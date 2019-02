CPI tháng 2 tăng tới 0,8%

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 2/2019 tăng 0,8% so với tháng 1/2019, trong đó CPI của 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tháng 2/2019 tăng so với tháng trước, chủ yếu do nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp Tết Nguyên đán.

Theo số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố, CPI bình quân 2 tháng đầu năm 2019 tăng 2,6% so với bình quân cùng kỳ năm 2018; CPI tháng 2/2019 tăng 0,9% so với tháng 12/2018 và tăng 2,64% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 2/2019, nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng cao nhất với 1,73%. Trong đó, lương thực tăng 0,53%, thực phẩm tăng 2,13%, góp phần làm CPI chung tăng 0,48%.

Tiếp đó là nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 0,69%, chủ yếu do giá gas tăng 3,51%, làm CPI chung tăng 0,04% và giá điện sinh hoạt tăng 0,69%.

Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,66%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,35%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,26%.

Mặc dù giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 4,4% do giá vé ô tô khách tăng 7,39%; giá vé tàu hỏa tăng 15,84% nhưng nhóm giao thông chỉ tăng nhẹ 0,16% bởi giá xăng dầu được giữ ổn định nhằm bình ổn giá trong dịp Tết.

Nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,14%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,01%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,47%.

Riêng nhóm giáo dục giảm 0,47%, trong đó dịch vụ giáo dục giảm 0,55% do thành phố Hồ Chí Minh giảm học phí theo Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND, góp phần làm CPI chung giảm 0,03%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,03%.

Lạm phát cơ bản tháng 2/2019 tăng 0,48% so với tháng trước và tăng 1,82% so với cùng kỳ năm trước. Lạm phát cơ bản bình quân 2 tháng đầu năm nay tăng 1,82% so với bình quân cùng kỳ năm 2018.

Theo Tổng cục Thống kê, trong tháng 2/2019, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản. Điều này phản ánh biến động giá chủ yếu do việc tăng giá lương thực, thực phẩm. Lạm phát cơ bản hai tháng đầu năm 2019 so với cùng kỳ ở mức 1,82% phản ánh chính sách tiền tệ vẫn đang điều hành ổn định.