ USD trong vòng gọi vốn mới, tờ Wall Street Journal cho biết.



Vòng gọi vốn này có thể nâng giá trị của Ant Financial lên gần 150 tỷ USD và trở thành công ty công nghệ chưa niêm yết giá trị nhất thế giới, vượt qua Uber (định giá gần đây nhất là 56 tỷ USD).

Vòng gọi vốn trước đó của Ant Financial là vào năm 2016, huy động được 4 tỷ USD, đưa định giá của công ty lên 60 tỷ USD.

Theo Wall Street Journal, trong vòng gọi vốn lần này, Ant Financial hướng tới thu hút các nhà đầu tư Trung Quốc, Mỹ và một số nước khác - những người đã đăng ký mua ít nhất 3 tỷ USD cổ phần công ty này.



Hồi tháng 2, Alibaba cho biết sẽ mua khoảng 1/3 cổ phần Ant Financial và chấm dứt thỏa thuận chia sẻ lợi nhuận. Thương vụ này dự kiến sẽ được chốt vào nửa sau của năm 2018, được cho là nhằm đảm bảo lợi ích cho Alibaba và các cổ đông khi Ant niêm yết cổ phiếu ra công chúng.



Ant Financial sở hữu một trong những nền tảng thanh toán trực tuyến lớn nhất tại Trung Quốc - Alipay. Công ty này đang tích cực mở rộng ra các thị trường quốc tế như châu Âu và các khu vực của châu Á, mở rộng phạm vi cung cấp dịch vụ tài chính ra các cá nhân và doanh nghiệp nhỏ. Tại châu Âu, công ty hợp tác với các công ty lớn như BNP Paribas, cho phép các cửa hàng chấp nhận thanh toán qua Alipay, chủ yếu dành cho du khách Trung Quốc tại thị trường này.



Nằm trong kế hoạch mở rộng, Ant Financial cũng đầu tư và thâu tóm các công ty khác. Công ty này đã được đầu tư vào nền tảng thanh toán Paytm ở Ấn Độ và mới đây mua lại helloPay của Singapore. Tại Mỹ, Ant Financial đã thỏa thuận mua lại dịch vụ chuyển tiền quốc tế MoneyGram với giá 1,2 tỷ USD nhưng cuối cùng không thành do bị chính quyền Washington can thiệp.

Ant Financial được thành lập vào năm 2011 sau khi Alibaba tách riêng nền tảng thanh toán Alipay (ra đời năm 2004). Từ đó, công ty này đã phát triển trở thành một hệ sinh thái tài chính khổng lồ, xử lý lượng giao dịch thanh toán có tổng giá trị hơn 1 nghìn tỷ USD vào năm ngoái, bao gồm hóa đơn tiện ích, mua sắm tại các cửa hàng bán lẻ, phí bảo hiểm và đầu tư vào các quỹ tương hỗ.

Hiện Alipay được sử dụng bởi hơn 520 triệu người - chủ yếu là người Trung Quốc, là nền tảng thanh toán di động lớn nhất thế giới.