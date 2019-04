Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa sẵn sàng lên sàn chứng khoán năm 2019

Những chỉ số tăng trưởng tích cực của ngành dệt may trong nước khi Việt Nam trở thành thành viên của các hiệp định thương mại quốc tế là động lực lớn để Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa quyết tâm lên sàn chứng khoán Việt Nam trong năm 2019, nhằm tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm May mặc.

Sở hữu vị trí địa lý đắc địa và thuận tiện, với 9 nhà máy, 212 chuyền may, gần 10 ngàn lao động, 13 năm kinh nghiệm ngành dệt may và là một trong những đối tác chiến lược của các thương hiệu thời trang lớn trên thế giới, Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu về may mặc tại tỉnh Thanh Hóa, đã và đang xây dựng được thương hiệu uy tín trong ngành may mặc xuất khẩu của cả nước.

Tiên phong áp dụng công nghệ 4.0 vào ngành may

Nắm bắt xu thế công nghệ hiện đại, Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa luôn theo dõi sát sao tình hình phát triển công nghệ trong lĩnh vực may mặc để có thể cải tiến và áp dụng những thành tựu khoa học mới nhất vào trong dây chuyền sản xuất.

Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa đã trang bị hàng loạt các loại máy may và máy chuyên dùng hiện đại của Đài Loan, Trung Quốc, Nhật Bản.... máy may lập trình tự động, máy thổi phom quần áo tự động, máy dò kim 200% có bộ lật mặt, máy trải vải tự động, máy cắt tự động…

Việc tự động hóa tối đa ở các công đoạn giúp cho năng lực sản xuất của Tiên Sơn Thanh Hóa tăng lên đáng kể, giảm chi phí nhân công, chi phí điện năng tiêu thụ cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm. Với trình độ công nghệ và thiết bị hiện đại như vậy, Tiên Sơn Thanh Hóa có khả năng sản xuất các mặt hàng của các hãng thời trang khó tính hàng đầu thế giới như: Nike, Jordan, Geox, Sunny, Cheong san, K-Mart, Premier Levy, Kelim Triam …

Ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tiên Sơn Thanh Hóa, nhấn mạnh: "Khi Việt Nam chính thức trở thành thành viên của các hiệp định thương mại quốc tế, đây là cơ hội lớn cho ngành dệt may của Việt Nam. Trước vận hội mới, Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ tiếp tục xây dựng nhà máy may xuất khẩu thứ 10 tại Khu công nghiệp Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa và định hướng đến năm 2020 sẽ xây dựng thương hiệu thời trang riêng để định vị một thương hiệu thời trang mang thương hiệu Việt Nam vươn tầm trong nước, khu vực và quốc tế.

Do đó, Tiên Sơn Thanh Hóa kỳ vọng rất lớn thông qua việc công ty sẽ niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm 2019 sẽ giúp doanh nghiệp thu hút đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất, phấn đấu tạo việc làm cho gần 20 nghìn lao động, nâng cao đời sống cho người lao động, đồng hành cùng các doanh nghiệp góp phần ổn định an sinh xã hội của đất nước".

Cánh cửa mới khi Tiên Sơn Thanh Hóa lên sàn chứng khoán

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Tiên Sơn Thanh Hóa đã thông qua phương án niêm yết cổ phiếu, số lượng cổ phiếu lưu ký và đăng ký niêm yết là 34.800.000 cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, thời gian niêm yết dự kiến trong năm 2019.

Ngày 3/4/2019 Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) chính thức cấp giấy chứng nhận lưu ký chứng khoán số 15/2019/GCNCP-VSD cho Cổ phiếu Công ty Tiên Sơn Than Hóa với mã chứng khoán AAT, với khối lượng lưu ký là 34.800.000 cổ phiếu.

Đồng thời ngày 4/4/2019 Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HOSE) đã có công văn số chính thức tiếp nhận đầy đủ Bộ Hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty Tiên Sơn Thanh Hóa.

Thực tế cho thấy, trên thị trường chứng khoán những năm gần đây liên tục xuất hiện những tên tuổi lớn trong ngành dệt may của Việt Nam và cũng đã thu được những thành công nhất định.

Đồng thời, Tiên Sơn Thanh Hóa là đơn vị điển hình về phong trào học tập suốt đời, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong lao động sản xuất. Tiên Sơn Thanh Hóa luôn tạo môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp khuyến khích cán bộ nhân viên nghiên cứu sáng chế, cải tiến kỹ thuật áp dụng vào sản xuất kinh doanh.

Cùng với đó, Tiên Sơn Thanh Hóa cũng tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật được học tập và trau dồi thêm kiến thức từ những nước có công nghệ tiên tiến hơn như mời các chuyên gia kỹ thuật từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản…, sang giảng dạy, hay tổ chức các chuyến thực tế thăm các nhà máy may nước ngoài, góp phần nâng cao năng lực sản xuất, các đơn hàng gia tăng, do đó doanh thu tăng mạnh, mặt khác còn nâng cao được năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Việc nhanh chóng nắm bắt các xu thế công nghệ 4.0 đã giúp Tiên Sơn Thanh Hóa đạt được những con số đáng chú ý. Năm 2017, doanh thu đã đạt hơn 120 tỷ, tăng 51,66% so với năm 2016 (doanh thu năm 2016 đạt hơn 79 tỷ đồng).

Đến năm 2018, doanh thu Công ty đạt xấp xỉ 296 tỷ đồng, tăng 145,70% so với năm 2017. Năm 2019, phấn đấu doanh thu thuần đạt 500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 60 tỷ đồng.

Việc thu hút đầu tư khi Tiên Sơn Thanh Hóa sẽ lên sàn chứng khoán trong năm 2019 sẽ mở ra nhiều cơ hội mới để Tiên Sơn Thanh Hóa tiếp tục phát triển, xây dựng thương hiệu mạnh trong ngành may mặc trong nước, vươn tầm khu vực và quốc tế trong thời gian tới.