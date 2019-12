Cuối tuần, giá vàng và USD cùng chững lại

Giá vàng thế giới gần như không thay đổi khi chốt phiên ngày thứ Sáu, nên giá vàng miếng trong nước sáng nay (21/12) chững quanh ngưỡng 41,6 triệu đồng/lượng. Giá USD tự do cũng đi ngang.

Lúc hơn 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC cho thị trường Hà Nội ở mức 41,43 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,57 triệu đồng/lượng (bán ra). Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 41,42 triệu đồng/lượng và 41,65 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

So với cùng thời điểm ngày hôm qua, giá vàng miếng hiện tăng hoặc giảm 10.000-20.000 đồng/lượng tùy niêm yết của từng doanh nghiệp.

Càng về cuối năm, giá vàng trong nước và thế giới càng có xu hướng biến động chậm lại. Cả tuần này, giá vàng miếng bán lẻ chỉ lình xình trong khoảng 41,5-41,6 triệu đồng/lượng. So với giá vàng thế giới quy đổi, giá vàng SJC bán lẻ hiện đang chênh cao hơn từ 200.000-250.000 đồng/lượng.

Giá các sản phẩm vàng 999,9 khác cũng gần như đi ngang sáng nay.

Nhẫn tròn Phú Quý của Phú Quý giữ ở mức 41,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và 41,75 triệu đồng/lượng (bán ra) của ngày hôm qua. Nhẫn tròn Rồng Thăng Long của Bảo Tín Minh Châu có giá tương ứng lần lượt là 41,48 triệu đồng/lượng và 41,93 triệu đồng/lượng, tương ứng giá mua và bán.

Tình trạng lình xình hiện nay của giá vàng trong nước phù hợp với xu thế biến động yếu của giá vàng thế giới.

Lúc đóng cửa phiên ngày thứ Sáu tại New York, giá vàng giao ngay hạ 0,1 USD/oz, còn 1.479,4 USD/oz.

Loạt số liệu tốt về kinh tế Mỹ và những thông tin khả quan về đàm phán thương mại Mỹ-Trung những ngày gần đây đã gây nhiều sức ép giảm giá lên vàng. Việc thị trường chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục khiến nhà đầu tư kém mặn mà với kim loại quý này.

Chưa kể, đồng USD tăng giá trong tuần này cũng là một nguồn áp lực giảm giá đối với vàng. Mặc dù vậy, giá vàng thậm chí không giảm mà còn tăng nhẹ trong cả tuần.

"Giá vàng đã dao động trong biên độ khá hẹp kể từ đầu tháng 11. Vàng vững giá cho dù chứng khoán Mỹ lập kỷ lục và đồng USD mạnh lên", chuyên gia Kenvin Rich thuộc The Perth Mint nhấn mạnh với trang MarketWatch.

Nếu tính từ đầu năm, giá vàng thế giới đã tăng 12,6%, nhờ ba lần hạ lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) và những đợt leo thang căng thẳng trong thương chiến Mỹ-Trung, nhất là trong mùa hè năm nay. Tuần này, giá vàng tăng 0,02%.

Nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga thuộc FXTM nói rằng ngưỡng kháng cự của giá vàng ở thời điểm hiện tại là 1.480 USD/oz. "Nếu phá được mốc này, giá vàng có thể tăng lên 1.500 USD/oz. Ngược lại, nếu giảm dưới 1.475 USD/oz, giá vàng sẽ trượt về 1.470 USD/oz", ông Otunuga nhận định trong một báo cáo ngày thứ Sáu.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh đồng USD tăng 0,35% trong phiên ngày thứ Sáu, đạt 97,72 điểm. Tính cả tuần, đồng bạc xanh tăng 0,56%, đánh dấu tuần tăng mạnh nhất trong 2 tháng rưỡi.

Trong nước, giá USD tự do tại Hà Nội sáng nay phổ biến ở mức 23.195 đồng (mua vào) và 23.215 đồng (bán ra), không thay đổi so với hôm qua. So với đầu tuần, giá USD tự do tăng 5 đồng.