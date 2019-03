Cung vượt cầu, thị trường hạt tiêu tiếp tục ảm đạm

Sau khi tăng lên 500 đồng/kg trong tuần trước, giá hạt tiêu lại sụt giảm ngay sau đó về đúng mức giá cũ, và cho đến nay giá hạt tiêu vẫn tiếp tục ảm đạm.

Thị trường hạt tiêu ngày 26/3 đã mất từ 500 – 1.000 đồng/kg tại hầu hết các vùng nguyên liệu, các doanh nghiệp và thương lái thu mua ở mức 44.500 – 46.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu liên tục sụt giảm khiến người nông dân gặp không ít khó khăn cho dù đang vào vụ thu hoạch.

Xuất khẩu hạt tiêu nửa đầu tháng 3/2019 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2018 Theo Tổng cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu trong nửa đầu tháng 3/2019 đạt 17,7 ngàn tấn, trị giá 44,6 triệu USD, tăng 50,2% về lượng và tăng 2,4% về trị giá so với nửa đầu tháng 3/2018. Nửa đầu tháng 3/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu đạt mức 2.512 USD/tấn, giảm 31,8% so với nửa đầu tháng 3/2018.

Ước xuất khẩu hạt tiêu tháng 3 đạt 35.514 tấn, với 89,22 triệu USD, cộng dồn 3 tháng đạt 71.184 tấn tiêu các loại, với 172,22 triệu USD, tăng 27,9% về lượng, nhưng giảm 8,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2018. Giá xuất khẩu bình quân đạt mức 2.709 USD/tấn, giảm 28,8% so với cùng kỳ 2018.

Tháng 2/2019, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu có sự biến động, tăng/giảm đan xen (tùy từng thị trường) so với tháng 1/2019. Cụ thể, Hà Lan giảm 7,1%, xuống còn 3.632 USD/tấn; Anh giảm 9,7%, xuống còn 3.383 USD/tấn; Đức giảm 8,0%, xuống còn 3.225 USD/tấn; Úc giảm 19,6%, xuống còn 3.108 USD/tấn; Canada giảm 5,5%, xuống mức 3.043 USD/tấn; Ý giảm 12,8%, xuống mức 2.831 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá xuất khẩu bình quân hạt tiêu sang Nam Phi tăng 9,1%, lên mức 3.460 USD/tấn; Thái Lan tăng 5,4%, lên mức 3.283 USD/tấn; Tây Ban Nha tăng 4,4%, lên mức 3.257 USD/tấn; Malaysia tăng 6,2%, lên mức 3.167 USD/tấn.

Giá hạt tiêu toàn cầu đang có dấu hiệu phục hồi trở lại do điều kiện khí hậu bất lợi và lũ lụt ở bang Kerala và Karnataka của Ấn Độ nên không đáp ứng được kỳ vọng ban đầu. Tuy nhiên, do nguồn cung hạt tiêu từ Việt Nam đang khá dồi dào sẽ hạn chế đà tăng giá của mặt hàng này.

Theo Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam (VPA), tình trạng cung vượt cầu đối với mặt hàng hạt tiêu trên thế giới vẫn chưa chấm dứt. Trong khi đó, 95% hạt tiêu của Việt Nam dùng để xuất khẩu nên yếu tố thị trường thế giới ảnh hưởng rất lớn đến giá hạt tiêu trong nước.

Bên cạnh đó, các nước trồng hạt tiêu khác như Brazil, Campuchia cũng tăng diện tích. Tồn kho năm này qua năm khác dồn ứ khiến nguồn cung dư thừa so với nhu cầu.

Theo số liệu thống kê từ ITC, nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc năm 2018 đạt 87.684 tấn, trị giá 137,87 triệu USD, tăng trưởng tới 659% về lượng và 271,4% về trị giá so với năm 2017. Năm 2018, giá nhập khẩu bình quân hạt tiêu của Trung Quốc đạt mức 1.572 USD/tấn, giảm tới 51,1% so với năm 2017.

Trong năm 2018, Việt Nam là nguồn cung hạt tiêu lớn nhất cho Trung Quốc với tốc độ nhập khẩu ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay, tăng tới 10.696,9% về lượng và tăng 3.176,2% về trị giá so với năm 2017. Nhờ vậy, thị phần hạt tiêu Việt Nam trong tổng lượng nhập khẩu Trung Quốc tăng từ 4,8% năm 2017, lên 68,1% năm 2018.

Theo dõi số liệu nhập khẩu hạt tiêu của Trung Quốc có thể thấy, nhu cầu nhập khẩu mặt hàng hạt tiêu của Trung Quốc ngày càng tăng. So với các đối thủ cạnh tranh như Ấn Độ, Malaysia, Indonesia, Brazil thì mặt hàng hạt tiêu của Việt Nam đang có lợi thế cạnh tranh khá lớn bởi giá thành sản phẩm thấp hơn và lợi thế về vị trí địa lý. Tuy nhiên, giá trị xuất khẩu ở mức thấp hơn so với các đối thủ cạnh tranh, ảnh hưởng tới lợi nhuận của ngành.

Theo các phân tích của chuyên gia, hiện nay thị trường thế giới đang ưa chuộng chủng loại hạt tiêu trắng, thì tỷ trọng hạt tiêu trắng của nước ta chỉ chiếm khoảng 10% tổng lượng xuất khẩu trong khi hạt tiêu đen chiếm tới 90% tỷ trọng.

Trong khi đó, tỷ trọng hạt tiêu trắng của Indonesia chiếm tới 80% lượng xuất khẩu. Ngành công nghiệp chế biến tiêu của Indonesia hiện nay rất phát triển với các sản phẩm hạt tiêu cao cấp đem lại hiệu quả kinh tế cao.

"Vì vậy, ngành hạt tiêu Việt Nam cần chú trọng hơn nữa đến khâu chất lượng sản phẩm nhằm nâng cao giá trị xuất khẩu, đồng thời cần có sự chuyển dịch về cơ cấu chủng loại xuất khẩu", vị chuyên gia khẳng định.