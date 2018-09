Đặc quyền nghỉ dưỡng thượng lưu tại Mövenpick Resort Cam Ranh

Chủ nhân của những căn biệt thự siêu sang nằm trong quần thể Khu nghỉ dưỡng Mövenpick Resort Cam Ranh sẽ được hưởng trọn những đặc quyền chỉ dành riêng cho giới thượng lưu.

Cùng với sự gia tăng của giới giàu trên thế giới cũng như tại Việt Nam, những điểm đến ấn tượng đang ngày càng thu hút khách du lịch. Nắm bắt xu hướng này, mấy năm trở lại đây, những vùng đất như Cam Ranh, Nha Trang, Phú Quốc… đã được các đại gia bắt động sản ở Việt Nam "đánh thức tiềm năng" với sự ra đời của nhiều dự án nghỉ dưỡng hạng sang có quy mô lớn, bài bản.

Đơn cử như tại Bãi Dài - Cam Ranh, dọc theo trục đường Nguyễn Tất Thành từ sân bay dẫn vào trung tâm thành phố, bức tranh du lịch nghỉ dưỡng đang ngày càng trở nên sôi động và đa màu sắc với đủ các loại hình dự án phát triển như: resort, biệt thự, căn hộ nghỉ dưỡng… Phố resort siêu sang nơi đây được kỳ vọng sẽ là chốn nghỉ dưỡng thường xuyên của dòng khách thượng lưu trong nước và quốc tế.

Cô Vân Anh - một Việt Kiều Mỹ lựa chọn đầu tư tại dự án Mövenpick Resort Cam Ranh của chủ đầu tư Eurowindow Nha Trang chia sẻ: "Mỗi khi về Việt Nam tôi luôn 'để mắt' đến những dự án bất động sản du lịch nghỉ dưỡng do đơn vị quản lý uy tín vận hành, quản lý. Tôi mong muốn mỗi dịp hồi hương sẽ có một nơi để nghỉ ngơi an dưỡng cùng con cháu. Những lúc không ở Việt Nam, tôi an tâm giao tài sản cho thuê, sau này nếu được giá có thể sẽ bán lại".

Việc Eurowindow Nha Trang đã lựa chọn thương hiệu Quản lý hàng đầu thế giới Mövenpick Hotels & Resort, vừa đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thiện vừa khẳng định tính ưu việt khi sản phẩm luôn được chăm sóc, bảo dưỡng trong suốt thời gian vận hành với chất lượng tốt nhất. Đây cũng chính là yếu tố then chốt tạo lên sức sống bền vững cho một quần thể nghỉ dưỡng.

Được thiết kế bởi đội ngũ kiến trúc sư hàng đầu thế giới PTW (Australia), với sự kết hợp giữa kiến trúc hiện đại phương Tây và nội thất tinh hoa văn hóa phương Đông, 118 căn biệt thự Mövenpick Villas được xem là đắt giá với tầm nhìn trực diện biển. Sự sang trọng càng được tôn lên bởi nghệ thuật sắp đặt và trang trí các vật dụng, hiện đại và gọn gàng, vừa tiện dụng vừa xứng tầm đẳng cấp thượng lưu. Gam màu trang nhã của nội thất kết hợp với ánh đèn lung linh buổi tối tạo nên một không gian nghỉ dưỡng thư thái.

Ngoài không gian riêng của phòng ngủ, phòng khách, phòng ăn, phòng bếp, khu vệ sinh, bể bơi được thiết kế đặt trước biệt thự kết hợp với sân vườn cho phép du khách cùng gia đình có những trải nghiệm hòa mình với thiên nhiên ngay tại thiên đường nghỉ dưỡng tươi đẹp.

Hơn nữa, Mövenpick Resort Cam Ranh còn hội tụ đủ các tiện ích, dịch vụ cao cấp mà tầng lớp thượng lưu yêu thích. Đó là làng Thụy Sỹ với nhà hàng bia tươi, Night Club, câu lạc bộ khiêu vũ, bóng bàn và trung tâm Fitness, karaoke, Billard, siêu thị mini, câu lạc bộ vui chơi có thưởng … Khu vui chơi mạo hiểm với hơn 150 trò chơi thử thách như leo tháp, đu dây, nhảy dù… Ốc đảo Spa &Beauty với những bài trị liệu, chăm sóc sức khỏe...

Đặc biệt, với chính sách Mua biệt thự tặng condotel nghỉ dưỡng hạng sang, Movenpick Resort Cam Ranh đang tạo ra sức hấp dẫn khó cưỡng đối với giới siêu giàu khi tạo ra những giá trị kinh tế hấp dẫn. Từ nay đến 9/9/2018, tất cả các khách hàng mua biệt thự Mövenpick Villas sẽ đồng thời được sở hữu thêm một Mövenpick Condotel nghỉ dưỡng cao cấp.

Khách hàng được quyền sở hữu và đưa vào vận hành Mövenpick Villas và Condotel với sự quản lý của Mövenpick Hotels & Resorts, đồng thời hưởng lợi nhuận theo tỷ lệ 90-10% trong vòng 15 năm cho cả 2 sản phẩm. Khi thanh toán đủ 95% giá trị biệt thự, khách hàng còn được nhận trước 3 năm lợi nhuận (tương đương 25% giá trị biệt thự).

Ngoài ra, chủ đầu tư phát triển dự án Eurowindow Nha Trang còn áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất lên tới 30 tháng, tặng tới 30 đêm nghỉ/năm trong vòng 15 năm, tặng 5 chỉ vàng cho những khách hàng mua biệt thự.

Trong bối cảnh du lịch Khánh Hòa đạt mức tăng trưởng cao, lượng khách quốc tế đến nghỉ dưỡng 6 tháng đầu năm 2018 đạt 1,5 triệu lượt, tăng gần 60% so với cùng kỳ 2017, Bãi Dài - Cam Ranh được đánh giá là "mỏ vàng" để các nhà đầu tư thứ cấp có thể đón đầu nhu cầu khai thác BĐS nghỉ dưỡng. Với quỹ căn biệt thự Mövenpick Villas ít ỏi còn lại, chắc chắn những nhà đầu tư thức thời sẽ chẳng bỏ lỡ cơ hội đầu tư hấp dẫn dịp cuối năm.

