Cư dân chung cư The EverRich Infinity của Phát Đạt không được để xe dưới tầng hầm

Hằng trăm cư dân của chung cư The EverRich Infinity có địa chỉ tại 290 đường An Dương Vương, phường 4, quận 5, Tp.HCM đang dở khóc dở mếu khi nhận được thông báo từ đầu tháng 12 tới, ban quản lý tòa nhà sẽ không cho ôtô gửi dưới hầm của chung cư này.

Theo thông báo của Công ty Toàn Tâm (đơn vị quản lý tòa nhà), từ 1/12 tới sẽ chấm dứt việc cho thuê chỗ để ôtô tại tầng hầm, đề nghị cư dân đang thuê chỗ để ôtô tại tòa nhà The EverRich Infinity di dời xe và hoàn trả mặt bằng.

Cùng với đó, các cư dân đang thuê chỗ để ôtô phải hoàn tất việc thanh toán các khoản công nợ trước ngày chấm dứt hợp đồng. Sau thời gian này thẻ từ gửi ôtô của cư dân sẽ bị khóa và hết hiệu lực khi quẹt thẻ ra vào chung cư.

"Trường hợp sau ngày chấm dứt, quý cư dân chưa di dời xe để hoàn trả mặt bằng thì chúng tôi mặc nhiên xem đây là hành vi sử dụng trái phép tài sản của người khác. Theo đây, chúng tôi sẽ lập biên bản ghi nhận vụ việc và gửi biên bản đến cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật", thông báo nêu.

Theo thông báo của công ty Toàn Tâm, nguyên nhân việc chấm dứt cho thuê bãi giữ ôtô tại chung cư là căn cứ theo hợp đồng ủy quyền quản lý bãi giữ xe giữa Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (chủ đầu tư) và Công ty Toàn Tâm.

Cụ thể, ngày 15/11, Công ty Toàn Tâm nhận được văn bản số 585/2019/PĐ-HM của Công ty Phát Đạt (chủ đầu tư chung cư The EverRich Infinity) về việc không còn chủ trương cho cư dân thuê chỗ để ôtô và sẽ chấm dứt việc cho cư dân thuê chỗ để xe từ ngày 1/12.

Thông báo chấm dứt cho gửi xe ở tầng hầm của Công ty Toàn Tâm

Trước đó, Công ty Phát Đạt nhiều lần thông báo bán chỗ đậu xe ôtô ở chung cư The EverRich Infinity có diện tích từ 10,8m2 - 12,5m2 và tiến hành rao bán với giá 500 triệu đồng/1 chỗ, chưa bao gồm 10% thuế giá trị gia tăng và 2% phí bảo trì.



Các cư dân thừa nhận trong hợp đồng mua bán có nêu rõ bãi đậu xe thương mại (bãi đậu xe ôtô) thuộc quyền quản lý của chủ đầu tư nhưng Công ty Phát Đạt đang cho thuê và rao bán với giá quá cao.

Trước những phản ánh của cư dân, mới đây UBND phường 4 đã ra văn bản số 590/UBND về việc tạm ngưng tổ chức bốc thăm quyền sử dụng tài sản là chỗ để xe ôtô thuộc nhà Chung cư The EverRich Infinity.

Theo đó, UBND phường 4 cho biết có nhận công văn số của Ban quản trị chung cư The EverRich Infinity về việc xin ý kiến hướng dẫn theo quy định của pháp luật về quyền sử dụng chỗ để xe ôtô tại chung cư The EverRich Infinity và công văn của Công ty Phát Đạt về việc chủ đầu tư chuyển nhượng quyền sử dụng tài sản là chỗ để xe ôtô thuộc nhà chung cư The EverRich Infinity.

Do một số nội dung còn chưa rõ ràng về mặt pháp lý và chưa có sự thống nhất chung giữa Công ty Phát Đạt và Ban quản trị chung cư The EverRich Infinity, nên UBND phường 4 đề nghị công ty Phát Đạt tạm ngưng việc xử lý cho đến khi có ý kiến, hướng dẫn của các cơ quan chức năng.

Liên quan đến vấn đề để xe dưới tầng hầm, mới đây Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà đã nêu ý kiến và đề xuất cấm để xe dưới tầng hầm chung cư nhằm phòng chống cháy nổ ở chung cư.

Tuy nhiên, đề xuất này ngay lập tức đã gặp phải phản đối của dư luận và các chuyên gia vì thiếu thực tế và không phù hợp với hạ tầng hiện có của Việt Nam.