CPI tháng 11 giảm 0,29% nhờ giá xăng dầu, gas

Mặc dù giảm 0,29% so với tháng trước song CPI bình quân 11 tháng năm 2018 vẫn tăng 3,59% so với cùng kỳ năm 2017.

Số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy, CPI tháng 11/2018 tăng 3,24% so với tháng 12/2017 và tăng 3,46% so với cùng kỳ năm 2017.

Nếu so sánh với tháng 10/2018, CPI tháng này đã giảm 0,29%, trong đó nhóm giao thông giảm nhiều nhất với 1,81% do ảnh hưởng từ hai đợt điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào ngày 6 và 21/11/2018, làm giá xăng dầu giảm 4,1%, tác động CPI chung giảm 0,17%.

Lý do khác khiến CPI tháng 11 giảm là nhờ nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,64%, chủ yếu do giá gas giảm 9,18%, giá điện sinh hoạt giảm 0,64% và giá dầu hỏa giảm 0,97%.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,14% cũng góp phần làm CPI tháng này giảm. Trong đó lương thực tăng 0,27% do giá gạo tăng 0,25%; thực phẩm giảm 0,3%. Nhóm bưu chính viễn thông cũng giảm 0,06%.

Bên cạnh những nhóm hàng có mức giảm mạnh, theo Tổng cục Thống kê vẫn có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chủ yếu tăng so với tháng trước.

Cụ thể, nhóm hàng may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,26%. Nguyên nhân là do thời tiết miền Bắc chuyển mùa nên nhu cầu mua sắm tăng nhẹ.

Thiết bị và đồ dùng gia đình cũng tăng 0,08%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,07%; nhóm giáo dục và nhóm văn hóa, giải trí, du lịch đều tăng 0,05%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,15%.

Lạm phát cơ bản tháng 11/2018 tăng 0,11% so với tháng trước và tăng 1,72% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 11 tháng năm 2018 tăng 1,46% so với bình quân cùng kỳ năm 2017.