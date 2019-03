Cuộc sống của những người kiếm 100.000 USD/năm ở New York

Với mức thuế cao và chi phí sinh hoạt đắt đỏ, mức thu nhập 100.000 USD/năm chưa chắc đảm bảo một cuộc sống dư giả ở thành phố New York - trang Business Insider cho hay.

Trong số các tiểu bang của Mỹ, New York là một bang có mức thu nhập khá cao so với nhiều thành phố lớn khác ở nước này. Với sức hút thu nhập, nhiều người ở Mỹ và các quốc gia khác trên thế giới đã đổ đến New York để tìm việc làm.

Khoảng 30% người New York có mức thu nhập hàng năm từ 100.000 USD trở lên, so với mức lương trung bình ở thành phố này là 69.211 USD. Những công việc trả lương 6 con số ở New York khá đa dạng, từ phân tích kinh doanh, trợ lý điều hành doanh nghiệp, cho tới kỹ sư phần mềm…

Tuy nhiên, sau khi nộp thuế thu nhập, những người được trả 100.000 USD/năm ở New York chỉ được lĩnh thực tế 65.000 USD. Và họ phải đối mặt với mức giá sinh hoạt nổi tiếng "chát" của thành phố.

So với trung bình toàn quốc ở Mỹ, giá sinh hoạt ở New York cao hơn 129%, theo dữ liệu từ PayScale. Chẳng hạn, giá một gallon (khoảng 3,8 lít) sữa ở New York là 4,53 USD, so với mức trung bình toàn quốc là 3,5 USD.

Thẻ tập gym ở New York cũng có giá trung bình 100 USD/tháng, một bữa ăn cơ bản dành cho hai người trong một quán ăn bình thường có giá khoảng 57 USD, một lần cắt tóc nam tiêu tốn bình quân 26 USD.

Vé tháng phương tiện giao thông công cộng giá 121 USD, đắt thứ 5 trong số 50 thành phố toàn cầu trên thế giới. Khi đi mua sắm ở New York, người tiêu dùng phải đóng thuế tiêu thụ 8,5%, trong đó 4,5% là thuế của thành phố và 4% là thuế của bang.

Trong khi đó, thuế tiêu thụ trung bình ở Mỹ dao động từ 2,9-7,25% ở phần lớn các bang.

Một vấn đề khiến những người sống ở New York "đau đầu" nhiều hơn là chuyện nhà ở.

Thuế bất động sản ở thành phố này khá thấp, chỉ 0,8%, so với mức trung bình bang và toàn quốc tương ứng là 1,65% và 1,19%. Tuy nhiên, để mua nhà ở khu vực trung tâm thành phố New York, bạn phải có mức lương khoảng 105.700 USD/năm mới đủ trang trải các chi phí như trả gốc khoản vay mua nhà, tiền lãi, các khoản thuế, và bảo hiểm.

Và dĩ nhiên, trước đó bạn đã phải có 20% tiền đặt cọc mua nhà, tương đương khoảng 80.780 USD, nếu bạn có ý định tậu một căn nhà giá trung bình 403.900 USD. Tại 5 khu trung tâm của thành phố New York, giá nhà trung bình vào khoảng 680.000 USD/căn, nhưng giá nhà tại các khu xa trung tâm sẽ rẻ hơn.

Nếu không đủ tiền mua nhà, bạn có thể thuê nhà ở New York, nhưng việc này cũng sẽ tiêu tốn của bạn một khoản không hề nhỏ. Theo dữ liệu từ Investopedia, giá thuê căn hộ trung bình ở New York là 3.667 USD/tháng.

Để tiết kiệm chi phí, nhiều người chọn thuê căn hộ siêu nhỏ ở khu Manhattan với giá khoảng 2.550 USD/tháng. Tại dự án Carmel Place thuộc Manhattan, có 55 căn hộ siêu nhỏ dao động từ 25-25 mét vuông, có giá cho thuê từ 2.775 USD/tháng. Ngoài ra, người đi thuê nhà còn mất số tiền tương đương khoảng 1 tháng thuê nhà để trả phí môi giới.

Đối với những người muốn sống trong không gian rộng rãi hơn những căn hộ siêu nhỏ mà vẫn muốn tiết kiệm chi phí, giải pháp là tìm một người sống cùng. Một cuộc khảo sát vào năm 2017 cho thấy 40% người trưởng thành ở nhà thuê ở New York sống chung với một người khác.

Ở những khu như Brooklyn, Queens, và Bronx, giá thuê nhà sẽ "mềm" hơn ở khu Manhattan. Chẳng hạn, giá thuê căn hộ siêu nhỏ ở Bronx bình quân 1.450 USD, ở khu Queens là 2.175 USD, và ở Brooklyn là 2.350 USD.

Một giải pháp tiết kiệm khác là thuê nhà trong những tòa nhà đã cũ. Jeremy Bernier, một kỹ sư phần mềm của YouTube với mức lương 150.000 USD vào năm 2016, thuê căn hộ một phòng ngủ thuộc một tòa nhà đã 100 năm tuổi với giá 2.500 USD/tháng.

Tuổi trung bình của các tòa nhà chung cư ở New York là 90 năm. Bởi vậy mà cho dù có mức lương 100.000 USD/năm, nhiều khả năng bạn vẫn phải thuê căn hộ trong những tòa nhà lâu năm hơn con số này.