Cuộc chiến gia tộc giành đế chế sòng bạc tỷ "đô" ở Macau

Tại Macau, kinh đô bài bạc lớn lớn nhất thế giới, không có nhiều đế chế kinh doanh gia đình quyền lực như gia tộc của Stanley Ho. Ông trùm sòng bạc 97 tuổi này có tổng cộng 17 con với 4 người vợ. Sau nhiều thập kỷ, cuộc chiến gia tộc họ Ho vẫn chưa có hồi kết khi vài tuần gần đây, các con của Stanley Ho với người vợ thứ 2 Lucina Laam lập liên minh với một nhóm cổ đông khác - gia tộc Fok của Hồng Kông - để nắm quyền kiểm soát đế chế sòng bạc SJM Holdings Ltd, theo Bloomberg.

Stanley Ho xây dựng sòng bạc đầu tiên tại Macau vào năm 1962 và trở thành tỷ phú nhờ 40 năm độc quyền ngành công nghiệp này. Vào những năm 1960, doanh nhân Hồng Kông Stanley Ho nổi tiếng là nhân vật quyền lực. Ông cùng với một nhóm doanh nhân đã giành được giấy phép đầu tiên để mở sòng bạc tại Macau - cách Hồng Kông chỉ một chuyến phà.



Trong số những đối tác của ông là Henry Fok. Khi kinh tế Trung Quốc mở cửa và người dân ngày một giàu hơn, những người với túi tiền đầy bắt đầu đổ sang Macau để đánh bạc.



Trùm sòng bạc Stanley Ho có 17 người con với 4 bà vợ - Nguồn: Bloomberg.

Liên minh cổ đông do các con của vợ hai đứng đầu

Đế chế của Stanley Ho đã thống trị gần như hoàn toàn kinh tế Macau trong nhiều thập kỷ và gia đình ông có tầm ảnh hưởng lớn tại đây. Ông trở thành một trong những người giàu nhất tại Hồng Kông.

Thị trường Macau mở cửa vào năm 2002, không lâu sau khi thành phố này được trao trả về Trung Quốc. Các giấy phép sòng bạc được cấp bởi chính quyền Macau. Trong số 6 công ty lớn hoạt động tại đây, SJM và MGM China Holdings Ltd. có giấy phép hiệu lực tới tháng 3/2020.



Còn giấy phép của Sands China Ltd., Wynn Macau Ltd., Galaxy Entertainment Group Ltd., và Melco Resorts & Entertainment Ltd. hết hạn vào tháng 6/2022. Các công ty mới gia nhập thị trường đã xây dựng những khu nghỉ dưỡng xa hoa tại Macau.

Vài năm gần đây, họ tập trung vào Cotai - vùng đất được khai hoang giữa 2 hòn đảo gần đây và từ đó trở thành phiên bản Las Vegas Strip của Macau. Không có điểm kinh doanh nào ở Cotai, SJM đã mất nhiều khách hàng. Công ty này hiện chỉ còn chiếm 14% thị phần sòng bạc tại Macau, không còn nằm trong top 3, theo dữ liệu của Bloomberg Intelligence.



Stanley Ho rút lui khỏi đế chế sòng bạc của gia đình vào năm 2010 sau thời gian dài nằm viện. Gia đình này thỉnh thoảng công bố những hình ảnh cho thấy ông đang ngồi xe lăn. Nhưng từ đó ông chưa lần nào phát biểu trước truyền thông. Năm 2011, sau cuộc tranh chấp công khai khối tài sản khổng lồ, gần như toàn bộ cổ phần của ông tại SJM được chia cho các thành viên trong gia đình.



Pansy Ho - con gái lớn nhất của Stanley Ho với vợ hai Lucina Laam.

Đầu năm nay, Shun Tak Holdings Ltd. - công ty bất động sản với cổ đông lớn nhất là Pansy Ho - con gái lớn nhất của Stanley với người vợ thứ hai Lucina Laam, tuyên bố Pansy cùng các em của mình sẽ lập liên minh với Fok Foundation để bầu ra thành viên hội đồng quản trị của STDM - công ty nắm quyền kiểm soát SJM. Liên minh này hiện sở hữu tổng cộng 53% cổ phần của STDM, theo hồ sơ gửi lên cơ quan quản lý. Còn STDM sở hữu khoảng 54% cổ phần SJM.



Thế lực trong tay vợ tư Angela Leong

Thông tin tích cực về liên minh cổ đông đã đẩy giá cổ phiếu SJM tăng khoảng 18% từ đầu năm đến nay. Tuy nhiên, nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải, đặc biệt là về vai trò của Angela Leong - vợ thứ tư của ông trùm 97 tuổi.



Angela, từng là giáo viên khiêu vũ, là đồng chủ tịch của SJM và cũng là tỷ phú với nhiều bất động sản, theo Bloomberg Billionaires Index. Bà cũng giữ vị trí cao trong bộ máy chính quyền Macau. Đến nay, gia đình này chưa có công bố nào liên quan tới vai trò của bà Angela tại công ty trong vài năm tới.



Angela Leong - vợ tư của Stanley Ho - Ảnh: Straits Times.

"Các bên liên quan khác, đặc biệt là Angela Leong, cũng có rất nhiều quyền lợi và có ảnh hưởng tại Macau", Vitaly Umansky, nhà phân tích tại Sanford C. Bernstein & Co., nhận định. "Quan ngại lớn nhất của tôi là liệu tình huống này có dẫn tới cuộc chiến nội bộ và khiến mọi thứ bị trì hoãn và hoạt động kinh doanh của công ty không được hiệu quả đúng kỳ vọng?".

Daisy Ho, con gái thứ của Stanley Ho và vợ hai đã cố gắng dập tắt những đồn đoán như vậy bằng việc tuyên bố hội đồng quản trị sẽ cùng hợp tác với nhau. "Dù liên minh này là cổ đông kiểm soát SJM, không ai có toàn quyền đưa ra quyết định", Daisy - hiện cũng là đồng chủ tịch tại SJM nói.

Thách thức hồi sinh của đế chế sòng bạc lâu đời

Việc tập trung quyền lực ở một nhánh của gia đình và được hỗ trợ bởi một đế chế lớn khác của Trung Quốc, có thể thúc đẩy hoạt động kinh doanh của SJM khi công ty này gia hạn giấy phép để tiếp tục hoạt động tại Macau - nơi có ngành công nghiệp cờ bạc với doanh thu 38 tỷ USD một năm. Theo các nhà phân tích, liên minh mới sẽ giúp ích cho triển vọng kinh doanh của SJM và có thể sẽ giúp công ty này gia hạn được giấy phép hoạt động.



Tuy nhiên, không ít người tỏ ra hoài nghi về việc các con của ông trùm Stanley Ho có thể đưa đế chế của gia tộc trở lại thời kỳ hoàng kim.

"Ở góc độ nào đó, tôi nghi ngờ khả năng những người kế nhiệm (của Stanley Ho) có thể duy trì những mối quan hệ chính trị và xã hội như cha họ đã có, khi đây là yếu tố quan trọng trong kinh doanh sòng bạc", Joseph Fan, giám sư Đại học Hồng Kông, cho biết.

Sau cùng, di sản cả đời của ông trùm sòng bạc Stanley Ho có thể nằm ở tầm ảnh hưởng của gia đình ông đối với Macau, thậm chí ngoài cả SJM. Con gái Pansy Ho của ông hiện cũng nắm giữ 22% cổ phần tại MGM China, chi nhánh của MGM Resorts tại Macau. Lawrence Ho, con trai với người vợ thứ hai của Stanley Ho, hiện là giám đốc điều hành (CEO) của Melco - một đế chế bất động sản và sòng bạc mới tại Hồng Kông và Macau.