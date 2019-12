CTI: Thông qua phát hành 100 tỷ đồng trái phiếu kỳ hạn 3 năm

Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO (HOSE: CTI) đã thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ.



Theo đó, CTI sẽ chào bán riêng lẻ 100 tỷ đồng trái phiếu thông qua đại lý phát hành là Công ty Chứng khoán SSI. Kỳ hạn trái phiếu 3 năm, kỳ tính lãi 3 tháng/lần, lãi suất cho 4 kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản đảm bảo, đáo hạn năm 2022. Dự kiến thời điểm phát hành 10/1/2020.



Mới đây, Hội động quản trị của CTI đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2019 cho 2 chỉ tiêu doanh và lợi nhuận sau thuế. Theo đó, doanh thu điều chỉnh giảm 35% xuống mức 854 tỷ đồng; chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế giảm 29% xuống còn gần 100 tỷ đồng so với trước điều chỉnh.



Đồng thời, CTI cũng đưa ra kế hoạch kinh doanh năm 2020 với chỉ tiêu doanh thu 1.397 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 127,2 tỷ đồng. Năm 2020, CTI sẽ ghi nhận doanh thu của dự án nhà ở xã hội phường Tam Hòa.



9 tháng đầu năm CTI đạt gần 591 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận sau thuế gần 59 tỷ đồng được đánh giá là chưa đạt được như kỳ vọng. Theo CTI nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm doanh thu theo kế hoạch đề ra là do doanh thu từ hoạt động thi công giảm, doanh thu từ hoạt động thu phí BOT giảm do trạm thu phí Tỉnh lộ 16 hết thời hạn thu phí, trạm T2 của dự án BOT Quốc lộ 91 bị dừng thu phí, dự án BOT Phan Thiết – Dầu Giây không đạt tiến độ hoàn thành công tác chuyển nhượng.



Ước tính năm 2019, hoạt động khai thác mỏ, đá xây dựng đóng góp khoảng 150 tỷ đồng doanh thu. Năm 2020 theo kế hoạch của Hội đồng quản trị, mảng đá xây dựng và khai thác mỏ đóng góp 180 tỷ đồng.