CPI tháng 1/2019 tăng nhẹ 0,1%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2019 tăng 0,1% so với tháng cuối cùng của năm 2018, tuy nhiên nếu so với cùng kỳ năm trước thì CPI tháng này đã tăng 2,56%.

Theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, trong tháng 11/2019 có 9 nhóm hàng tăng giá so với tháng trước đó là đồ uống và thuốc lá tăng 0,69%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,66%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,39%.

Nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,35%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,34%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,33%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,16%; giáo dục tăng 0,15%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%.

Chỉ có hai nhóm giảm giá là giao thông giảm 3,04% và nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,09%.

Tổng cục Thống kê đánh giá, tháng 1/2019 là tháng giáp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi nên nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng hơn các tháng trước. Tuy nhiên, CPI tháng 1/2019 chỉ tăng nhẹ do lượng hàng hóa chuẩn bị cho dịp Tết dồi dào.

Lý giải cụ thể hơn các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 1/2019, cơ quan này cho biết ngoài nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng lương thực, thực phẩm, đồ uống, may mặc chuẩn bị cho dịp Tết Nguyên đán tăng cao, còn do nhu cầu đi lại và bảo dưỡng phương tiện cuối năm tăng nên giá dịch vụ giao thông công cộng và bảo dưỡng phương tiện cũng lần lượt tăng 0,3% và 0,61% so với tháng trước.

Bên cạnh đó, vào tháng cuối năm nhu cầu sửa chữa nhà cửa tăng làm cho giá vật liệu bảo dưỡng nhà ở khác tăng 0,12%; giá dịch vụ sửa chữa nhà ở tăng 0,9%.

Ngoài ra, còn do ngày 1/1/2019 giá gas điều chỉnh tăng 4.000 đồng/bình 12 kg và thuế bảo vệ môi trường với mặt hàng xăng tăng 1.000 đồng/lít; dầu diezel tăng 500 đồng/lít; dầu mazut, dầu nhờn tăng 1.100 đồng/lít; dầu hỏa tăng 700 đồng/lít từ ngày 1/1/2019.

Lạm phát cơ bản (CPI sau khi loại trừ lương thực, thực phẩm tươi sống; năng lượng và mặt hàng do Nhà nước quản lý bao gồm dịch vụ y tế và dịch vụ giáo dục) tháng 1/2019 tăng 0,3% so với tháng trước và tăng 1,83% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 1/2019, lạm phát cơ bản có mức tăng cao hơn lạm phát chung do các mặt hàng ngoài "rổ" tính lạm phát cơ bản có mức tăng cao hơn các mặt hàng trong "rổ" đặc biệt mặt hàng xăng dầu tháng 1/2019 giảm khá mạnh so với tháng trước.

"Lạm phát cơ bản tháng 1/2019 so cùng kỳ ở mức 1,83% phản ánh nhu cầu về tiền tệ cuối năm âm lịch tăng hơn so với các tháng khác, tuy nhiên chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định", Tổng cục Thống kê nhận định.